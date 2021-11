Moto2, GP Algarve 2021: Gardner il più veloce nel warm-up, Di Giannantonio settimo

La domenica della Moto2 è iniziata, come di rito, con il warm-up per il Gran Premio dell’Algarve. L’attesa è ovviamente tutta per la gara di questo pomeriggio, in cui continuerà la lotta per il Mondiale tra Remy Gardner e Raul Fernandez, ma in mattinata sono arrivati riscontri importanti. Le qualifiche di ieri hanno avuto due protagonisti assoluti, proprio i due compagni di scuderia della Red Bull KTM Ajo, con Fabio Di Giannantonio che, terzo, partirà dalla prima fila. Sulla scia dei risultati di ieri, anche oggi c’è stato il duello tra Gardner e Fernandez, ma il più veloce è stato l’australiano.

Un’importante indicazione è però arrivata dalle gomme: Fernandez ha usato le morbide, un forte indizio in vista della gara del pomeriggio. È probabile dunque che lo spagnolo utilizzi le soft, mentre per Gardner tutto lascia pensare che usi le dure. Buone prestazioni anche per Xavi Vierge, che per la prima metà del warm-up ha avuto il miglior tempo, 1:43.665; ma Fernandez, quando prende ritmo, è quasi irraggiungibile, e lo ha confermato in mattinata: non ha alcuna intenzione di mollare per il titolo mondiale.

Quasi irraggiungibile, per l’appunto, perché dall’altro lato c’è Remy Gardner, che vuole laurearsi campione quanto prima: in questa sessione ha spinto fortissimo realizzando il primo tempo (1:42.958, l’unico a scendere sotto l’1:43). Lo spagnolo potrebbe dunque rivedere la sua strategia di gomme: le morbide non hanno rispettato le aspettative; Gardner ha invece confermato l’uso delle dure, arrivando al risultato sperato, quantomeno nel warm-up.

Più indietro, invece, gli italiani, con Di Giannantonio (primo tra gli azzurri) che ha realizzato il settimo tempo, 1:43.550, a +0.592 dal primo crono di Remy Gardner; subito alle spalle di Di Giannantonio, ottavo, c’è Marco Bezzecchi (1:43.624). Stefano Manzi ha chiuso in decima posizione, con 1:43.831; leggermente sottotono, in questa sessione, Arbolino (19°), Vietti (21°), Bulega (22°), Corsi (26°) e Baldassarri (29°).

Foto: Lapresse