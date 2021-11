LIVE Buducnost-Virtus Bologna 86-82, EuroCup basket in DIRETTA: primo ko per Belinelli e compagni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:10 Termina qui la nostra diretta LIVE per questa sera! Grazie a tutti per averci seguito, un saluto sportivo e buon proseguimento con OA Sport!

Perde l’imbattibilità anche il Cedevita Olimpija Ljubljana, sconfitto in trasferta dai turchi del Bursaspor per 93-84! L’unica squadra ancora a punteggio pieno è quindi il Buducnost Podgorica.

Padroni di casa trascinati dai 23 punti di Justin Cobbs e dai 21 di Willie Reed, insieme ai 12 di Popovic. Alle V-Nere non sono bastati i 15 punti a testa di Marco Belinelli e di Kevin Hervey, insieme ai 13 punti di un ottimo Amedeo Tessitori!

Dopo aver condotto per quasi tutto il match, la Virtus Bologna subisce la veemente reazione dei padroni di casa, sopratutto negli ultimi dieci minuti (ultimo quarto da 22-12 in favore del Buducnost)! La compagine di coach Dzickic è rientrata decisamente meglio dall’intervallo lungo, mentre la Virtus Bologna ha sbagliato molti tiri facili!

LA TRIPLA DI HERVEY NON VA A SEGNO! IL BUDUCNOST PODGORICA VINCE 86-82 CONTRO LA VIRTUS BOLOGNA, PRIMA SCONFITTA EUROPEA PER LE V-NERE

86-82 2/2 per Cobbs

85-82 A segno il primo libero di Cobbs

ERRORE INCREDIBILE DI TEODOSIC COL TERZO TEMPO! VIRTUS CHE DEVE FARE SUBITO FALLO PER FERMARE IL CRONOMETRO, CON 5″ DA GIOCARE

Ultima azione del match!

Due opzioni per la Virtus: tentare il tiro dall’arco per il sorpasso, oppure segnare da dentro il pitturato per andare all’overtime!

Infrazione di 24″ dei padroni di casa! Time-out Scariolo, con 20″ sul cronometro!

Time-out Buducnost, con 46″ da giocare ancora

84-82 Pallone in fondo alla retina anche nel terzo libero! -2 Virtus

84-81 Dentro anche il secondo

84-80 Dentro il primo libero del Beli

Fallo subito da Belinelli sulla tripla (che non è entrata di un soffio)! Tre liberi per il Beli, importantissimi

84-79 Atic viene dimenticato dalla difesa bolognese, +5 Buducnost

82-79 KYLE WEEEMS! DA DUE PUNTI, -3 VIRTUS E MENO DI DUE MINUTI ALLA SIRENA

82-77 Assist di Cobbs per Reed, che vola altissimo e schiaccia!

80-77 Entra il secondo libero, -3 Virtus! Dentro Jaiteh per ‘Tex’

Non entra il primo libero di Tessitori

Fallo su Tessitori a rimbalzo, dopo che Weems aveva sbagliato la tripla dall’angolo! Giro in lunetta per Tex

80-76 Willy Reed appoggia al tabellone! Immediato time-out di Coach Scariolo

78-76 1/2 dalla lunetta per Cobbs, +2 Buducnost con poco più di tre minuti da giocare

77-76 Incredibile canestro di Jagonic-Kudicza, contro-sorpasso Buducnost! Montenegrini in vantaggio per la prima volta nel match

75-76 Non trema la mano a Cobbs, ancora -1 per i padroni di casa

Ultimi cinque minuti di partita! Che intensità

73-76 CORDINIEEEEERRR!!! TRIPLAAAA DI VITALE IMPORTANZA

73-74 Ancora Cobbs a bersaglio! sono 18 punti per lui stasera

71-74 Tessitori perfetto dalla lunetta! Le VNere possono rifiatare un attimo, +3

71-72 Justin Cobbs trova il canestro che vale il -1 Buducnost! Che reazione da parte dei montenegrini, la Virtus Bologna deve stare attenta

69-72 Reed segna il libero aggiuntivo, -3 per i padroni di casa con 7’10” da giocare

68-72 Popovic per Reed, Buducnost rimane a contatto!

66-72 Cordinier dal campo, +6 Virtus Bologna! Canestro importantissimo

66-70 Popovic segna indisturbato, -4 Buducnost

Incomincia l’ultimo quarto, con la Virtus Bologna in vantaggio 64-70! Dieci minuti alla sirena finale, chi la spunterà questa sera?

La conclusione di Popovic non va a bersaglio! Pronta reazione della Virtus Bologna, che dopo aver sofferto in questo terzo quarto trova i canestri vitali per rimettere 6 punti tra sé e i padroni di casa!

TIME-OUT DZIKIC, CHE VUOLE FERMARE LA REAZIONE DEI BOLOGNESI! POCHI SECONDI ALLA SIRENA DEL TERZO QUARTO

64-70 MARCCOOOOOO BELINEELLIII!!! ANCORA DALL’ARCOOOO, +6 VIRTUS

64-67 NICOOO MAANNIOOONNN!! TRIPLAAA DEL RED MAMBAAAAAA

64-64 Jagodic-Kurdicza pareggia per il Buducnost

62-64 HERVEEEEYYY!!! TRIPLAAAAAAAA E +2 VIRTUS

62-61 ANCORA POPOVIC, CONTRO-SORPASSO BUDUCNOST

59-61 Weems risponde presente, Virtus Bologna trova di nuovo il vantaggio

59-59 PAREGGIO DEL BUDUCNOST, CON IL 2/2 DI POPOVIC

Ingenuità di Jaiteh, con Popovic che va in lunetta!

57-59 Micov appoggia al tabellone, -2 per il Buducnost! Si scalda il pubblico dello Sportski centar Morača!

55-59 1/2 in lunetta per Atic

Siamo entrati nella seconda metà di questo terzo quarto! Le V-nere sono ancora avanti di 5 lunghezze, ma il Buducnost ha iniziato la ripresa con tutt’altro spirito rispetto ai primi 20′ di gioco

54-59 Atic a rimbalzo, -5 Buducnost

52-59 PAJOLAAA RISPONDEEE! CHE TRIPLAAAAAAA

52-56 JUSTIN COBBS DALL’ARCO, -4 BUDUCNOST

49-56 INCHIODATA DI HERVEY SULLA RIMESSA!

49-54 A segno Cobbs, che sale a quota 11 punti in questo match

47-54 HERVEY CON LA MANO SINISTRA, SU ASSIST DI PAJOLA! REAZIONE VIRTUS

Che inizio di ripresa scoppiettante! Le due squadre non si stanno tirando indietro, lottano su ogni pallone e combattono colpo su colpo!

47-52 Alley-Top di Reed! Che partenza per il Buducnost, Scariolo deve fermare tutto: time-out Virtus Bologna

WILEY CANCELLA ALIBEGOVIC, CHE STOPPATA!

45-52 Second canestro consecutivo con Wiley, -7 per i padroni di casa

43-52 Risponde subito il Buducnost con Wiley botta e risposta!

41-52 ANCORA TESSITORI! DOPPIA CIFRA PER IL CENTRO AZZURRO

41-50 Altra schiacciata bimane con Reed, Buducnost non molla! Che inizio di secondo tempo

39-50 TEX INCHIODA E PRENDE L’ASCENSORE, ANCORA +11 VIRTUS

39-48 Wiley corregge il tiro sbagliato dall’arco, -9 Buducnost

Inizia proprio ora il terzo quarto!

20:05 Le squadre sono tornare sul parquet dopo l’intervallo lungo, per svolgere le fasi di riscaldamento in attesa di ricominciare la sfida!

20:00 Virtus Bologna che ha chiuso in vantaggio entrambi i due quarti (22-28 il primo e 15-20 il secondo), col massimo vantaggio a +13 raggiunto a metà del secondo parziale! Per i felsinei top scorer Marco Belinelli con 9 punti e Milos Teodosic con 8 punti (insieme a 4 assist), mentre tra i padroni di casa 10 punti di Reed e 9 di Cobbs!

Termina qui il primo tempo di Buducnost-Virtus Bologna, con le VNere che vanno al riposo lungo sopra di 11 lunghezze (37-48). I padroni di casa, dopo una partenza in sordina, hanno trovato un break a fine primo quarto che sembrava potesse riavvicinarli ai bolognesi. La squadra di coach Scariolo, però, ha reagito prontamente ed è riuscita a rimettere tra sé e gli avversari un margine di sicurezza con cui chiudere il primo tempo!

TEODOSIC PROVA LA MAGATA DA DIETRO LA SCHIENA, MA NON VA A BUON FINE!

37-48 Il play marchigiano non sbaglia dalla “linea della carità”: 2/2 e +11 Virtus Bologna

37-46 TAGLIO PERFETTO DI PAJOLA! MENO DI UN MINUTO ALL’INTERVALLO LUNGO

37-44 MAGIA DI TEODOSIC, CHE ASSIST PER HERVEY

37-42 A segno ancora Cobbs

Infrazione di passi per Weems in contropiede! Qualche leggerezza di troppo per la Virtus Bologna in questo momento

Infrazione di doppio palleggio per Kevin Hervey!

I due coach proseguono con le rotazioni dei propri roster, con poco più di tre minuti da giocare ancora nel secondo quarto!

35-42 CHE SCHIACCIATA DI WILEY! ALLEY-OOP PAZZESCO, -7 BUDUCNOST

33-42 Jumper di Reed, che tocca la doppia cifra (10 punti)

Meno di cinque minuti alla seconda sirena! La Virtus Bologna sta gestendo il vantaggio, mentre il Buducnost prova a ricucire lo strappo

31-42 2/2 per Cobbs dalla lunetta

29-42 Jaiteh a segno la Virtus Bologna, che sale a +13 (massimo vantaggio)

29-40 Solo un libero segnato da Wiley, Virtus ancora a +11

28-40 ALTRO CONTROPIEDE BOLOGNESE, CON CORDINIER! TIME-OUT BUDUCNOST

28-38 Contropiede perfetto delle VNere, con Belinelli che segna in penetrazione! +10 Virtus

28-36 Willy Reed a bersaglio, 8 punti per l’americano fin qui (top scorer dei padroni di casa)

26-36 Cordinier d’istinto a fil di sirena dei 24″

26-34 ANCORA BELINELLI! 7 PUNTI PER IL BOLOGNESE

26-32 Belinelli a segno da due punti

26-30 Canestro dei padroni di casa con Drobjnak, con una giocata ‘magica’

24-30 Tessitori arpiona il rimbalzo e segna, ancora +6 Virtus

24-28 Popovic inaugura le marcature, -4 Buducnost

Si riparte subito col secondo parziale!

Termina il primo quarto a Podgorica, con la Virtus Bologna che trova la reazione per ritornare a +6

22-28 MAAARCOO BELINEEELIIII!! TRIPLAAAA SULLA SIRENAAAAA

Ultimo giro di lancetta di questo primo quarto!

22-25 POPOVIC DA TRE PUNTI! PARZIALE DI 5-0 DEI MONTENEGRINI, SCARIOLO FERMA TUTTO

19-25 Marko Jagodic-Kudicza a bersaglio, -6 Buducnost

17-25 Alibegovic segna solo uno dei due liberi a disposizione

17-24 2/2 in lunetta per Cobbs, montenegrini ancora a -7

15-24 Jump shot per il play serbo della Virtus, che trova l’8° punto della sua partita. Due minuti alla prima sirena

15-22 SEELEY DA TRE PUNTI! -7 PER I PADRONI DI CASA

12-22 Weems battezza la tabella, VNere ancora in doppia cifra di vantaggio

12-20 Reed dal pitturato, -8 Buducnost

10-20 L’asse Teodosic-Tessitori funziona a meraviglia, col centro azzurro che trova il canestro e +10 Virtus

10-18 A segno Willy Reed per i padroni di casa

8-18 MILOOOS TEODOSICCC!! TRIPLAAAAAAA

8-15 A segno il Buducnost con i liberi di Cobbs

6-15 Hervey a bersaglio, ancora +9 Virtus

6-13 Jump shot di Micov, i padroni di casa si rifanno sotto. -5’15” alla prima sirena

4-13 Solo un libero segnato dal giocatore americano! Buducnost a -9

Pajola ferma irregolarmente Seeley! Secondo fallo per il play anconetano, richiamato subito in panchina

3-13 Tessitori appoggia dopo un assist sulla linea di fondo di Teodosic, V-nere con la doppia cifra di vantaggio

3-11 Cobbs fa 1/2 dalla lunetta

Difesa un po’ generosa di Jaiteh, che commette il suo secondo fallo! Coach Scariolo lo richiama immediatamente in panchina

2-11 KYLEEE WEEEMS!!! TRIPLAAAA

2-8 Reed appoggia al tabellone, primi punti per i padroni di casa

PAJOLA SI DIVORA UNA TRIPLA MENTRE ERA LIBERISSIMO, DOPO UN ASSIST DI TEODOSIC!

Che partenza per la Virtus Bologna! Subito un break di 8-0 dopo appena due minuti di gioco

0-8 Jaiteh manda a bersaglio indisturbato, dopo una difesa pazzesca. Time-out immediato per Buducnost!

0-6 Pajola fa 1/2 in lunetta

Fallo antisportivo fischiato ad Atic!

0-5 Hervey appoggia al tabellone, partenza fulminante dei bolognesi

0-3 MILOOOS TEODOSIIC!! BUCA LA RETE, PRIMA TRIPLA VIRTUS

Tutto pronto per l’inizio del match. Pochi secondi e sarà palla a due!

Ecco gli starting five: Cobbs Atic Micov Wiley Reed (Buducnost); Pajola Teodosic Hervey Weems Jaiteh (Virtus Bologna)

18:55 Manca sempre meno alla palla a due. Sale l’adrenalina tra il pubblico dell’arena di Podgorica!

18:45 Non sarà del match Jakarr Sampson, che non ha recuperato dal recente infortunio.

18:40 C’è molta curiosità sui quintetti che sceglieranno i due coach per l’inizio del match!

18:35 Le V-Nere vogliono il tris europeo, provando al contempo a cancellare le due sconfitte subite in campionato contro Napoli e Tortona! Anche i montenegrini cercano la terza vittoria consecutiva in Europa.

18:30 Buonasera a tutti! OA Sport vi da il benvenuto per questa diretta Live di Buducnost Podgorica-Virtus Bologna, terza giornata della fase a gironi di EuroCup di basket! Manca mezz’ora esatta alla palla a due!

Buonasera a tutti, amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto a questa diretta LIVE di Buducnost Podgorica-Virtus Bologna, valida per la terza giornata della fase a gironi di EuroCup!

La compagine bolognese arriva al match odierno forte dei due successi consecutivi ottenuti nelle prime giornate, rispettivamente contro i turchi del Bursaspor (101-83) e contro i tedeschi di Ulm (87-76). I bianconeri cercano quindi il tris per provare a mantenere l’imbattibilità in ambito continentale, ma al tempo stesso vogliono riscattare le due battute d’arresto subite in campionato contro Napoli e Tortona ovvero le due neo-promosse. Coach Scariolo spera di poter contare su Jakarr Sampson, protagonista insieme a Jaiteh della vittoria casalinga contro Ulm di una settimana fa al PalaDozza.

I montenegrini del Buducnost occupano la prima posizione in classifica nel girone B insieme proprio alla Virtus (e agli sloveni del Cedevita Olimpia Ljublana), con due affermazioni in altrettante uscite europee (battuti i tedeschi di Ulm e gli spagnoli del Valencia). Tra le fila dei padroni di casa milita anche Vladimir ‘Vlado’ Micov, ex stella dell’Olimpia Milano (soprannominato ‘Il Professore’).

Palla a due che verrà alzata allo Sportski centar Morača di Podgorica (Montenegro) alle ore ore 19:00. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo