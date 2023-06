LIVE Inter-Napoli 3-2, Serie A calcio in DIRETTA: nerazzurri che accorciano in classifica con questa vittoria. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.07Ecco le pagelle:

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6.5, Ranocchia 6.5, Bastoni 6,5; Darmian 6.5, Barella 6,5 (74′ Dimarco 6), Brozovic 6,5, Calhanoglu 7,5 (62′ Vidal 5,5), Perisic 7.5 (90′ Satriano s.v.); Lautaro Martinez 7.5 (74′ Gagliardini 6), Correa 7 (62′ Dzeko 6). Allenatore: Simone Inzaghi 7.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 5.5; Di Lorenzo 5, Rrahmani 6, Koulibaly 5, Mario Rui 6; Anguissa 6,5, Fabian Ruiz 5,5, Zielinski 7; Lozano 6.5 (74′ Elmas 5.5), Osimhen 5,5 (54′ Petagna 5,5), Insigne 6 (74′ Mertens 6.5). Allenatore: Luciano Spalletti 5.5.

20.05 Partita pazzesca che termina con la vittoria dell’Inter. Napoli che perde sia la partita ma anche Osimhen per una botta alla testa. Si profila una sfida a tre in testa alla classifica con il Milan.

99′ Fine della partita, Inter-Napoli 3-2.

98′ Mertens al volo davanti al portiere manda alto sopra la traversa.

96′ Napoli totalmente in fase offensiva, tutto per tutto per arrivare al pareggio.

94′ Giallo per Dzeko per fallo a centrocampo.

92′ Clamorosa respinta di Handanovic su un colpo di testa di Mario Rui.

90′ Ci saranno 8 minuti di recupero.

88′ Fuori Perisic e dentro Satriano nell’Inter.

86′ Giallo per Handanovic per perdita di tempo.

84′ Zielinski da fuori non trova la porta.

82′ Si riprende a giocare, i due giocatori rientrano in campo.

80′ Ci sarà un largo recupero, scontro di testa tra Ospina e Dzeko che rientrano con turbanti in testa.

78′ Gooooooooooooooool, Mertensssssssssssssss, straordinaria rete del belga che riesce a trovare l’incrocio dei pali dalla distanza, Napoli-Inter 3-2.

76′ Bocciatura per gli esterni del Napoli di oggi, Insigne e Lozano.

74′ Dentro Gagliardini e Dimarco per Barella e Lautaro Martinez nell’Inter.

72′ Fuori Insigne e Lozano per Elmas e Mertens nel Napoli.

70′ Perisic con il destro, para Ospina.

68′ Zielinski prova a mette in mezzo, Vidal ferma tutto.

66′ Brozovic si abbassa per fare uscire il pallone pulito dalla difesa.

64′ Inter che non smette di pressare vuole la quarta rete.

62′ Napoli in situazione di grave difficoltà, Spalletti manda a scaldare Mertens.

60′ Fuori Correa e Calhanoglu, dentro Dzeko e Vidal nell’Inter.

58′ Gooooooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzz, Correa taglia il campo e serve il suo compagno di reparto che fissa il terzo gol nerazzurro, Napoli-Napoli 3-1.

56′ Napoli che prova a reagire con Lozano ma non trova Petagna in area.

54′ Dentro Petagna, fuori Osimhen per il Napoli.

52′ Occhio gonfio per Osimhen, deve per forza uscire.

50′ Brutto scontro di testa tra Osimhen e Skriniar, sanitari in campo.

48′ Riflesso di Ospina su Lautaro che con il piatto aveva tirato a botta sicura.

46′ Inizia la ripresa!

18.55 Napoli che inizia bene e va in vantaggio, ma nel corso del primo tempo commette due errori difensivi che gli costano la rimonta.

A tra poco per il secondo tempo.

47′ Finisce il primo tempo, Inter-Napoli 2-1.

45′ Goooooooooooooooool, Perisiccccccccccc, colpo di testa dopo un corner per il croato che trova il primo palo, inutile la respinta tardiva di Ospina. Inter-Napoli 2-1.

43′ Destro di Barella che chiama al miracolo Ospina.

41′ Giallo per Calhanoglu per fallo a centrocampo.

39′ Inzaghi chiama gli esterni ad alzarsi in campo.

37′ Lozano per Osimhen che di testa non trova la porta.

35′ Fallo tattico di Rrahmani, atterrato Correa.

33′ Osimhen al tiro, mura con il corpo Skriniar.

31′ Napoli che prova ad alzare il baricentro, Spalletti è una furia in panchina.

29′ Partita molto divertente, big match che non sta deludendo le aspettative.

27′ Gooooooooooooool, Calhanoglu, pareggia con un tiro forte in porta, Inter-Napoli 1-1.

25′ RIGORE per l’Inter, tocco di mano di Koulibaly.

23′ Possibile rigore per l’Inter, Var a lavoro per possibile tocco di mano.

21′ Skriniar di testa non trova la porta dopo una punizione favorevole.

19′ Gooooooooooool, Zielinskiiiiiiiiiii, Insigne per Zielinski che calcia con il collo esterno, imparabile, Inter-Napoli 0-1.

17′ Sinistro di Darman che non spaventa Ospina.

15′ Di Lorenzo per Osimhen, Handanovic anticipa l’attaccante del Napoli.

13′ Napoli molto aggressiva in fase offensiva, pressing alto.

11′ Giallo per Osimhen per fallo di foga su Skriniar.

9′ Colpo di testa di Lautaro Martinez che sfiora il secondo palo.

7′ Sinistro di Osimhen che viene parato da Handanovic.

5′ Insigne per Di Lorenzo che in scivolata non aggancia il pallone.

3′ Subito scintille in campo, squadre molto aggressive in campo.

1′ Inizia la partita!

17.55 Entrano in campo le due squadre.

17.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio della partita.

17.45 Luciano Spalletti ritrova l’Inter, che ha allenato per 76 partite di Serie A tra il 2017 e il 2019: l’ultima volta che ha affrontato da avversario i nerazzurri a San Siro in campionato, la sua squadra ha vinto (Inter-Roma 1-3 del febbraio 2017).

17.40 Il Napoli non perde in campionato da 21 partite (aprile 2021 contro la Juventus) e in questo parziale ha vinto ben 16 volte (5 pareggi): gli azzurri sono a sole cinque gare dall’eguagliare la loro striscia record di imbattibilità in Serie A registrata con Sarri in panchina, tra marzo e novembre 2017 (26 di fila).

17.35 L’Inter non ha ancora vinto in questa Serie A contro squadre che hanno chiuso lo scorso campionato nelle prime sette posizioni della classifica finale: sconfitta con la Lazio, pareggi con Juventus, Milan e Atalanta.

17.30 Il Napoli non ha trovato il gol nelle ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Inter (un pareggio seguito da tre vittorie nerazzurre).

17.25 L’Inter è rimasta imbattuta nelle sfide contro il Napoli degli ultimi due campionati di Serie A (tre vittorie e un pareggio): l’ultimo successo campano risale al 4-1 del maggio 2019, in casa degli azzurri.

17.20 Dzeko va in panchina per alcuni problemi fisici riscontrati in nazionale.

17.15 Entrambe le squadre puntano ad approfittare dello scivolone del Milan, che ha perso ieri per 4-3 contro la Fiorentina.

17.10 Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

17.05 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Inter-Napoli big match di Serie A.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Napoli match di Serie A, nerazzurri chiamati alla partita decisiva per ridurre il distacco in classifica.

Nell’Inter dovrebbe trovare posto dall’inizio Dzeko nonostante i problemi fisici avuti in nazionale con la Bosnia. Titolare anche Lautaro Martinez con Perisic e Darmian sugli esterni. Mediana con Calhanoglu trequartista e Barella con Brozovic a centrocampo. In difesa fuori De Vrij, dentro Ranocchia al centro della difesa con Skriniar e Bastoni. In porta Handanovic.

Napoli a Milano con la formazione titolare delle ultime giornate: Ospina titolare tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui i terzini. Centrali Rrahmani e Koulibaly. Centrocampo con Anguissa sempre presente e Fabian Ruiz. Trequarti con Zielinski, Lozano e Insigne. Unica punta Osimhen. Non convocati Manolas, Ounas e l’altro positivo Demme oltre Politano dell’ultima ora, rientra Malcuit.

Partita: Inter-Napoli

Data: domenica 21 novembre 2021

Orario: 18:00

Canale TV e Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

