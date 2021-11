CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI

22.50 La nostra DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analizzare questo pareggio che lascia ancora aperto ogni scenario nel Gruppo C di qualificazione ai Mondiali. Un caro saluto e buonanotte a tutti!

22.49 Qualcosa sembra essersi inceppato dopo la vittoria dei Campionati Europei: in sei partite sono arrivate due vittorie contro Belgio e Lituania, tre pareggi (due con la Svizzera e quello clamoroso contro la Bulgaria) e il k.o. contro la Spagna in Nations League.

22.48 In poche parole il destino è ancora nelle mani della squadra di Mancini che deve andare a vincere con uno scarto maggiore possibile lunedì contro l’Irlanda del Nord.

22.46 In caso di 1-0 dell’Italia a Belfast e di vittoria 3-0 della Svizzera sulla Bulgaria, sarebbe la selezione di Yakin a volare direttamente ai Campionati del Mondo 2022.

22.44 Adesso la situazione si fa più complicata per l’Italia: la differenza reti rimane appannaggio degli Azzurri (+11 contro il +9 per la Svizzera). La Svizzera affronterà la Bulgaria e l’Italia l’Irlanda del Nord lunedì: per il primo posto gli Azzurri non devono avere un saldo di differenza reti pari o inferiore agli elvetici.

22.42 Il rigore di Jorginho poteva regalare all’Italia una vittoria che avrebbe portato la nostra Nazionale ad un passo dai Mondiali. Purtroppo si conclude con una beffa questa serata sfortunata per i ragazzi di Mancini.

FINISCE QUI!! 1-1 TRA ITALIA E SVIZZERA, CHE OCCASIONE SPRECATA PER GLI AZZURRI!

94′ Italia che è ripartita in modo confusionario dopo il rigore sbagliato.

93′ CHE RISCHIO PER L’ITALIA!!! ERRORE DI DONNARUMMA E SALVATAGGIO DI BONUCCI!

92′ Anche a Basilea era arrivato l’errore: si tratta del terzo errore consecutivo dal dischetto per il centrocampista di origini brasiliane con la Nazionale dopo quelli con l’Inghilterra e all’andata contro la Svizzera.

91′ Quattro minuti di recupero, è arrivata un’altra dura mazzata per l’Italia.

90′ NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TIRO ALLE STELLE DI JORGINHO!!!!!!!!!!

90′ Jorginho si prende il pallone. All’andata sbagliò il penalty.

89′ CALCIO DI RIGOREEEEEEEEE!!!!! CALCIO DI RIGOREEEEEEEEE!!!! CALCIO DI RIGOREEEEEEEEE!!! CALCIO DI RIGORE PER L’ITALIA!!! AMMONITO GARCIA CHE HA ATTERRATO BERARDI.

89′ ON FIELD REVIEW!! L’ARBITRO VA A RIVEDERE L’EPISODIO.

88′ FERMA TUTTO TAYLOR!!! ARRIVA IL CHECK DEL VAR!

87′ BERARDI A TERRA IN AREA! Protesta l’esterno del Sassuolo, ma non arriva il fischio di Taylor.

86′ Ultimo cambio speso da Yakin: fuori Vargas e dentro Zeqiri.

85′ Barricata nella propria metà campo la Svizzera a protezione di un pareggio che sarebbe preziosissimo.

84′ CHIESA!!! PALLONE ALTO! Ottima transizione di Berardi che allarga verso Chiesa: destro secco dal limite dell’area che finisce sopra la traversa.

83′ Lento e leggibile il tiki taka dell’Italia: c’è bisogno di una fiammata per risolvere questa partita.

81′ Ammonito Akanji che ferma con il braccio il contropiede di Berardi: il centrale svizzero salterà la gara di lunedì contro la Bulgaria.

80′ Doppia sostituzione anche per l’Italia: escono Emerson ed Insigne per far entrare Calabria e Raspadori, preferito a Scamacca.

79′ Nuovo doppio cambio per la Svizzera: fuori Okafor, grande protagonista, e dentro Frei, esce Shaqiri per lasciare posto a Sow.

78′ Altro angolo per l’Italia: stavolta se lo prende Chiesa con grande foga.

77′ INSIGNE!! LA PARATA DI SOMMER! Tiro a giro dopo lo schema da corner: deviazione di un difensore, ma il portiere d’istinto riesce a respingere con i piedi grazie ad un’autentica prodezza.

76′ GRAN LAVORO DI TONALI! Pressa, recupera un altro pallone e guadagna un calcio d’angolo!

75′ Zakaria è provvisoriamente a bordocampo per farsi medicare dopo aver subito un colpo.

74′ Di Lorenzo trova Cristante che viene tamponato in fallo laterale da Schar.

73′ Akanji devia il tentativo di passaggio di Cristante: corner per l’Italia.

72′ Tonali attacca la profondità e crossa teso in mezzo all’area di rigore: blocca Sommer.

71′ AKANJI! Grande anticipo su Chiesa che si era liberato sulla corsa!

70′ Esce sfinito anche Nicolò Barella: al suo posto Cristante.

69′ Ricardo Rodriguez ha sentito fastidio al flessore e viene sostituito da Ulisses Garcia. Fuori anche Freuler per lasciare spazio ad Imeri.

68′ EMERSON!! Ha libertà sulla sinistra il terzino del Lione, prova a liberare il mancino: palla alta.

67′ Potrebbe entrare a breve Bryan Cristante: Mancini vuole sostanza e fisico in mezzo al campo.

66′ Berardi sterza ed evita la marcatura di Zakaria: Akanji intercetta il cross e mette la palla in calcio d’angolo.

65′ Pressing dell’Italia che è stato ammortizzato negli ultimi minuti grazie all’attenzione e all’intensità della Svizzera.

64′ E’ partita la hola all’Olimpico: grande entusiasmo dei 52000 spettatori presenti.

63′ Giro palla ipnotico degli elvetici, l’Italia attende paziente.

62′ Okafor cerca un compagno, ma non trova nessuno: palla in rimessa laterale.

60′ Nessuno arriva sul pallone che finisce sul fondo.

59′ Berardi prova a crossare di prima intenzione sul lancio di Tonali: Schar mette in corner.

58′ Doppio cambio per l’Italia: fuori Belotti e Locatelli, dentro Berardi e Tonali. Chiesa diventa il falso centravanti dell’Italia per non dare punti di riferimento.

56′ Sommer rischia sulla pressione di Belotti, ma riesce a cavarsela il portiere del Borussia Moenchengladbach.

55′ Locatelli riconquista il pallone, ma poi si allunga troppo il pallone e non smista in maniera precisa verso Insigne.

54′ Zakaria cerca la conclusione da fuori! Tiro strozzato che finisce lontano dalla porta.

53′ Okafor cerca di mettere in mezzo verso Vargas: ribatte in fallo laterale Emerson Palmieri.

52′ Berardi sta intensificando il riscaldamento: probabilmente a breve Mancini si giocherà questa carta.

51′ Fraseggio sterile dell’Italia che non trova un varco nella retroguardia svizzera.

50′ Mancini ha mandato a scaldarsi Calabria, Tonali e Berardi.

49′ Intervento scomposto di Shaqiri su Jorginho: punizione per l’Italia.

48′ RISCHIA BONUCCI! Intervento con il braccio sul pallone scodellato da Okafor. L’arbitro valuta questo contatto come involontario e attaccato al corpo.

47′ Fondamentale stare attenti anche ai cartellini gialli: in caso di arrivo in parità di punti, di differenza reti e di scontri diretti, si valuterà proprio il numero di cartellini gialli.

46′ Tackle di Insigne che interviene duro su Steffen: ammonito l’esterno della Nazionale.

COMINCIA IL SECONDO TEMPO! FORZA AZZURRI!

21.49 Probabilmente Andrea Belotti non potrà completare la partita nella sua interezza: l’attaccante del Torino viene da un infortunio e Mancini ha parlato di un’autonomia di circa un’ora.

21.46 La seconda parte del primo tempo potrebbe essere un buon viatico per ripartire per la nostra Nazionale: c’è stata una crescita netta e deve essere confermata nellla seconda frazione di gioco.

21.43 In questo momento Italia e Svizzera sarebbero a 15 punti nel girone: gli Azzurri sarebbero costretti a vincere l’ultima partita per passare direttamente ai Mondiali, ma ci immergeremmo in discorsi di differenza reti che preferiremmo evitare con una vittoria questa sera.

21.40 E’ un bene per i nostri ragazzi esser riusciti a riprendere la partita prima dell’intervallo: andare a riposo sotto 1-0 sarebbe stata una mazzata difficile da superare anche dal punto di vista psicologico.

21.37 Primo tempo complicato per gli azzurri: i primi venti minuti sono stati soprattutto a tinte svizzere con il gol di Widmer e diversi potenziali pericoli creati. Poi la clamorosa occasione sprecata da Barella da un metro ha dato fiducia ai ragazzi di Mancini che sono riusciti a pareggiare grazie alla zuccata di Di Lorenzo anticipando l’uscita maldestra di Sommer.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 FRA ITALIA E SVIZZERA, DI LORENZO HA RISPOSTO A WIDMER.

47′ Zakaria ferma Chiesa in fallo laterale.

46′ Due minuti di recupero per chiudere questo primo tempo.

45′ Nasconde il pallone Jorginho e guadagna un buon fallo.

44′ Shaqiri batte la punizione verso Okafor: pallone allontanato da Bonucci.

43′ Parte l'”Inno di Mameli” dalle tribune dell’Olimpico. Intanto ammonito Chiesa per proteste.

42′ Spinta di Vargas ai danni di Di Lorenzo: punizione per l’Italia.

41′ Secondo gol in Nazionale anche per Di Lorenzo: finora hanno segnato i due terzini destri delle due selezioni.

40′ Il gol ha dato fiducia all’Italia che pressa alta, convinta e determinata.

39′ Si è acceso l’Olimpico che adesso torna a spingere gli Azzurri facendo salire notevolmente i decibel!

38′ IL GOL E’ BUONOOOO!!!!! PAREGGIO CONFERMATO DELL’ITALIA!!!

37′ Finta tra Emerson ed Insigne, l’esterno del Napoli va velocemente in mezzo per Di Lorenzo che anticipa l’uscita di Sommer e firma il pareggio. In corso però il check del VAR per un eventuale fuorigioco tra le proteste veementi dei giocatori della Svizzera.

36′ DI LORENZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HA PAREGGIATO L’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1-1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35′ Schar ostacola Barella in modo irregolare: punizione da buona posizione per l’Italia.

34′ Acerbi gestisce male il pallone in mezzo all’area e concede il calcio d’angolo: Mancini infuriato in panchina.

33′ Emerson ruba palla a Widmer, ma la Svizzera prosegue la sua azione ipnotica in fase offensiva.

32′ Donnarumma para!! Colpo di testa di Schar dagli sviluppi di un calcio di punizione dai trenta metri: blocca in due tempi il portierone azzurro.

31′ Bonucci si frappone tra palla e porta e respinge il tiro di Vargas. Poi è troppo lento Okafor che perde il possesso.

30′ Di Lorenzo trova in profondità Belotti! Blocca tutto Akanji.

29′ Sventagliata di Bonucci imprecisa verso Emerson: troppi errori tecnici e poca serenità per l’Italia,

27′ Barella tenta un cross velleitario: troppo morbido e preda di Sommer.

26′ Dopo l’occasione di Barella, l’Italia ha preso confidenza e la Svizzera adesso non riesce più a ripartire.

25′ Schar anticipa Belotti in mezzo all’area di rigore. Ma l’Italia sta alzando i giri nel motore.

24′ CHIESA!! Cerca il tiro a giro in mezzo alle gambe dei difensori, bravo Sommer a distendersi e bloccare.

23′ Questa occasione potrebbe essere una scintilla per l’Italia che adesso sembra stia prendendo coraggio.

22′ OCCASIONISSIMA PER L’ITALIA!! Emerson arriva dal fondo e scarica su Jorginho: tiro respinto. Poi Barella da un metro si fa ipnotizzare da un super intervento di Sommer!

20′ Shaqiri cerca il pallone basso in direzione di Vargas: presa di Donnarumma che esce con i tempi giusti.

19′ Per Widmer, ex Udinese, si è trattato del secondo gol il 26 presenze con la Nazionale maggiore.

18′ Shaqiri! Okafor ancora punta tutta la difesa italiana, scarica per il capitano svizzero che calcia alto! Gli elvetici arrivano da tutte le parti.

17′ Anticipato Barella da Akanji! Era buona l’iniziativa di Belotti che era riuscito ad alimentare l’azione d’attacco.

16′ Okafor da lontano! Pallone a lato di poco! Gli Azzurri soffrono, inizio davvero convinto della Svizzera.

15′ Occasione Svizzera! Vargas sgattaiola via sulla sinistra e cerca a rimorchio Steffen: rimpallo che favorisce fortunosamente Emerson Palmieri e Donnarumma blocca.

14′ Impietrita l’Italia dopo questa rete: la nostra Nazionale deve reagire a questa doccia fredda che ci mette in una condizione difficilissima.

12′ Okafor riparte in velocità sulla fascia sinistra bruciando Bonucci, arriva sul fondo e mette a rimorchio per Widmer: sinistro imparabile che finisce sotto l’incrocio. Ripartenza bruciante e vantaggio della Svizzera.

11′ WIDMERRR!!!!! UN SUPER GOL!! LA SVIZZERA E’ IN VANTAGGIO!

10′ Azione confusionaria degli Azzurri condotta da Di Lorenzo e Belotti: alla fine arriva la chiusura di Widmer.

8′ Svizzera molto coraggiosa in questo avvio di partita: gli elvetici sono venuti all’Olimpico per giocare la partita a viso aperto e non a fare barricate.

7′ Chiesa spinge Ricardo Rodriguez: intervento sanzionato con il calcio di punizione.

6′ Prende una pallonata su zone del corpo poco nobili Barella: dolorante a terra il centrocampista azzurro.

5′ Buona gestione del pallone della Svizzera che prova a sfondare il muro azzurro con una manovra corale.

4′ Zakaria sgambetta Belotti e “Il Gallo” si guadagna un buon calcio di punizione, con l’Italia che può riorganizzarsi.

3′ Vargas guadagna una rimessa laterale in zona d’attacco: lo tampona Di Lorenzo.

2′ Akanji ferma Chiesa! L’esterno juventino aveva mandato al bar due avversari, ma viene bloccato sul più bello!

1′ Conclusione di Shaqiri da lontano! Tiro altissimo, ma le intenzioni della Svizzera sono chiare: riconquistare il pallone e verticalizzare.

E’ COMINCIATA ITALIA-SVIZZERA!!! E’ UNA BOLGIA L’OLIMPICO!

20.46 Arbitra l’incontro un direttore di gara dallo spessore internazionale: l’inglese Anthony Taylor.

20.45 L’URLO DELL’OLIMPICO! Clima bellissimo, con l’inno svizzero che è stato applaudito da tutto lo stadio per cancellare il bruttissimo episodio di San Siro nel confronto con la Spagna in Nations League.

20.44 IL CANTO DEGLI ITALIANI, L’INNO DI MAMELI CANTATO ALL’UNISONO DALL’OLIMPICO GREMITO!!

20.43 Si parte dall’inno elvetico: il Salmo Svizzero.

20.42 Tricolore sulla Tribuna Tevere: splendida accoglienza all’ingresso in campo dei nostri ragazzi.

20.41 Atmosfera vibrante all’Olimpico! 52000 spettatori a spingere la nostra Nazionale verso i Campionati Mondiali!

20.39 All’andata a Basilea finì 0-0 con un rigore sbagliato da Jorginho. Oggi gli Azzurri dovranno essere più cinici in fase offensiva e cercare di finalizzare la solita grande mole di gioco prodotta.

20.36 Non è una serata come le altre per lo sport italiano: è vivissimo il ricordo del compianto Giampiero Galeazzi. L’Olimpico lo omaggerà con un minuto di commozione, una foto sul maxi-schermo ed applausi scroscianti per un maestro inimitabile del giornalismo sportivo italiano.

20.33 La Svizzera ha un asso nella manica: Noah Okafor. L’attaccante classe 2000 del Salisburgo ha già marcato il cartellino per undici volte in questa stagione ed è alla seconda partita di sempre in Nazionale maggiore dopo la comparsa nella finale per il terzo posto contro l’Inghilterra della Nations League 2019.

20.30 Proprio allo Stadio Olimpico Italia e Svizzera si sono affrontati nella seconda giornata della fase a gironi del Campionato Europeo: un 3-0 dominante degli Azzurri con la doppietta di Locatelli e la firma di Immobile.

20.27 Uno dei fattori della partita potrebbe essere la solida difesa della Svizzera: nelle ultime quattro partite la squadra di Murat Yakin non ha subito gol.

20.24 Il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti, poi eventualmente i gol segnati e solo in un terzo momento gli scontri diretti. In questo momento la nostra Nazionale ha un saldo di +11 (12 gol segnati ed uno subito), mentre la selezione elvetica +9 (10 gol segnati ed uno subito).

20.21 Italia e Svizzera che sono appaiate a 14 punti nel Gruppo C di qualificazione ai Mondiali. Una vittoria sarebbe fondamentale per gli Azzurri e permetterebbe agli uomini di Mancini di ipotecare la qualificazione che verrebbe ratificata lunedì in Irlanda del Nord.

20.18 La Svizzera di Murat Yakin si dispone con un 4-3-2-1 ad albero di natale con l’esperto Sommer in porta, Widmer e Ricardo Rodriguez terzini, Akanji e Schar coppia difensiva. Zakaria, Vargas e l’atalanino Freuler sulla line mediana, Shaqiri e Steffen dietro l’unica punta: Okafor.

20.15 Nessuna sorpresa per Roberto Mancini che schiera Gigio Donnarumma tra i pali, Bonucci e Acerbi coppia centrale, Di Lorenzo ed Emerson Palmieri ai lati. Jorginho in cabina di regia, Barella e Locatelli mezze ali. Belotti sostituisce l’infortunato Immobile al centro dell’attacco, supportato da Chiesa e Insigne.

19.41 Sono uscite da pochi minuti le formazioni ufficiali delle due squadre:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Roberto Mancini.

SVIZZERA (4-3-2-1) – Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Vargas, Freuler; Shaqiri, Steffen; Okafor. Ct: Murat Yakin.

19.39 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali di calcio in Qatar del 2022.

La presentazione di Italia-Svizzera – Le parole di Mancini

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, confronto cruciale nel Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di calcio in Qatar del 2022.

Un’Italia che ancora non ha conquistato il pass per i Campionati Mondiali a causa dei due pareggi contro la Bulgaria e proprio contro la Svizzera che hanno frenato l’onda positiva degli uomini di Roberto Mancini dopo gli Europei. Gli azzurri dovranno reagire ad una Nations League dove è arrivato solo il terzo posto a causa del k.o. contro la Spagna in semifinale a San Siro. Fondamentale questa sfida per cancellare i fantasmi del 2018: il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Spagna costò il play-off contro la Svezia che andò a finire in maniera nefasta.

Svizzera che è a pari punti con l’Italia, a 14. Anche la Nazionale di Murat Yakin ha messo a referto quattro vittorie e due pareggi: oltre allo 0-0 con l’Italia è arrivata anche la partita a reti bianche sul campo dell’Irlanda del Nord. Agli Europei, sempre all’Olimpico di Roma, non ci fu storia: 3-0 per la nostra Nazionale con la doppietta di Locatelli e la prodezza di Immobile.

Proprio Immobile si è infortunato e lascerà spazio a Belotti in attacco, supportato da Chiesa e Insigne. Acerbi dovrebbe affiancare Bonucci al centro della difesa. Nelle file elvetiche dovrebbe debuttare il classe 2000 Okafor, centravanti del Salisburgo, già a quota 11 realizzazioni stagionali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, penultima giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2022 e match decisivo per il pass diretto ai Campionati Mondiali. Calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Buon divertimento e forza azzurri!

PROBABLI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. Ct. Yakin.

Foto: LaPresse