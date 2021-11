Aziz Abbes Mouhiidine ha firmato una bellissima impresa ai Mondiali 2021 di boxe e si è qualificato per la Finale della categoria di peso fino ai 92 kg. Il nostro peso massimo ha strabiliato sul ring della Stark Arena di Belgrado (Serbia), infilando cinque vittorie consecutive di assoluto prestigio e meritandosi l’accesso all’atto conclusivo che sabato 6 novembre (sesto match a partire dalle ore 18.00) metterà in palio la medaglia d’oro. Il 23enne si era già garantito il bronzo approdando all’altezza delle semifinali, ma il successo nitido ottenuto sullo spagnolo Emmanuel Reyes Pla gli ha permesso di salire un altro gradino e ora cercherà il colpaccio contro il fuoriclasse cubano Julio Cesar La Cruz Peraza.

Il campano dovrà letteralmente superarsi se vorrà battere il fenomeno caraibico. Stiamo infatti parlando del Campione Olimpico di Tokyo 2020 tra i pesi massimi, con un palmares semplicemente da brividi: due ori a cinque cerchi (tra i mediomassimi a Rio 2016 e quello tra i massimi giusto tre mesi fa) e quattro titoli iridati (2011, 2013, 2015, 2017 sempre tra i mediomassimi). Il cubano vanta addirittura 254 vittorie in carriera a fronte di 22 sconfitte, l’ultima maturata il 20 settembre 2019 quando perse contro il kazako Bekzad Nudauletov nella semifinale dei Mondiali (ai tempi era ancora tra i mediomassimi).

Aziz Abbes Mouhiidine è riuscito a riportare l’Italia in una finale iridata a distanza di otto anni dall’ultima volta (Clemente Russo fece suonare l’Inno di Mameli nel 2013, tra l’altro proprio in questa categoria di peso). Si tratta di un risultato agonistico dall’enorme peso specifico, ma che naturalmente ha anche un interessante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Aziz Abbes Mouhiidine qualificandosi per la Finale dei Mondiali 2021 di boxe?

Stiamo parlando di una cifra decisamente interessante ovvero 50.000 dollari statunitensi (circa 43.000 euro), una somma che spesso non si vede nemmeno in diversi incontri professionistici. Il montepremi garantito dall’AIBA non è mai stato così elevato e per il Campione del Mondo ci sarà un generoso assegno da 100.000 dollari (circa 86.000 euro).

Foto: FPI