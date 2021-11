DIRETTA MotoGP, GP Algarve 2021 LIVE: successo per Bagnaia, classifica e risultato gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA DI MOTOGP

14.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo.

14.50 Bagnaia è matematicamente secondo nel Mondiale. L’Italia deve accontentarsi della piazza d’onore come capita ininterrottamente dal 2014! E’ tempo di invertire la rotta e tornare a vincere, già dal 2022!

14.49 Per fortuna Oliveira sembra in buone condizioni, si è anche rialzato sulle proprie gambe.

14.46 Francesco Bagnaia oggi non ha sbagliato niente. In testa sin dal primo giro, ha imposto il proprio ritmo, staccando progressivamente Mir. E’ rimasto concentrato, senza commettere la minima sbavatura. Un successo netto. Siamo d’accordissimo con Valentino Rossi, che ieri ha dichiarato che “Pecco è pronto per il Mondiale“.

14.44 12° Marini, 13° Valentino Rossi, 14° Dovizioso, 17° Morbidelli.

14.43 Francesco Bagnaia ha vinto la terza gara stagionale. Sul podio anche Mir e Miller. Completano la top10 Alex Marquez, Zarco, Pol Espargarò, Martin, Rins, Bastianini e Binder.

14.42 La Ducati ha vinto matematicamente il Mondiale costruttori di MotoGP.

La bandiera rossa è stata esposta a seguito della caduta di Oliveira, portato via in barella.

BANDIERA ROSSA! Gara interrotta a un giro e mezzo dal termine! Siamo ben oltre il 75% di giri percorsi per assegnare punteggio pieno, dunque la gara termina con la vittoria di Francesco Bagnaia!

-2 Alex Marquez è incollato a Miller.

-2 Finisce a terra Oliveira. 2″7 di vantaggio per Bagnaia su Mir.

-3 Bastianini si è liberato di Oliveira e, grazie alla caduta di Quartararo, ora è 9°.

-3 Alex Marquez non molla e resta in lotta con Miller per il terzo gradino del podio.

-3 La Ducati è ad un passo dalla vittoria del titolo costruttori, al momento avrebbe 36 punti di vantaggio sulla Yamaha.

-4 Valentino Rossi è 15°, dunque al momento porterebbe a casa un punticino.

-4 E’ fatta ormai per Bagnaia, 2″6 su Mir: si tratta solo di gestire nelle ultime quattro tornate.

-5 CADE QUARTARARO! Primo “zero” stagionale per il francese, a Mondiale conquistato non fa male per niente…

-5 Miller passa Alex Marquez ed è 3°!

-5 Anche Quartararo sorpassa Martin ed è 6°.

-5 Zarco risale di prepotenza e scavalca anche Martin: ora è 5°.

-6 Zarco torna davanti a Quartararo ed è di nuovo sesto.

-6 Ora Bagnaia e Mir stanno girando sullo stesso passo. L’italiano ha saggiamente rallentato per evitare errori.

-7 Bagnaia gestisce 2″3 su Mir, 4″6 su Alex Marquez e Miller, 7″2 su Quartararo che è tornato davanti a Zarco.

-7 Jack Miller attacca Alex Marquez per il terzo posto, ma lo spagnolo per il momento tiene la posizione con una staccata disperata.

-8 Bagnaia ora si sta gestendo. 2″2 su Mir, che a sua volta ha reagito, ricacciando indietro Alex Marquez a 1″3.

-9 I piazzamenti degli altri italiani: 11° Bastianini, che non riesce a trovare il guizzo per sbarazzarsi di Oliveira, 15° Marini, 16° Valentino Rossi, 18° Dovizioso, 19° un Morbidelli alla deriva.

-10 Ormai Mir ha perso le ruote di Bagnaia, distante 2″4. Lo spagnolo deve guardarsi le spalle dal connazionale Alex Marquez, portatosi a soli 9 decimi.

-11 Marini è 15° dopo aver superato Morbidelli e Valentino Rossi.

-11 Francesco Bagnaia è il testa al GP dell’Algarve con 1″9 su Mir e 3″2 su Alex Marquez. 4° Miller a 3″7, seguono Martin, Zarco e Quartararo.

-12 Niente da fare per Mir, Bagnaia è più veloce: 1″7 di vantaggio per l’italiano, che ora deve solo stare attento a non commettere errori come a Misano.

-13 Bastianini sta girando forte, da adesso in poi potrebbe recuperare qualche posizione. Al momento è sempre 11°.

-13 BAGNAIA SE NE VA! 1″3 su Mir, adesso è fuga vera!

-14 Quartararo ha bloccato la ruota anteriore, rischiando la caduta: si è salvato…

-14 Zarco, anch’egli con la gomma dura al posteriore, scavalca Quartararo ed è sesto! Il campione del mondo è 7°.

-14 Sorpasso all’interno molto pulito di Alex Marquez nei confronti di Miller: lo spagnolo è terzo. Ed ha il vantaggio della gomma hard al posteriore…

-15 Nove decimi di vantaggio per Bagnaia! Mir fa sempre più fatica a tenere il passo del ducatista!

-15 Quartararo attacca Martin, lo spagnolo resta davanti grazie alla traiettoria interna.

-16 Valentino Rossi ed il fratello Luca Marini sono in bagarre per il 16° posto.

-16 MARTELLO BAGNAIA! Il gap nei confronti di Mir cresce a 8 decimi!

-17 I piazzamenti degli altri italiani: 11° Bastianini, 14° Morbidelli, 16° Rossi, 17° Marini, 19° Dovizioso.

-17 Bagnaia non riesce a scappare definitivamente perché la Suzuki di Mir guadagna tanto nel quarto ed ultimo settore della pista, quello più guidato.

-18 Caduta per Aleix Espargarò, Valentino Rossi guadagna così una posizione ed è 16°.

-18 Quartararo non sta forzando: il francese è sempre sesto alle spalle di Martin.

-18 Bagnaia guadagna ancora un decimo, ora può gestire 0.633 su Mir.

-19 Inizia l’ormai consueta rimonta di Bastianini, ora è 11°.

-19 In difficoltà Valentino Rossi, superato ora anche da Nakagami: è 17°.

-19 BAGNAIA PROVA A SCAPPARE! Guadagna 3 decimi su Mir, ora ha mezzo secondo di vantaggio!

-20 Aleix Espargarò (Aprilia) scavalca Valentino Rossi, che al momento è fuori dalla zona punti (16°).

-20 Il passo dei primi due è più veloce. 1’39″457 per Bagnaia, giro veloce della gara. Mir resiste, Miller scivola a 1″3.

-21 Valentino Rossi è 15°, ora davanti al Dottore c’è Morbidelli.

-21 Mir rimane in scia a Bagnaia, mentre Miller prova ad andare a chiudere il gap, restando comunque a 1″1.

-22 Tre decimi di vantaggio per Bagnaia su Mir, l’italiano deve stare attento a non esagerare come a Misano.

-22 Gomme medie anche per Quartararo.

-22 Bagnaia, Mir, Miller e Martin montano una coppia di gomme medie. Hard al posteriore per Alex Marquez, che supera Martin ed è 4°.

-23 Scatenato Rins, che passa anche Morbidelli ed è 11°.

-24 Rins scavalca Bastianini ed è 12°.

-24 Vanno via Bagnaia e Mir. Miller paga già un secondo dalla coppia di testa e sta facendo da tappo a Martin ed Alex Marquez.

-24 Gli altri italiani: 11° Morbidelli, 12° Bastianini, 15° Valentino Rossi, 17° Marini, 20° Dovizioso.

-24 Al comando troviamo Bagnaia, seguito da Mir, Miller, Martin, Alex Marquez, Quartararo, Lecuona, Zarco, Pol Espargarò ed Oliveira.

-24 Bagnaia prova subito a forzare il ritmo.

-25 Mir scavalca Miller ed è secondo.

-25 Quartararo è ottavo, 16° Valentino Rossi. Caduta per Danilo Petrucci.

-25 Staccata furibonda di Bagnaia, che torna subito in testa davanti a Miller e Mir!

-25 giri al termine. Piccola impennata per Bagnaia, che è secondo alle spalle di Miller.

PARTITI! Iniziato il GP dell’Algarve di MotoGP!

14.00 I piloti si sono schierati sulla griglia di partenza…

13.58 Giro di ricognizione!

13.55 Valentino Rossi partirà 16° e punterà a chiudere la gara in top10, come già accaduto nel recente GP dell’Emilia-Romagna.

13.52 Quest’anno si è già corso a Portimao nel GP del Portogallo andato in scena lo scorso 18 aprile. Vinse Fabio Quartararo davanti a Bagnaia e Mir.

13.50 Saranno 25 i giri da percorrere.

13.43 L’aspetto dove Bagnaia deve migliorare è quello della costanza di rendimento. Fabio Quartararo ha vinto il Mondiale con la regolarità, concludendo (finora) tutte le gare in zona punti.

13.41 Francesco Bagnaia è reduce da ben 5 pole-position consecutive! Ora è tempo di raccogliere anche in gara…

13.35 Italia che chiude al secondo posto in MotoGP addirittura dal 2014…Chissà che il 2022 non sia l’anno buono.

13.33 Il Mondiale, come sapete, è già stato vinto matematicamente dal francese Fabio Quartararo. Francesco Bagnaia difende 27 punti su Mir per la seconda posizione.

13.28 Francesco Bagnaia insegue la terza vittoria stagionale ed in carriera dopo quelle ad Aragon e Misano.

13.21 La griglia di partenza della gara con Francesco Bagnaia in pole:

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jack Miller (Ducati)

3. Joan Mir (Suzuki)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Johann Zarco (Ducati)

6. Pol Espargarò (Honda)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Alex Marquez (Honda)

9. Franco Morbidelli (Yamaha)

10. Iker Lecuona (KTM)

11. Alex Rins (Suzuki)

12. Luca Marini (Ducati)

13. Enea Bastianini (Ducati)

14. Aleix Espargarò (Aprilia)

15. Danilo Petrucci (KTM)

16. Valentino Rossi (Yamaha)

17. Miguel Oliveira (KTM)

18. Maverick Vinales (Aprilia)

19. Brad Binder (KTM)

20. Stefan Bradl (Honda)

21. Andrea Dovizioso (Yamaha)

22. Takaaki Nakagami (Honda)

13.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP dell’Algarve 2021 di MotoGP. La gara prenderà il via alle ore 14.00.

Come seguire la gara in tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Algarve, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Penultimo atto stagionale nella classe regina e l’obiettivo sarà divertirsi e puntare all’arrivo di tappa.

Sfumato ormai il sogno mondiale al suo primo anno nel team ufficiale della Ducati, Francesco Bagnaia vuole chiudere al meglio il 2021 per proiettarsi con grande fiducia verso la prossima stagione. “Pecco” oggi parte in pole position a Portimao per quello che sarebbe il suo terzo successo dell’anno, dopo aver impressionato per tutto il fine settimana.

Il neo-campione del mondo Fabio Quartararo sarà costretto a inseguire: il settimo crono delle qualifiche costringerà il transalpino a una rimonta, possibile per il passo dimostrato. El Diablo, però, per per provare a raggiungere Bagnaia nel corso della gara, dovrà prima superare una serie di avversari molto ostici e veloci come Pol Espargarò sulla Honda (ottimo 6°), Joan Mir sulla Suzuki (3°, miglior qualifica in MotoGP) e le Ducati di Johann Zarco (5°), Jorge Martin (4°) e Jack Miller (2°).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Algarve, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press