F1 su TV8, programma GP San Paolo 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Nel weekend del 12-14 novembre si terrà il quartultimo round del Mondiale 2021 di F1. In Brasile, sarà il fine-settimana del GP di San Paolo sul celebre tracciato di Interlagos.

Sarà una tre-giorni decisamente interessante nell’ormai consueto confronto tra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Il neerlandese, vittorioso in Messico, può vantare sul britannico 19 lunghezze di vantaggio e si presenta ai nastri di partenza con grandi motivazioni. Max vuol sfruttare il momento favorevole e su una pista che sulla carta dovrebbe essere gradita alla RB16B l’obiettivo è quello di allungare. Lewis, da par suo, farà di tutto per opporsi, mettendo in mostra tutto il suo talento.

Per quanto riguarda la Ferrari, quanto accaduto a Città del Messico è da valutare in una doppia chiave: il sorpasso nella classifica dei costruttori alla McLaren e il terzo posto acquisito; una prestazione al di sotto delle aspettative. Vedremo a questo punto in Brasile che cosa verrà fuori. In teoria il layout potrebbe sorridere al Cavallino Rampante, ma quanto accaduto nell’ultimo GP alimenta non poche perplessità.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 2021

VENERDI’ 12 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.30-17.30, Prove libere 1

Ore 20.00-21.00, Qualifiche

SABATO 13 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.00-17.00, Prove libere 2

Ore 20.30, Qualifica Sprint

DOMENICA 14 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18.00, Gara

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche del venerdì, la qualifica sprint e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita la Sprint Race e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro della qualifica del venerdì e delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Giovedì 11 novembre

Ore 19.30: Conferenza Stampa Piloti

Ore 20.00: Paddock Live Pitwalk

Venerdì 12 novembre

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.30: PROVE LIBERE 1

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 20.00: QUALIFICHE

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 21.45: Conferenza Stampa Team

Ore 22.45: Paddock Live Show

Sabato 13 novembre

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16.00: PROVE LIBERE 2

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: QUALIFICA SPRINT

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 22.45: Paddock Live Show

Domenica 14 novembre

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.00: GP SAN PAOLO – GARA

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 22.00: Race Anatomy F1

PROGRAMMA TV8

Sabato 13 novembre

Ore 22.00, F1, Qualifica Sprint, differita

Domenica 14 novembre

Ore 21.30, F1, Gara, differita

Foto: LaPresse