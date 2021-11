A pochi giorni dall’annuncio di un nuovo circuito che sostituirà lo storico European Tour (CLICCA QUI PER CONSULTARE IL CALENDARIO 2022) i golfisti tour del Vecchio Continente si tuffano in quello che è il penultimo atto stagionale. Spazio dunque all’Aviv Dubai Championship (montepremi 1,5 milioni di dollari), evento significativo in chiave Race to Dubai in vista del DP World Tour Championship della prossima settimana.

Al termine del primo round guida la classifica Joachim B. Hansen. Il danese chiude la tornata d’esordio con lo score di –9 (63 colpi) senza macchiarsi di bogey, siglando nove birdie di cui quattro consecutivi tra la buca 4 e la 7. Due i colpi di margine per Hansen sui suoi più immediati inseguitori. In seconda piazza con -7 troviamo il vincitore dell’edizione 2020, ovvero il francese Antoine Rozner, che condivide la posizione con il sudafricano Dean Burmester, e gli inglesi Paul Waring ed Andy Sullivan.

Sul percorso par 72 del Jumeirah Golf Estates di Dubai (Emirati Arabi Uniti) -6 e sesta posizione per i sudafricani Zander Lombard e Darren Fichardt, per gli inglesi Tommy Fleetwood e Callum Shinkwin, e per il nostro Francesco Laporta. Il trentunenne di Castellana Grotte parte forte, mettendo a segno quattro birdie nelle prime sette buche, scivola in un bogey alla 8, per poi completare l’opera con un nuovo birdie ed un eagle. All’11° posto con -5 troviamo un gruppone composto da oltre 15 golfisti tra i quali spiccano il belga Thomas Detry e l’austriaco Berndt Wiesberger.

Tornando in casa Italia buono anche il primo round di Guido Migliozzi. L’azzurro si congeda dal giovedì di Dubai con un ottimo -4 che lo tiene a contatto con le zone alte della classifica. -3 e prova positiva per Edoardo Molinari, mentre Nino Bertasio con -1 è in zona cut. Disastroso infine il giro di Renato Paratore, che con il +8 di giornata saluta qualsivoglia sogno di gloria.

