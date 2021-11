F1 in tv, GP San Paolo 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Nessuna pausa per il Mondiale di Formula Uno, impegnato nella parte più calda della sua stagione. Nel weekend del 12-14 novembre, il Circus sarà di scena sul tracciato di Interlagos, dove si disputerà la prima edizione del Gran Premio di San Paolo. Si tratta in tutto e per tutto del Gran Premio del Brasile, a cui è stato cambiato nome per ragioni di politica interna. La municipalità di San Paolo, dopo aver rischiato di perdere la gara in favore di Rio de Janeiro, ha voluto sottolineare come l’appuntamento “le appartenga” ormai da più di 30 anni.

Interlagos è una pista storica, avendo subito l’ultimo ammodernamento significativo alla fine degli anni ’80. Dunque può essere considerato un autodromo “vecchio stile” e, non a caso, spesso e volentieri qui si verificano situazioni imprevedibili, talvolta ai confini della realtà. Collisioni tra compagni di squadra, doppiati che speronano il battistrada, bandiere rosse, acquazzoni improvvisi, vetture messe sotto inchiesta dopo la fine della gara, squalificate ma poi riammesse settimane dopo, Mondiali decisi all’ultima curva. Questa una brevissima sintesi di quanto proposto dal tracciato paulista nell’ultimo quarto di secolo, ma se si andasse ad analizzare ogni singola edizione, salterebbe fuori di tutto. Occhio, quindi, all’appuntamento brasiliano, perché se dovesse tenere fede alla sua fama, non è da escludere che si possa assistere a un episodio potenzialmente decisivo per la corsa iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Dal canto suo, la Ferrari spera proprio nell’imprevedibilità intrinseca di Interlagos per ottenere qualcosa di grosso. Qui nulla è impossibile e il sogno è di sfruttare a dovere eventuali circostanze folli per tornare a calcare il gradino più alto del podio. Il digiuno del Cavallino Rampante ha ormai toccato le 41 gare consecutive. Il primato negativo assoluto, ovvero i 58 GP trascorsi tra Jerez de la Frontera 1990 e Hockenheim 1994, è ancora lontano. Cionondimeno per la Scuderia di Maranello si tratta comunque di un’astinenza con pochi precedenti nella storia. Spezzarla, con un (bel) po’ di fortuna, prima del 2022 non sarebbe male.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 2021

VENERDI’ 12 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.30-17.30, Prove libere 1

Ore 20.00-21.00, Qualifiche

SABATO 13 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.00-17.00, Prove libere 2

Ore 20.30, Qualifica Sprint

DOMENICA 14 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18.00, Gara

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche del venerdì, la qualifica sprint e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro della qualifica del venerdì e delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Giovedì 11 novembre

Ore 19.30: Conferenza Stampa Piloti

Ore 20.00: Paddock Live Pitwalk

Venerdì 12 novembre

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.30: PROVE LIBERE 1

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 20.00: QUALIFICHE

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 21.45: Conferenza Stampa Team

Ore 22.45: Paddock Live Show

Sabato 13 novembre

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16.00: PROVE LIBERE 2

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: QUALIFICA SPRINT

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 22.45: Paddock Live Show

Domenica 14 novembre

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.00: GP SAN PAOLO – GARA

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 22.00: Race Anatomy F1

PROGRAMMA TV8

Sabato 13 novembre

Ore 22.00, F1, Qualifica Sprint, differita

Domenica 14 novembre

Ore 21.30, F1, Gara, differita

Foto: La Presse