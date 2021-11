CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.33 La Svizzera ha un asso nella manica: Noah Okafor. L’attaccante classe 2000 del Salisburgo ha già marcato il cartellino per undici volte in questa stagione ed è alla seconda partita di sempre in Nazionale maggiore dopo la comparsa nella finale per il terzo posto contro l’Inghilterra della Nations League 2019.

20.30 Proprio allo Stadio Olimpico Italia e Svizzera si sono affrontati nella seconda giornata della fase a gironi del Campionato Europeo: un 3-0 dominante degli Azzurri con la doppietta di Locatelli e la firma di Immobile.

20.27 Uno dei fattori della partita potrebbe essere la solida difesa della Svizzera: nelle ultime quattro partite la squadra di Murat Yakin non ha subito gol.

20.24 Il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti, poi eventualmente i gol segnati e solo in un terzo momento gli scontri diretti. In questo momento la nostra Nazionale ha un saldo di +11 (12 gol segnati ed uno subito), mentre la selezione elvetica +9 (10 gol segnati ed uno subito).

20.21 Italia e Svizzera che sono appaiate a 14 punti nel Gruppo C di qualificazione ai Mondiali. Una vittoria sarebbe fondamentale per gli Azzurri e permetterebbe agli uomini di Mancini di ipotecare la qualificazione che verrebbe ratificata lunedì in Irlanda del Nord.

20.18 La Svizzera di Murat Yakin si dispone con un 4-3-2-1 ad albero di natale con l’esperto Sommer in porta, Widmer e Ricardo Rodriguez terzini, Akanji e Schar coppia difensiva. Zakaria, Vargas e l’atalanino Freuler sulla line mediana, Shaqiri e Steffen dietro l’unica punta: Okafor.

20.15 Nessuna sorpresa per Roberto Mancini che schiera Gigio Donnarumma tra i pali, Bonucci e Acerbi coppia centrale, Di Lorenzo ed Emerson Palmieri ai lati. Jorginho in cabina di regia, Barella e Locatelli mezze ali. Belotti sostituisce l’infortunato Immobile al centro dell’attacco, supportato da Chiesa e Insigne.

19.41 Sono uscite da pochi minuti le formazioni ufficiali delle due squadre:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Roberto Mancini.

SVIZZERA (4-3-2-1) – Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Vargas, Freuler; Shaqiri, Steffen; Okafor. Ct: Murat Yakin.

19.39 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali di calcio in Qatar del 2022.

Un’Italia che ancora non ha conquistato il pass per i Campionati Mondiali a causa dei due pareggi contro la Bulgaria e proprio contro la Svizzera che hanno frenato l’onda positiva degli uomini di Roberto Mancini dopo gli Europei. Gli azzurri dovranno reagire ad una Nations League dove è arrivato solo il terzo posto a causa del k.o. contro la Spagna in semifinale a San Siro. Fondamentale questa sfida per cancellare i fantasmi del 2018: il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Spagna costò il play-off contro la Svezia che andò a finire in maniera nefasta.

Svizzera che è a pari punti con l’Italia, a 14. Anche la Nazionale di Murat Yakin ha messo a referto quattro vittorie e due pareggi: oltre allo 0-0 con l’Italia è arrivata anche la partita a reti bianche sul campo dell’Irlanda del Nord. Agli Europei, sempre all’Olimpico di Roma, non ci fu storia: 3-0 per la nostra Nazionale con la doppietta di Locatelli e la prodezza di Immobile.

Proprio Immobile si è infortunato e lascerà spazio a Belotti in attacco, supportato da Chiesa e Insigne. Acerbi dovrebbe affiancare Bonucci al centro della difesa. Nelle file elvetiche dovrebbe debuttare il classe 2000 Okafor, centravanti del Salisburgo, già a quota 11 realizzazioni stagionali.

Italia-Svizzera, penultima giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2022 e match decisivo per il pass diretto ai Campionati Mondiali. Calcio d'inizio previsto per le ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.

PROBABLI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. Ct. Yakin.

Foto: LaPresse