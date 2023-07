LIVE Biathlon, 7,5 Sprint Oestersund in DIRETTA: Hanna Oeberg profeta in patria. Wierer e Vittozzi lontane dalle prime

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM SPRINT DI BIATHLON

12.24: Per il momento è tutto, appuntamento alle 13.45 per la sprint maschile, grazie per averci seguito. A più tardi, buona domenica!

12.22: Gara non certo indimenticabile per l’Italia che ha piazzato la sola Wierer in zona punti. Così le azzurre: Wierer 23ma, Vittozzi 43ma, Comola 46ma, Carrara 89ma, Passler 106ma

12.21: A completare la top ten: Alimbekava (Blr), Sola (Blr), Braisaz (Fra), Preuss (Ger), E. Oeberg (Swe), Persson (Swe), Lien (Nor)

12.20: Vince dunque la sprint di Oestersund, seconda tappa di Coppa del Mondo, la svedese Hanna Oeberg, secondo gradino del podio per la francese Chevalier, terzo per la norvegese Roeiseland

12.18: E’ 46ma al traguardo l’azzurra Comola protagonista di un’ottima prova nella sprint di esordio in Coppa del Mondo

12.15: Comola è già 42ma al penultimo rilevamento prima del traguardo

12.12: Bravissima Comola! Non sbaglia ancora ed è addirittura 32ma all’uscita del secondo poligono. Difficile restare in zona punti ma l’Italia potrebbe avere trovato un’atleta molto interessante e soprattutto con la precisione al poligono che in questo momento manca a tutti gli azzurri

12.07: Passler chiude la sua prova all’86mo posto, l’austriaca Rieder chiude con lo zero potrebbe impensierire Wierer

12.05: Bene Comola che non sbaglia al primo poligono. Magnusson chiude al 20mo posto, davanti a Wierer che al momento è 23ma. Vittozzi destinata a uscire dalla zona punti

12.02: Tre errori per Nilsson al secondo poligono, chiuderà lontana dalle prime

11.59: Non sbaglia in piedi Magnusson che è 18ma dopo il secondo poligono, altri tre errori per Passler, gara da dimenticare per l’azzurra

11.58. Ottimo ultimo giro della norvegese Lien che chiude nelle prime dieci, esattamente al decimo posto davanti a Puskarcikova

11.53: Un errore in apertura per Nilsson che ha un ritardo di 33″ su Sola al primo poligono

11.51: Due errori per Passler al primo poligono, veloce Nilsson sugli sci e non potrebbe essere altrimenti

11.49: Un altro errore per Carrara al secondo poligono, Weidel non sbaglia in piedi ed è nona all’uscita dal poligono. Jslova chiude con lo zero ed è 13ma all’uscita del secondo poligono

11.46: Difficile ora l’inserimento di qualche atleta nella top ten, diamo un’occhiata alla situazione. Sul podio ci sono la svedese Hanna Oeberg, la francese Chevalier e la norvegese Roeiseland. A completare la top ten le due bielorusse Alimbekava e Sola, poi Braisaz (Fra), Preuss (Ger), E. Oeberg (Swe), Persson (Swe), Puskarcikova (Cze)

11.44: Non sbaglia Bescond in piedi ed è undicesima a 39″ dalla testa

11.48: Due errori per Carrara a terra. Al traguardo Wierer è 17ma e Vittozzi 28ma

11.47: Ancora quarto posto per la bielorussa Alimbekava che soffre nel finale e chiude a 18″ da H. Oeberg. Doppio errore per Brorsson che vede spegnersi il sogno di poter lottare per il podio

11.37: Nigmatullina e Puskarcikova chiudono subito sotto alla top ten ma davanti a Wierer, Roeiseland recupera qualcosa nel finale e chiude terza a 15″ da H. Oeberg. Se la gioca con Alimbekava per il terzo gradino del podio

11.35: Brorsson terza dopo il primo poligono, Egan ottava al traguardo, davanti a Davidova che, con un errore, è attualmente decima

11.34: Senza errori Alimbekava al secondo poligono ma è dietro a 9″ da H. Oeberg. Sola chiude al terzso posto con 27″ di distacco da H. Oeberg, non un grande ultimo giro per lei

11.32: Roeiseland sbaglia il penultimo bersaglio al secondo poligono, può farcela per il podio ma non per la vittoria. Herrmann dietro a Wierer al traguardo

11.30: La statunitense Egan non sbaglia ed è sesta all’uscita del secondo poligono, Roeiseland in testa a metà del secondo giro, Persson senza errori nel secondo poligono (1 nel primo) può giocarsi un posto nelle prime dieci

11.30: Sola è comunque terza all’uscita del giro di penalità, due errori per Tandrevold, Vittozzi tredicesima al traguardo a 1’51” dalla testa

11.28: Non sbaglia la bielorussa Alimbekava che è quarta dopo il primo poligono a 10″ da Sola che però commette un errore nel secondo poligono ed esce dalla zona podio. E. Oeberg chiude quinta a 38″ dalla sorella Hanna

11.26: Si ferma a otto la striscia di vittorie a fila di Eckhoff che sbaglia due volte in piedi e con tre errori sarà molto indietro. Al traguardo Hanna Oeberg chiude prima con 11″3 di vantaggio su Chevalier

11.25: Bene Roeiseland che al primo poligono non sbaglia ed è seconda a 2″ da Sola, ancora un errore in piedi per Herrmann

11.23: Due errori di Simon a terra, Sola in testa dopo il primo poligono con 8″ di vantaggio su Chevalier, preuss terza al traguardo a 27″ da Chevalier

11.21: Al traguardo vantaggio di 39″ di Braisaz su Hauser. Un errore per E. Oeberg in piedi e ancora una volta vanifica al poligono quanto fatto sugli sci. Wierer chiude quarta a 1’07” da Chevalier che taglia il traguardo con il miglior tempo

11.20: Un altro errore per Vittozzi in piedi, H. Oeberg è perfetta al secondo poligono e va in testa con un vantaggio di 2″ su Chevalier

11.19: Un errore per Eckhoff al primo poligono, dovrà cercare di recuperare

11.18: Un errore di Preuss in piedi, un errore di Herrmann a terra

11.17: Chevalier esce con lo zero dal secondo poligono, ha un vantaggio di 29″ su Braisaz

11.16: Un errore e ancora shooting time alto per Wierer che dunque si allontana dalle zone alte della classifica

11.14: H. Oeberg non sbaglia, ha 2″2 di ritardo da Chevalier, E. Oeberg sbaglia sull’ultimo bersaglio e vanifica quanto costruito sugli sci, un errore di Hauser in piedi

11.13: Precisa Davidova al primo poligono, è quarta a 10″ da Chevalier. Buon secondo poligono di Braisaz

11.12: Due errori per Vittozzi, che perderà tanto tempo. Aggressiva ma non precisa l’azzurra

11.11: Preuss non sbaglia al poligono ed è seconda a 3″ da Chevalier, Elvira Oeberg velocissima sugli sci

11.10: Charvatova non sbaglia ed ha un vantaggio di 12″ su Wierer, bene Chevalier che va al comando con 6″ su Charvatova

11.09: Lenta al tiro Dorothea Wierer ma non sbaglia! E’ in testa con 9″ di vantaggio su Braisaz

11.08: Un errore per Hauser al primo poligono, due errori per Eder

11.07: Un errore per Braisaz al primo poligono, Chevalier miglior tempo al km 1.3, Wierer ha 12″ di ritardo da Eder al secondo intermedio

11.05: Wierer quarta a 9″ da Eder al primo intermedio. Partita Vittozzi

11.04: Al km 1.3 Braisaz ha un vantaggio di 5″ su Hauser

11.02: Partita Dorothea Wierer

11.00: Partita la francese Braisaz-Bouchet

10.58: Questa la lista delle partenti, 116 atlete al via:

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 11:00:30 1

2 LUNDER Emma CAN 1991 11:01:00

3 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 11:01:30

4 EDER Mari FIN 1987 11:02:00

5 WIERER Dorothea ITA 1990 11:02:30

6 TODOROVA Milena BUL 1998 11:03:00

7 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 11:03:30

8 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 11:04:00

9 GASPARIN Selina SUI 1984 11:04:30

10 PREUSS Franziska GER 1994 11:05:00

11 LIE Lotte BEL 1995 11:05:30

12 VITTOZZI Lisa ITA 1995 11:06:00

13 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 11:06:30

14 yb DAVIDOVA Marketa CZE 1997 11:07:00

15 KOCERGINA Natalja LTU 1985 11:07:30

16 OEBERG Hanna SWE 1995 11:08:00

17 FIALKOVA Paulina SVK 1992 11:08:30

18 OEBERG Elvira SWE 1999 11:09:00

19 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 11:09:30

20 HAECKI Lena SUI 1995 11:10:00

21 HETTICH Janina GER 1996 11:10:30

22 BENDIKA Baiba LAT 1991 11:11:00

23 TOMINGAS Tuuli EST 1995 11:11:30

24 HERRMANN Denise GER 1988 11:12:00

25 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 11:12:30

26 r ECKHOFF Tiril NOR 1990 11:13:00

27 ZDOUC Dunja AUT 1994 11:13:30

28 PERSSON Linn SWE 1994 11:14:00

29 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 11:14:30

30 SOLA Hanna BLR 1996 11:15:00

31 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 11:15:30

32 SEMERENKO Vita UKR 1986 11:16:00

33 EGAN Clare USA 1987 11:16:30

34 SIMON Julia FRA 1996 11:17:00

35 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 11:17:30

36 NIGMATULLINA Uliana RUS 1994 11:18:00

37 SEMERENKO Valentina UKR 1986 11:18:30

38 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 11:19:00

39 KUKLINA Larisa RUS 1990 11:19:30

40 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 11:20:00 2

41 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 11:20:30

42 FIALKOVA Ivona SVK 1994 11:21:00

43 MINKKINEN Suvi FIN 1994 11:21:30

44 HINZ Vanessa GER 1992 11:22:00

45 MOSER Nadia CAN 1997 11:22:30

46 DZHIMA Yuliia UKR 1990 11:23:00

47 TALIHAERM Johanna EST 1993 11:23:30

48 STREMOUS Alina MDA 1995 11:24:00

49 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 11:24:30

50 VASNETCOVA Valeriia RUS 1997 11:25:00

51 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 11:25:30

52 VOIGT Vanessa GER 1997 11:26:00

53 KLEMENCIC Polona SLO 1997 11:26:30

54 BRORSSON Mona SWE 1990 11:27:00

55 ZUK Kamila POL 1997 11:27:30

56 REID Joanne USA 1992 11:28:00

57 SCHWAIGER Julia AUT 1996 11:28:30

58 GASPARIN Elisa SUI 1991 11:29:00

59 CARRARA Michela ITA 1997 11:29:30

60 BESCOND Anais FRA 1987 11:30:00

61 BULINA Sanita LAT 2001 11:30:30 3

62 MENG Fanqi CHN 1998 11:31:00

63 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 11:31:30

64 BEAUDRY Sarah CAN 1994 11:32:00

65 MORTON Darcie AUS 1999 11:32:30

66 IRWIN Deedra USA 1992 11:33:00

67 LIGHTFOOT Amanda GBR 1987 11:33:30

68 GASPARIN Aita SUI 1994 11:34:00

69 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 11:34:30

70 TANG Jialin CHN 1991 11:35:00

71 WEIDEL Anna GER 1996 11:35:30

72 KADEVA Daniela BUL 1994 11:36:00

73 JISLOVA Jessica CZE 1994 11:36:30

74 KLIMINA Darya KAZ 1989 11:37:00

75 MAEDA Sari JPN 1990 11:37:30

76 TANAKA Yurie JPN 1989 11:38:00

77 LIEN Ida NOR 1997 11:38:30

78 MUN Jihee KOR 1988 11:39:00

79 MAKA Anna POL 1992 11:39:30

80 KOZICA Anika CRO 1997 11:40:00

81 HORVATOVA Henrieta SVK 1999 11:40:30

82 LESHCHANKA Iryna BLR 1991 11:41:00

83 REZTSOVA Kristina RUS 1996 11:41:30

84 BILOSIUK Olena UKR 1987 11:42:00

85 KINNUNEN Nastassia FIN 1985 11:42:30

86 CHEVALIER Chloe FRA 1995 11:43:00

87 IVANOVA Aliona MDA 1994 11:43:30

88 PASSLER Rebecca ITA 2001 11:44:00

89 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 11:44:30

90 JUPPE Anna AUT 1999 11:45:00

91 MAGNUSSON Anna SWE 1995 11:45:30

92 LEHTLA Kadri EST 1985 11:46:00

93 NILSSON Stina SWE 1993 11:46:30 4

94 KIM Seonsu KOR 1989 11:47:00

95 KRUCHINKINA Irina BLR 1995 11:47:30

96 VINDISAR Nika SLO 1999 11:48:00

97 CHIRKOVA Elena ROU 1994 11:48:30

98 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 11:49:00

99 KUELM Susan EST 1996 11:49:30

100 DUNKLEE Susan USA 1986 11:50:00

101 CHU Yuanmeng CHN 1999 11:50:30

102 BASERGA Amy SUI 2000 11:51:00

103 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 11:51:30

104 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 11:52:00

105 HACHISUKA Asuka JPN 1992 11:52:30

106 RIEDER Christina AUT 1993 11:53:00

107 JANKA Erika FIN 1995 11:53:30

108 FRUEHWIRT Juliane GER 1998 11:54:00

109 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 11:54:30

110 PEIFFER Benita CAN 2000 11:55:00

111 HRISTOVA Lora BUL 2003 11:55:30

112 PITON Karolina POL 1987 11:56:00

113 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 11:56:30

114 ZHANG Yan CHN 1992 11:57:00

115 COMOLA Samuela ITA 1998 11:57:30

116 SABULE Annija LAT 1997 11:58:00

10.55: Tra le outsider la ventiduenne svedese Elvira Öberg, sorella minora di Hanna, apparsa in gran forma sugli sci ieri, la bielorussa Dzinara Alimbekava, la bavarese Franziska Preuss, e le due atlete sul podio ieri, la tirolese Lisa Theresa Hauser e la tedesca Denise Herrmann, reduce da una stagione negativa. Occhio anche all’ultima arrivata nella grande famiglia del Biathlon, Stina Nilsson, che ieri ha disputato una gara interessante

10.52: L’atleta da battere è la detentrice della Coppa del Mondo, la norvegese Tiril Eckhoff. Nel lotto delle favorite ci sono anche le grandi protagoniste della stagione passata come la norvegese Marte Røiseland-Olsbu, la svedese Hanna Öberg, Ingrid Landmark Tandrevold, mancina norvegese del 1996, la venticinquenne francese Julia Simon, tutte deludenti ieri, quando invece ha messo tutte in fila la ventiquattrenne ceca Marketa Davidova

10.49: Lisa Vittozzi cercherà di confermare la top-15 ottenuta nella gara di apertura (dove è stata 13ma), magari cercando di fare ancora meglio. Scatterà col pettorale numero 12 alle ore 11.06

10.46: Dorothea Wierer è chiamata a riscattare il deludente 37mo posto nell’individuale di ieri, dove comunque, nonostante qualche problema fisico, ha dimostrato di avere un buon passo sugli sci. Partirà col numero 5 alle ore 11.02

10.43: Una gara apertissima, la sprint odierna, che arriva a meno di 24 ore dall’individuale, la gara più dura del circuito, in apertura di stagione. Difficile indicare una favorita anche se la norvegese Eckhoff in questo format di gare è sicuramente la numero uno

10.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km in programma a Oestersund (Svezia), seconda gara della Coppa del Mondo 2021-2022

Programma, orari, tv e streaming della sprint femminile di Oestersund e la startlist – I precedenti dell’Italia a Oestersund – Presentazione del week end femminile a Oestersund – Le favorite per la Coppa del Mondo – Il programma del fine settimana di Oestersund – I convocati azzurri per Oestersund – Calendario Coppa del Mondo 2021-2022 – La cronaca della individuale 15 km femminile – Classifica di Coppa del Mondo femminile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km in programma a Oestersund (Svezia), seconda gara della Coppa del Mondo 2021-2022. Le atlete dovranno cimentarsi in 7.5 km di sci di fondo, alternati con due passaggi al poligono (una serie a terra, una in piedi). Ogni errore al tiro verrà punito con un giro di penalità in un percorso aggiuntivo.

Dopo la tappa di apertura che non ha riservato grandi gioie alla squadra italiana, Dorothea Wierer, che ha confessato di avere avuto qualche problema fisico nelle scorse settimane, partirà tra le grandi favorite nonostante il 37mo posto nell’individuale. Buona la condizione di Lisa Vittozzi, ieri tredicesima e a caccia della prova di qualità al poligono. Al via anche Michela Carrara, Rebecca Passler e Samuela Comola che ieri non sono affatto dispiaciute al debutto.

L’atleta da battere è la detentrice della Coppa del Mondo, la norvegese Tiril Eckhoff. Nel lotto delle favorite ci sono anche le grandi protagoniste della stagione passata come la norvegese Marte Røiseland-Olsbu, la svedese Hanna Öberg, Ingrid Landmark Tandrevold, mancina norvegese del 1996, la venticinquenne francese Julia Simon, tutte deludenti ieri, quando invece ha messo tutte in fila la ventiquattrenne ceca Marketa Davidova. Tra le outsider la ventiduenne svedese Elvira Öberg, sorella minora di Hanna, apparsa in gran forma sugli sci ieri, la bielorussa Dzinara Alimbekava, la bavarese Franziska Preuss, e le due atlete sul podio ieri, la tirolese Lisa Theresa Hauser e la tedesca Denise Herrmann, reduce da una stagione negativa. Occhio anche all’ultima arrivata nella grande famiglia del Biathlon, Stina Nilsson.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km in programma a Oestersund (Svezia), seconda gara della Coppa del Mondo 2021-2022 in programma oggi, domenica 28 novembre, alle ore 11.00. Buon divertimento con la nostra diretta live in tempo reale!

Foto: LaPresse