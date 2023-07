LIVE Italia-Norvegia 10-4, Europei curling 2021 in DIRETTA: azzurri straripanti! E’ ancora medaglia di bronzo continentale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.22: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di curling. Buon week end e buona giornata!

11.21: Terzo posto meritatissimo per la squadra italiana che ieri se l’è giocata con la Svezia e oggi ha travolto i padroni di casa che l’avevano praticamente sempre battuta in stagione. Molto bene Joel Retornaz ma tutta la squadra italiana oggi!

11.19: L’ITALIA E’ MEDAGLIA DI BRONZOOOOOOOOOOOOOOO!!! Gli azzurri subiscono un solo punto nel settimo end e superano 10-4 la formazione norvegese. Bella impresa della squadra italiana che sale sul podio per la seconda volta nelle ultime tre edizioni e trova la giusta fiducia in vista del torneo di qualificazione olimpica. Italia-Norvegia 10-4

11.15: Bocciate e contro bocciate con l’end che va verso la chiusura senza particolari danni per l’Italia

11.13: Dopo 8 tiri c’è una stone azzurra a punto

11.08: Ancora un errore clamoroso di Walstad che regala un altro punto all’Italia che per la seconda volta consecutiva ruba la mano! A questo punto il bronzo per gli azzurri è vicinissimo! Italia-Norvegia 10-3 e si entra nell’ottavo end con la mano norvegese

11.07: Possibilità di doppio punto per la Norvegia quando manca solo l’ultimo tiro di Walstad e c’è una stone azzurra a punto

11.02: Stone norvegese a punto dopo 10 tiri del settimo end

10.55: Una stone azzurra nella casa dopo sei tiri del settimo end

10.51: L’errore di Walstad! Mano rubata pdagli azzurri che escono da una situazione complicatissima con il massimo punteggio possibile. Doppio errore di Walstad a vanificare il lavoro ottimo svolto dai suoi compagni in precedenza. Gli azzurri ringraziano e si portano sul 9-3. La mano resta alla Norvegia

10.49: Retornaz trova la bocciata. C’è un punto per l’Italia con la possibilità per la Norvegia di portare a casa due punti, per l’Italia tutto sommato può andare bene così

10.48: per fortuna Walstad va corto nel tiro che poteva cambiare il corso del match. resta un punto per la Norvegia. Vediamo ora la scelta di Retornaz

10.45: Ancora un tiro non perfetto di Retornaz. Stone norvegese a punto al momento, due tiri per Walstad e uno solo per Retornaz, poco coraggioso in questo caso. Forse andava rischiata una bocciata

10.41: Un altro errore di Mosaner che potrebbe costare caro all’Italia. Attenzione perchè il rischio è di subire diversi punti in questo end. Servirà una prodezza di Retornaz

10.38: una stone azzurra a punto dopo 9 tiri del sesto end

10.28: E sono altri tre punti per l’Italia! Retornaz lo aveva già fatto in precedenza e si ripete! Boccia la stone gialla a punto, non è fortunatissimo perchè i punti sarebbero potuti essere anche quattro ma va benissimo così! Italia-Norvegia 8-3 dopo 5 end

10.27: Walstad piazza la stone a punto e ora serve un colpo precisissimo di Retornaz per regalare un altro bel bottino agli azzurri

10.26: bene Retornaz che piazza tre stone italiane a punto quando mancano gli ultimi due tiri

10.22: Stavolta Mosaner sbaglia completamente il primo due suoi due tiri e questo regala un grande vantaggio ai norvegesi che avevano tolto dalla casa solo due delle tre stone azzurre

10.19: Tre stone azzurre nella casa dopo 6 tiri del quinto end

10.14: La Norvegia trova il doppio punto e riapre la partita accorciando le distanze. italia-Norvegia 5-3 dopo quattro end, la mano torna agli azzurri. Doppio punto che porta la firma di Walstad

10.11: Walstad trova un grande tiro e potrebbe andare per i due punti

10.07: Due stone azzurre a punto prima degli ultimi 4 tiri. L’Italia potrebbe concedere il punto ai norvegesi ma nulla più

10.02: Italia a punto dopo sei tiri del quarto end. Ora serve una grande difesa azzurra

9.58: Perfetto il tiro di Retornaz!!! Come perfetta è stata la gestione di tutto il terzo end! L’Italia conquista ben tre punti e va in fuga: Italia-Norvegia 5-1 dopo tre end

9.55: Sbaglia Walstad e c’è aria di end da tanti punti per la squadra italiana che ne ha già due a segno prima dell’ultimo tiro di Retornaz

9.53: Ci sono due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri. Situazione molto interessante per l’Italia. Serve un mezzo miracolo di Walstad per evitare più di un punto azzurro

9.45: Mosaner sistema le cose e piazza la stone azzurra a punto. Ci sono comunque due stone norvegesi nella casa. Ora tocca a Retornaz

9.39: L’errore di Arman che non riesce a liberare la casa sbattendo contro la guardia norvegese. Potrebbe costare carissimo questo errore perchè la Norvegia potrebbe piazzare altre stone a punto, oltre a quella che c’è ora

9.38: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del terzo end

9.34: Non rischia la bocciata e va a prendersi il punto la Norvegia e per l’Italia va bene così. Azzurri avanti 2-1 dopo due end

9.32: Esce la stone norvegese nel penultimo tiro di Walstad. L’Italia potrebbe costringere la Norvegia a prendere il punto e passare la mano

9.28: Si va verso l’annullamento della mano: bocciate e contro bocciate quando mancano gli ultimi sei tiri alla fine del secondo end

9.24: Una stone norvegese nella casa dopo 6 tiri del secondo end

9.19: Questione di millimetri forse ma va bene così! Tiro di giustezza di Retornaz che riesce a spostare la stone a punto degli svedesi e a regalare il doppio punto agli azzurri! Italia-Norvegia 2-0

9.15: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end di apertura

9.11: Due stone azzurre a punto dopo 10 tiri

9.09: Dopo otto tiri del primo end una stone azzurra a punto

9.04: Iniziata la gara, guardia alta laterale per le due squadre

9.02: Squadre in campo, tutto pronto per la sfida che vale il bronzo, mano per l’Italia

8.58: Decisiva ai fini dell’andamento dell’incontro la sfida nella sfida tra cui due skip di grande esperienza, Joel Retornaz per l’Italia e Steffen Walstad per la formazione norvegese. A completare la squadra azzurra Gonin, Arman e Mosaner, mentre per la Svezia scenderanno in campo anche Nergaard, Hoeiberg, Vaagberg.

8.54: La Norvegia, avversario odierno della squadra italiana, ha sconfitto gli azzurri piuttosto nettamente nel round robin e ieri è stata sconfitta in semifinale 9-3 dalla fortissima Scozia.

8.51: E’ stato un grande torneo finora, quello della squadra italiana che prima ha centrato l’accesso alle semifinali e ieri con la Svezia ha retto il confronto fino all’ottavo end per poi cedere nel finale non senza qualche rimpianto

8.48: L’Italia scenderà sul ghiaccio di Lillehammer (Norvegia) per disputare la sfida che vale il terzo gradino del podio della rassegna continentale di Lillehammer: gli avversari sono i padroni di casa della Norvegia

8.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della finale maschile per il bronzo dei Campionati Europei 2021 di curling tra Italia e Norvegia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale maschile per il bronzo dei Campionati Europei 2021 di curling. Oggi (sabato 27 novembre) l'Italia scenderà sul ghiaccio di Lillehammer (Norvegia) per disputare la sfida che vale il terzo gradino del podio della rassegna continentale di Lillehammer: gli avversari sono i padroni di casa della Norvegia

E’ stato un grande torneo finora, quello della squadra italiana che prima ha centrato l’accesso alle semifinali e ieri con la Svezia ha retto il confronto fino all’ottavo end per poi cedere nel finale non senza qualche rimpianto. Oggi Retornaz e compagni si giocano il posto sul podio, che sarebbe il secondo in tre edizioni dopo quello ottenuto battendo la Germania nel 2018, contro la squadra di casa, quella Norvegia che ha sconfitto gli azzurri piuttosto nettamente nel round robin e che ieri è stata sconfitta in semifinale 9-3 dalla fortissima Scozia.

Decisiva ai fini dell’andamento dell’incontro la sfida nella sfida tra cui due skip di grande esperienza, Joel Retornaz per l’Italia e Steffen Walstad per la formazione norvegese. A completare la squadra azzurra Gonin, Arman e Mosaner, mentre per la Svezia scenderanno in campo anche Nergaard, Hoeiberg, Vaagberg.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE inale maschile per il bronzo dei Campionati Europei 2021 di curling tra Italia e Norvegia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 9.00. Buon divertimento a tutti.

