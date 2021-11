LIVE Moto3, GP Algarve 2021 in DIRETTA: alle 12.20 la gara, Foggia sfida Acosta per il Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.03 Dennis Foggia, è invece in seconda fila con il quarto tempo e potrà quindi fare una gara di testa fin dai primi giri nel tentativo di scremare il gruppo e guadagnare il maggior numero di punti possibile sul leader del campionato (distante adesso 21 punti).

12.01 Le qualifiche hanno reso però sicuramente più complicato il progetto vincente di un Acosta che dovrà partire dalla quinta fila e per la precisione dalla 14ma casella.

11.59 Acosta è padrone del proprio destino in quel di Portimao, infatti con una vittoria si garantirebbe la certezza aritmetica del titolo a prescindere dal piazzamento di Foggia.

11.56 Di seguito la classifica del warm-up mattutino, in cui Acosta ha fatto la differenza con un ritmo stellare:

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 244.3 1’47.766

2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 243.7 1’48.551 0.785 / 0.785

3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.7 1’48.630 0.864 / 0.079

4 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 243.2 1’48.690 0.924 / 0.060

5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 239.4 1’48.695 0.929 / 0.005

6 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 241.6 1’48.749 0.983 / 0.054

7 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 239.4 1’48.977 1.211 / 0.228

8 11 Sergio GARCIA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 244.3 1’49.021 1.255 / 0.044

9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 244.8 1’49.029 1.263 / 0.008

10 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 238.9 1’49.069 1.303 / 0.040

11 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 240.5 1’49.103 1.337 / 0.034

12 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 246.5 1’49.194 1.428 / 0.091

13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 244.3 1’49.254 1.488 / 0.060

14 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 241.0 1’49.391 1.625 / 0.137

15 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.3 1’49.397 1.631 / 0.006

16 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 245.4 1’49.481 1.715 / 0.084

17 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 237.3 1’49.500 1.734 / 0.019

18 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’49.551 1.785 / 0.051

19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 240.5 1’49.801 2.035 / 0.250

20 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 240.5 1’49.963 2.197 / 0.162

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 243.2 1’50.000 2.234 / 0.037

22 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 243.2 1’50.107 2.341 / 0.107

23 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 242.1 1’50.330 2.564 / 0.223

24 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 232.7 1’50.522 2.756 / 0.192

25 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 239.4 1’50.836 3.070 / 0.314

26 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 233.2 1’50.925 3.159 / 0.089

11.53 Secondo match point consecutivo per Pedro Acosta, che ha la possibilità di laurearsi aritmeticamente campione con una gara di anticipo se dovesse guadagnare almeno 5 punti su Dennis Foggia a Portimao.

11.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del GP Algarve 2021, diciassettesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Moto3.

10.33 Grazie per averci seguito in questa Diretta Live. Appuntamento da non perdere alle 12.20 per una competizione da non perdere. Un saluto a tutti!

10.30 Acosta è stato semplicemente il migliore, mentre Foggia si difende alla grande. Il #7 di Leopard appare visibilmente molto concentrato, consapevole di dover dare il massimo per prolungare la lotta per il titolo 2021.

10.28 Dennis Foggia e Pedro Acosta si studiano a vicenda alla vigilia della corsa. Lo spagnolo ‘saluta’ l’italiano dopo la sessione, pronto a rimontare dal 14° posto.

10.25 La classifica dei tempi al termine del warm-up.

1 37 P. ACOSTA 1:47.766 2 23 N. ANTONELLI +0.785 3 7 D. FOGGIA +0.864 4 43 X. ARTIGAS +0.924 5 17 J. MCPHEE +0.929 6 99 C. TATAY +0.983 7 52 J. ALCOBA +1.211 8 11 S. GARCIA +1.255 9 5 J. MASIA +1.263 10 66 J. KELSO +1.303

10.23 Non cambia la classifica dei tempi con Acosta che resta leader confermandosi in 1.47.776! L’iberico comanda il gruppo davanti ad Antonelli e Foggia. 7 decimi di vantaggio per il leader del Mondiale!

10.20 Bandiera a scacchi! Attenzione ad A. Fernandez che cade in curva 7 e viene portato via in barella.

10.19 Ultimi passaggi per tutti, Foggia insegue Acosta che è al comando della graduatoria dei tempi.

10.18 Acosta sale al comando rispondendo a Foggia che è terzo in questo momento. Secondo posto per Antonelli.

10.17 La classifica aggiornata:

1 37 P. ACOSTA 1:48.374 2 23 N. ANTONELLI +0.177 3 7 D. FOGGIA +0.256 4 43 X. ARTIGAS +0.316 5 99 C. TATAY +0.375 6 52 J. ALCOBA +0.603 7 11 S. GARCIA +0.647 8 16 A. MIGNO +0.729 9 71 A. SASAKI +0.820 10 5 J. MASIA +0.903

10.14 Antonelli! Giro veloce per il romagnolo di Esponsorama in 1.48.551. Secondo posto per Foggia, ottavo per Acosta.

10.12 Si conferma al secondo posto Foggia, quarto ieri nella Q2. L’italiano insegue un nuovo successo dopo la bellissima affermazione di due settimane fa.

10.10 Foggia sale al secondo posto alle spalle di Sasaki. 1.49.523 è il nuovo best lap del warm-up. Attendiamo i riferimenti di Acosta.

10.09 Caduta per Izan Guevara, non ci sono conseguenze per l’iberico di Aspar che esce dalla pista con i commissari.

10.08 Romano Fenati ferma il cronometro in 1.50.725, un tempo alto che è destinato ad essere abbattuto.

10.05 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici della giornata. Occhi puntati come sempre su Dennis Foggia che è già sceso in pista insieme al teammate Xavier Artigas.

10.02 Nessuno entra in pista. I protagonisti attendono qualche minuto prima di accendere i motori.

10.00 Bandiera verde! Inizia il warm-up del GP dell’Algarve!

9.57 Il sole splende in quel dell’Algarve, tracciato che accoglie per la seconda volta in questo 2021 i protagonisti del Motomondiale come accaduto in quel di Misano Adriatico.

9.55 Tra poco si parte! I piloti si preparano per scendere in pista.

9.53 Garcia, al ritorno nella serie, è stato il migliore nelle qualifiche di ieri. Il #11 di Aspar cerca di chiudere al meglio una stagione. Attenzione all’iberico che potrebbe inserirsi nella lotta per il Mondiale.

9.50 Ottima sessione ieri per Dennis Foggia, negativa Q2 per Acosta che oggi dovrà rimontare dalla 14^ casella. Tutto può succedere, ma non sarà semplice per il padrone del Mondiale 2021.

9.48 La classifica della Q2 di ieri:

1 11 Sergio GARCIA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 244.3 1’47.274

2 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 238.9 1’47.291 0.017 / 0.017

3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.0 1’47.404 0.130 / 0.113

4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 235.2 1’47.517 0.243 / 0.113

5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 237.3 1’47.570 0.296 / 0.053

6 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 245.4 1’47.586 0.312 / 0.016

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 237.3 1’47.712 0.438 / 0.126

8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 239.4 1’47.774 0.500 / 0.062

9 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 237.8 1’47.811 0.537 / 0.037

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.0 1’47.817 0.543 / 0.006

11 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.0 1’47.829 0.555 / 0.012

12 28 Izan GUEVARA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 241.6 1’47.835 0.561 / 0.006

13 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.2 1’47.900 0.626 / 0.065

14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.4 1’47.986 0.712 / 0.086

15 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 236.8 1’48.096 0.822 / 0.110

16 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’48.270 0.996 / 0.174

17 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 237.3 1’48.682 1.408 / 0.412

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

9.45 La classifica del Mondiale alla vigilia della prova odierna.

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 234

2 Dennis FOGGIA Honda ITA 213

3 Sergio GARCIA GASGAS SPA 168

4 Jaume MASIA KTM SPA 155

5 Romano FENATI Husqvarna ITA 147

6 Darryn BINDER Honda RSA 136

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 129

8 Izan GUEVARA GASGAS SPA 105

9 Ayumu SASAKI KTM JPN 104

10 Andrea MIGNO Honda ITA 90

11 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 84

12 Jeremy ALCOBA Honda SPA 72

13 John MCPHEE Honda GBR 72

14 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 69

15 Kaito TOBA KTM JPN 64

16 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60

17 Stefano NEPA KTM ITA 53

18 Filip SALAC KTM CZE 52

19 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 47

20 Xavier ARTIGAS Honda SPA 39

21 Riccardo ROSSI KTM ITA 29

22 Carlos TATAY KTM SPA 28

23 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 23

25 Yuki KUNII Honda JPN 15

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 4

29 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3

30 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

31 Lorenzo FELLON Honda FRA

9.42 Tutto è pronto per una giornata importantissima per la Moto3 2021. Dennis Foggia prova a tenere aperto il Mondiale, Pedro Acosta cerca di chiudere la lotta per il titolo con una prova d’anticipo.

9.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del GP dell’Algarve, penultimo atto del Motomondiale 2021. Tra poco si parte!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio dell’Algarve 2021, valido come diciassettesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Moto3. Secondo match point consecutivo per Pedro Acosta, che ha la possibilità di laurearsi aritmeticamente campione con una gara di anticipo se dovesse guadagnare almeno 5 punti su Dennis Foggia a Portimao.

Scenario da non scartare, tuttavia le qualifiche hanno reso sicuramente più complicato il progetto vincente di un Acosta che dovrà partire dalla quinta fila e per la precisione dalla 14ma casella. Il suo rivale per il titolo, Dennis Foggia, è invece in seconda fila con il quarto tempo e potrà quindi fare una gara di testa fin dai primi giri nel tentativo di scremare il gruppo e guadagnare il maggior numero di punti possibile sul leader del campionato (distante adesso 21 punti).

Acosta però è già virtualmente 12°, in virtù dei long lap penalty che dovranno scontare in gara Ayumu Sasaki (10° in griglia) e Izan Guevara (12°) per delle infrazioni commesse durante le prove libere del venerdì. In pole position c’è lo spagnolo Sergio Garcia, 3° in classifica generale ma ormai fuori dai giochi per il Mondiale a causa dell’infortunio che lo ha costretto a saltare gli ultimi due GP.

Si comincia alle ore 10.00 con il warm-up mattutino, mentre la gara della Moto3 scatterà alle ore 12.20 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della sfida mondiale tra Acosta e Foggia: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press