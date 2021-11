Inizia con un pesante ko il percorso dell’Italia nel torneo pre-olimpico di hockey ghiaccio femminile. A Füssen (Germania) la compagine allenata da coach Max Fedrizzi è stata sconfitta con il punteggio di 4-0 per mano della Danimarca e vede di conseguenza complicarsi il proprio cammino verso il sogno chiamato Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Il match ha preso il via in maniera tutto sommato equilibrata, ma le scandinave hanno messo il naso avanti al minuto 17:43 grazie alla rete dell’1-0 di Jakobsen su assist di Nielsen. La rete è arrivata in situazione di power-play. Si passa alla seconda frazione di gioco e ancora Jakobsen va a segno per il 2-0 al minuto 36:19, questa volta su assist di Persson.

Nel periodo centrale fa in tempo ad arrivare anche la rete del 3-0 al minuto 39:02 grazie a Persson su assist di Nielsen. Anche in questo caso le danesi erano in superiorità numerica. Nel terzo tempo la situazione non cambia, le scandinave gestiscono il match e le azzurre capitolano per la quarta volta, questa volta per mano di Weiss al minuto 46:47 su assist di Persson.

Con questo punteggio la Danimarca si porta in vetta al Gruppo D con 3 punti a pari merito con l’Austria, che oggi ha regolato la Germania con il punteggio di 3-0. Per le padrone di casa, e le nostre portacolori, il sogno a cinque cerchi si fa subito in salita.

