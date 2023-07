Sport Invernali oggi: orari gare sabato 27 novembre, programma, canali tv, streaming

Oggi sabato 27 novembre ci aspetta una ricchissima giornata di sport invernali. Si tratta del primo fine settimana in cui neve e ghiaccio saranno davvero protagonisti in massa dopo gli antipasti delle ultime settimane. A Lake Louise andrà in scena la seconda discesa libera maschile per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino, mentre le donne saranno impegnate nel gigante di Killington.

Inizia il biathlon con le due prove individuali a Oestersund. A Lillehammer spazio alle finali degli Europei di curling: l’Italia maschile incrocerà la Norvegia per la medaglia di bronzo. Da non perdere la Rostelecom Cup per il pattinaggio artistico (Charlene Guignard e Marco Fabbri sono in corsa per il podio nella danza), lo sci di fondo con 10 km e 15 km a tecnica classica in quel di Ruka, il salto con gli sci e la combinata nordica sempre nella località finlandese. Spazio anche per bob, slittino, sci freestyle, short track e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 27 novembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (SABATO 27 NOVEMBRE): PROGRAMMA, ORARI, TV

SABATO 27 NOVEMBRE:

06.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Secret Garden, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

08.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Sochi (diretta streaming su fil-luge.org)

09.00 CURLING (Europei) – Finale per il bronzo maschile a Lillehammer: Italia-Norvegia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, canale YouTube di World Curling)

09.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen HS142 maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

10.00 BOB (World Series) – Monobob femminile a Igls (diretta streaming su ibsf.org)

10.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 15 km tecnica classica maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+)

11.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Rostelecom Cup) – Free program maschile (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+)

11.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Sochi (diretta streaming su fil-luge.org)

11.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Individuale femminile a Oestersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS97 femminile a Nizhny Tagil (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

12.30 CURLING (Europei) – Finale per l’oro femminile a Lillehammer: Svezia-Scozia (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, canale YouTube di World Curling)

13.15 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Finali a Dordrecht: 1500 metri e 500 metri maschile/femminile. Semifinali: staffetta maschile e staffetta femminile (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, canale YouTube di ISU)

13.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10km tecnica classica femminile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su RaiSportWeb, Eurosport Player, Discovery+)

13.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Rostelecom Cup) – Free dance (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+)

14.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Igls (diretta streaming su ibsf.org)

15.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Individuale maschile a Oestersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen 10 km maschile a Ruka (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

15.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Rostelecom Cup) – Free program coppie d’artistico (diretta streaming su RaiSportWeb, Eurosport Player, Discovery+)

16.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Killington, prima manche (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

16.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

17.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro maschile a Lillehammer: Svezia-Scozia (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, canale YouTube di World Curling)

17.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Rostelecom Cup) – Free program femminile (diretta streaming su RaiSportWeb, Eurosport Player, Discovery+)

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Killington, seconda manche (diretta tv su Eurosport 2, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

20.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Lake Louise (diretta tv su Eurosport 2, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

Foto: Lapresse