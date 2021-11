CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1-13 A segno Shavon Shields, che ferma il monologo Melli-Datome in casa Milano. Fenerbahce fatica tantissimo in attacco

1-11 Canestro di Melli, doppia cifra di vantaggio Milano e i due ex stanno facendo male ai turchi

1-9 Canestro di Datome

1-7 Uno su due ai liberi per Vesely e Fenerbahce si sblocca

0-7 Primo timeout del match. Fino a ora 0/3 per il Fenerbahce e 1/5 per Milano da oltre l’arco

0-7 Canestro di Melli e Milano che per ora segna con gli ex

0-5 Tripla di Gigi Datome!!

0-2 Fenerbahce che trova tanti spazi da oltre l’arco, ma non trova il canestro per ora

0-2 Primi punti del match di Melli

0-0 Primo possesso turco e prima palla rubata da Melli

18.40 Squadre in campo all’Ulker Sports and Event Hall di Istanbul e pronte per la palla a due.

18.35 In questo avvio di stagione sono tre i giocatori di Milano con oltre 10 punti a partita segnati, cioè Shavon Shields, Davon Hall e Malcolm Delaney. In casa Fenerbahce, invece, da tenere d’occhio la coppia micidiale formata da Jan Vesely e Nando de Colo.

18.30 Oltre al Barça, l’Olimpia in questo avvio di stagione ha battuto anche Maccabi Tel Aviv e Villeurbanne, fino all’ultimo turno nella top 8 dell’Eurolega, mentre la vittoria con gli spagnoli segue quelle contro CSKA ed Efes, cioè le altre tre formazioni della Final Four dell’anno scorso.

18.25 Il Fenerbahce Istanbul, invece, ha vinto tre match nelle prime otto giornate, ma è reduce dalla convincente vittoria in casa del CSKA Mosca e non va sottovalutato.

18.20 La squadra di Ettore Messina arriva all’appuntamento forte di uno score di 7-1 che significa prima posizione in classifica dopo la bella vittoria contro il Barcellona nell’ultimo turno.

18.15 Buona sera a tutti per la diretta live di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole come nona giornata dell’Eurolega di basket 2021-22.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Eurolega tra il Fenerbahce Beko Istanbul e l’A|X Armani Exchange Milano, valevole per il nono turno del torneo.

L’Olimpia Milano arriva in Turchia sulle ali dell’entusiasmo e forte del primo posto in solitaria in classifica dopo la bella vittoria contro il Barcellona settimana scorsa. Di contro, il Fenerbahce ha uno score di 3 vittorie e 5 sconfitte, ma arriva sicuramente rinfrancato e in crescita dopo il successo esterno in casa del CSKA Mosca.

E sul parquet dell’Ulker Sports and Event Hall si vivranno tantissimi duelli che ormai hanno scritto la storia della pallacanestro europea. A partire da quella tra due leggende, come Nando De Colo e Sergio Rodriguez, mentre sotto canestro c’è da aspettarsi battaglia vera tra Jan Vesely e Kyle Hines. Grande ex di giornata, poi, Gigi Datome che ha disputato cinque stagioni a Istanbul, conquistando anche l’Eurolega nel 2017, mentre in casa Fenerbahce ci sarà un altro azzurro, Achille Polonara.

La sfida tra Fenerbahce e Olimpia Milano inizierà alle ore 18:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

