DIRETTA F1, GP Losail 2021 LIVE: Leclerc trema, telaio danneggiato. Verstappen, Sainz e Bottas dai commissari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL QATAR DI F1

CHARLES LECLERC RISCHIA LA PENALITA’: TELAIO DANNEGGIATO SULLA FERRARI

MAX VERSTAPPEN CONVOCATO DAI COMMISSARI PER CHIARIRE LA SUA POSIZIONE

CARLOS SAINZ E VALTTERI BOTTAS DAI COMMISSARI COME VERSTAPPEN

MAX VERSTAPPEN RISCHIA LA PENALITA’: NON HA RISPETTATO LE BANDIERE GIALLE: COSA E’ SUCCESSO

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DEL QATAR

CHARLES LECLERC: “BRUTTISSIMA SORPRESA PER LA FERRARI”

CARLOS SAINZ: “AZZARDO CORAGGIOSO CON LE MEDIE, VEDREMO IL VANTAGGIO”

LEWIS HAMILTON: “UN GRANDISSIMO GIRO PER LA POLE, DOMANI TUTTO PUO’ ACCADERE”

VIDEO MAX VERSTAPPEN NON RISPETTA LE BANDIERE GIALLE E RISCHIA LE PENALITA’

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

IL PROGRAMMA DELLA GARA DI DOMANI

COSA SUCCEDE A CHARLES LECLERC

CARLOS SAINZ AZZARDA CON LE GOMME

VERSTAPPEN DEVE DIFENDERSI

LE POLE DI F1 E MOTOGP A CONFRONTO

MAX VERSTAPPEN: “MANCA IL PASSO”

VALTTERI BOTTAS: “HO FATICATO TANTO”

SERGIO PEREZ: “QUALIFICHE FOLLI”

ANTONIO GIOVINAZZI: “FEELING MIGLIORE”

LANDO NORRIS: “SODDISFATTO DELLE QUALIFICHE”

FERNANDO ALONSO: “QUALIFICHE FANTASTICHE”

PIERRE GASLY: “PECCATO PER LA FORATURA”

TOTO WOLFF: “HAMILTON FA LA DIFFERENZA”

CHRIS HORNER: “BELLA PRIMA FILA”

LAURENT MEKIES: “BUONE QUALIFICHE DI SAINZ”

16.09 Hamilton ha effettuato un giro assurdo, rifilando ben 651 millesimi al compagno di squadra Bottas…Il campione del mondo sta vivendo un vero stato di grazia.

16.08 Vediamo se vi saranno strascichi per la vicenda Verstappen. L’olandese ha migliorato il proprio miglior tempo, ma non i due ultimi parziali della pista: dunque potrebbe essersi salvato. Domani attendiamoci una partenza allucinante tra i due grandi contendenti al titolo che partiranno appaiati.

16.06 Brutta qualifica per la Ferrari: 13° Leclerc, eliminato in Q2; 7° Sainz. Domani la Rossa dovrà limitare i danni in chiave terzo posto nella classifica costruttori.

16.05 La tattica di Hamilton si è rivelata vincente: è sceso in pista per primo, conscio della propria forza. Verstappen, invece, si è preso il rischio di attendere, incappando poi nella bandiera gialla provocata da Gasly.

16.03 Si è rotto un pezzo dell’ala di Gasly, con conseguente foratura della gomma anteriore destra. Sono state esposte le bandiere gialle, ma Verstappen ha migliorato il proprio tempo rispetto al tentativo precedente: rischia una penalità?

16.02 La classifica della Q3. Pole n.102 in carriera per Lewis Hamilton, ha dominato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:20.827 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.455 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.651 6

4 Pierre GASLY AlphaTauri– 6

5 Fernando ALONSO Alpine+0.843 6

6 Lando NORRIS McLaren+0.904 6

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.013 6

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.054 6

9 Esteban OCON Alpine+1.201 6

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.958

16.01 Male Sainz, settimo: una delle peggiori qualifiche stagionali per la Ferrari.

16.01 Verstappen si migliora, ma chiude a ben 0.455 da Hamilton: secondo.

16.00 GASLY ROVINA IL GIRO DI TUTTI! Avanza con una gomma bucata sul rettilineo d’arrivo, bandiere gialle esposte solo per pochi istanti.

15.59 Hamilton ipoteca la pole. 1’20″827! Si è migliorato di oltre 4 decimi!

15.58 Hamilton si migliora di ben 3 decimi al primo intermedio, assurdo!

15.58 Si lancia Hamilton. E’ il momento decisivo.

15.57 Hamilton è stato il primo a scendere in pista per il secondo ed ultimo tentativo. Verstappen invece gioca d’attesa ed è l’ultimo.

15.56 Quattro minuti al termine della Q3.

15.55 La sensazione è che Verstappen, come di consueto, stia portando la Red Bull oltre i propri limiti. L’eliminazione di Perez testimonia le difficoltà che sta attraversando in Qatar la scuderia austriaca.

15.54 La classifica dopo il primo tentativo della Q3:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:21.262 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.162 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.216 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.378 5

5 Fernando ALONSO Alpine+0.408 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.578 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.831 5

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.888 5

9 Esteban OCON Alpine+1.165 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.523 5

15.53 Ora anche un super Alonso si porta davanti a Sainz ed è 5°!

15.53 La solita AlphaTauri rompe le uova nel paniere alla Ferrari. Gasly è quarto davanti a Sainz.

15.52 VERSTAPPEN SECONDO! Resta a 0.162 da Hamilton. Al momento avremmo in prima fila gli acerrimi rivali…

15.52 Bottas secondo a 0.216 dal compagno di squadra Hamilton.

15.51 1’21″262 per Hamilton. Attenzione ad un gran primo intermedio da parte di Verstappen.

15.50 Si lancia Lewis Hamilton.

15.49 Tutti in pista con gomme soft.

15.48 Iniziata la Q3. 10 minuti per definire la griglia di partenza!

15.46 Hamilton resta favorito per la pole, ma Verstappen potrebbe provare ad impensierirlo: ha bisogno del giro perfetto. E attenzione a Bottas…

15.45 Leclerc aveva rischiato il taglio sin dalla Q1. Oggi qualcosa non ha funzionato in casa Ferrari.

15.43 Dei top10 i soli Hamilton, Bottas, Verstappen e Sainz hanno utilizzato gomme medie, soft per tutti gli altri. Certo che lo spagnolo della Ferrari si è preso un rischio assurdo: è stato piuttosto fortunato.

15.43 Eliminati dunque Perez, Stroll, Leclerc, Ricciardo e Russell.

15.42 La classifica della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:21.682 4

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.046 4

3 Fernando ALONSO Alpine+0.212 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.302 3

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.309 4

6 Esteban OCON Alpine+0.330 4

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.376 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.464 4

9 Lando NORRIS McLaren+0.534 4

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.559 4

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.664 3

12 Lance STROLL Aston Martin+0.778 4

13 Charles LECLERC Ferrari+0.781 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+0.915 4

15 George RUSSELL Williams+1.074 4

15.41 FUORI PEREZ, INCREDIBILE! Bruttissimo colpo per la Red Bull!

15.40 Alonso sale in terza piazza con le soft.

15.40 FUORI LECLERC, PAZZESCO! 12° a 0.781.

15.39 Sainz non si migliora e scivola al 9° posto. Rischia una clamorosa eliminazione.

15.38 Si mette male per Sainz, ha commesso un errore nel primo intermedio, finendo largo in curva.

15.38 Sainz non ha paura e rientra in pista con gomme medie.

15.37 Entra in pista Leclerc con le soft.

15.35 Leclerc oggi sta faticando come non mai, rimanendo molto distante dalle prestazioni di Sainz. Il monegasco sarà obbligato a montare le soft per provare a schiodarsi dalla 15ma piazza.

15.33 La classifica a 6 minuti dal termine della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:21.682 3

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.298 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.302 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.309 3

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.376 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.386 3

7 Esteban OCON Alpine+0.496 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.559 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.592 3

10 Lance STROLL Aston Martin+0.896 3

11 Lando NORRIS McLaren+0.916 3

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.955 2

13 George RUSSELL Williams+1.243 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.305 3

15 Charles LECLERC Ferrari+1.437 3

15.32 Gasly (2°), Tsunoda (5°), Alonso (6°) e Ocon (7°) sono tutti davanti a Sainz, ma con gomme soft. Lo spagnolo sarà dunque obbligato a montare le morbide? Per Leclerc è pressoché certo.

15.31 Male Leclerc, che accusa 1″437 da Hamilton e, soprattutto, paga quasi un secondo dal compagno di squadra Sainz a parità di gomme.

15.30 GASLY! Il francese dell’AlphaTauri, con gomme soft, è secondo a 0.298 da Hamilton.

15.30 Verstappen secondo a 0.302 da Hamilton, 7 millesimi davanti a Bottas.

15.29 1’21″682 per Hamilton, è in testa con 309 millesimi su Bottas.

15.29 1’22″241 per Sainz. Arrivano le Mercedes.

15.27 Mescole morbide per la AlphaTauri.

15.27 Gomme medie per Ferrari, Red Bull e Mercedes.

15.26 Ricordiamo il regolamento: le gomme che i piloti utilizzeranno per ottenere il loro miglior tempo nella Q2 saranno anche quelle che utilizzeranno al via della gara.

15.25 Iniziata la Q2, durerà 15 minuti.

15.24 Verstappen è più vicino a Hamilton di quanto non avessero fatto intuire le prove libere. Come sempre è solo la qualifica a dire la verità.

15.23 Lascia ben sperare vedere Sainz davanti alla Red Bull di Perez. Anche Leclerc vale quei tempi, deve solo mettere a posto tutti i tasselli del puzzle.

15.21 La classifica della Q1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:21.901 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.095 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.115 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.403 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.497 1

6 Fernando ALONSO Alpine+0.521 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.557 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.634 2

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.648 2

10 Lance STROLL Aston Martin+0.650 2

11 Esteban OCON Alpine+0.664 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren+0.787 2

13 Charles LECLERC Ferrari+0.841 2

14 Lando NORRIS McLaren+0.938 2

15 George RUSSELL Williams+0.962 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.255 3

17 Nicholas LATIFI Williams+1.312 2

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.361 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.506 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.958

15.20 Terminata la Q1. Eliminati i seguenti piloti dalla 16ma alla 20ma posizione: Raikkonen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher e Mazepin.

15.19 Hamilton torna in vetta con 95 millesimi su Verstappen!

15.18 SI SALVA LECLERC, E’ DECIMO! Bel giro di Sainz, che è quarto!

15.17 Si lancia Leclerc.

15.15 Russell si migliora ed è 10°. Leclerc 15°, ad un passo dall’eliminazione. Non può permettersi il minimo errore.

15.14 Al momento sarebbero fuori Russell, Raikkonen, Giovinazzi, Schumacher e Mazepin.

15.13 VERSTAPPEN RISPONDE ALLE MERCEDES! 1’21″996, è in testa con 20 millesimi su Bottas e 23 su Hamilton.

15.12 Risale anche Perez, quarto a 0.382. Davanti abbiamo le due Mercedes, poi le due Red Bull.

15.12 Il tempo di Leclerc è stato cancellato per aver ecceduto i limiti della pista alla curva 16.

15.11 Bottas si porta al comando con appena 3 millesimi su Hamilton. Risale anche Sainz, ora 5° a 0.633. Leclerc sta rischiando, è 13° a 1″331!

15.11 Alonso sale al terzo posto a 0.569. La pista si sta sempre più gommando giro dopo giro.

15.10 ALPHATAURI! 3° Gasly a 0.787, 5° Tsunoda a 0.903!

15.09 La classifica parziale:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:22.019 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.215 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.820 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.961 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.205 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.304 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.328 1

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.349 1

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.421 1

10 George RUSSELL Williams+1.421 1

11 Nicholas LATIFI Williams+1.425 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.471 1

13 Lance STROLL Aston Martin+1.582 1

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.698 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.289 1

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+8.371 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2

18 Fernando ALONSO Alpine- – 1

19 Esteban OCON Alpine- – 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1

15.08 Norris terzo a 0.820. Bottas ha commesso un errore in frenata ed è 4° a 0.961.

15.07 Hamilton vola in testa in 1’22″019. Verstappen secondo a 0.215.

15.05 Leclerc a 24 millesimi da Sainz. Si lancia ora Hamilton.

15.04 1’23″323 per Sainz, è al comando. Aspettando Red Bull e, soprattutto, Mercedes.

15.03 Ecco anche le Mercedes e le Red Bull.

15.02 Al momento l’unico con gomme medie è Gasly con l’AlphaTauri.

15.01 Ecco anche le Ferrari di Sainz e Leclerc. Nelle Q1 vedremo quasi tutti i piloti all’opera con gomme soft.

15.00 Come di consueto i primi a scendere in pista sono Schumacher e Mazepin con le Haas.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziata la Q1!

14.58 Ci siamo, è l’ora delle qualifiche a Losail!

14.53 Valtteri Bottas oggi avrà un ruolo cruciale per Lewis Hamilton. Per la Mercedes occupare interamente la prima fila sarebbe determinante per consentire al britannico di provare a guadagnare più punti possibili domani nei confronti di Verstappen.

14.45 Ricordiamo il regolamento delle qualifiche. Q1 da 18 minuti e gli ultimi 5 piloti da eliminare; Q2 da 15′ e altri 5 piloti da escludere; infine la Q3 da 12′ per delineare la griglia di partenza.

14.41 Per la Ferrari oggi l’obiettivo massimo sembra la terza fila. Non sarà comunque facile tenere testa ad una AlphaTauri apparsa decisamente in forma, soprattutto con Gasly.

14.37 Mercedes sogna una possibile doppietta oggi in qualifica e poi domani in gara (con Hamilton davanti a Bottas), per affondare un allungo quasi decisivo su Red Bull nel Mondiale costruttori e per consentire a Lewis di guadagnare tanti punti su Verstappen.

14.34 Di seguito le immagini del testacoda odierno di Charles Leclerc durante le FP3 in uscita da curva 2:

14.31 Uno dei fattori più importanti di questa qualifica potrebbe essere legato alla gestione dei track limits, con i piloti chiamati a rischiare qualcosa dal punto di vista dell’affidabilità delle vetture per massimizzare la prestazione pura sul giro secco.

14.27 Verstappen ha già raggiunto quota 9 pole position quest’anno e va a caccia della doppia cifra, mentre Hamilton si è dovuto accontentare di tre partenze al palo sinora nel 2021.

14.24 Obiettivo terza fila invece per la Ferrari, apparsa in crescita stamattina in FP3 sul giro secco con gomme soft dopo un venerdì abbastanza sottotono. Leclerc e Sainz avranno come avversari principali da battere l’AlphaTauri di Gasly e le Alpine di Ocon e Alonso, ma non sembra così impossibile attaccare anche il quarto posto di Perez.

14.21 Da non sottovalutare comunque la Red Bull ed in particolare Max Verstappen, pronto a piazzare la zampata del campione proprio nel momento decisivo della qualifica e del weekend. L’olandese dovrà però inventarsi una magia per contrastare lo strapotere Mercedes su un tracciato “di motore” e quindi favorevole alla W12.

14.18 Mercedes sta monopolizzando la scena in quel di Losail e sembra in grado di occupare tutta la prima fila sulla griglia di domani, con un Valtteri Bottas addirittura più in palla di Lewis Hamilton nel possibile duello per la pole position.

14.15 Questa invece è la graduatoria del Mondiale costruttori alla vigilia del GP del Qatar:

1 MERCEDES 521.5

2 RED BULL RACING HONDA 510.5

3 FERRARI 287.5

4 MCLAREN MERCEDES 256

5 ALPINE RENAULT 112

6 ALPHATAURI HONDA 112

7 ASTON MARTIN MERCEDES 68

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 11

10 HAAS FERRARI 0

14.12 Di seguito la classifica generale aggiornata del Mondiale piloti quando mancano 3 GP al termine della stagione:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 332.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 318.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 203

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 178

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 151

6 Charles Leclerc MON FERRARI 148

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 139.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 92

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 62

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 50

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 42

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 10

17 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

14.09 Ricordiamo che si tratta di una prima volta assoluta per la Formula Uno sul tracciato di Losail, divenuto invece tappa fissa per il Motomondiale dal 2004 in poi.

14.06 CLASSIFICA FP3:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:22.310 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.078 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.341 4

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.525 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.536 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.738 6

7 Fernando ALONSO Alpine+0.876 4

8 Esteban OCON Alpine+0.899 5

9 Charles LECLERC Ferrari+0.966 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.257 5

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.401 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.574 5

13 Lando NORRIS McLaren+1.585 6

14 George RUSSELL Williams+1.613 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.844 4

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.936 3

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.978 3

18 Nicholas LATIFI Williams+2.189 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.370 6

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 1

14.03 Si riparte da una terza sessione di libere abbastanza indicativa sul giro secco, anche se disputata con la luce del sole e quindi in condizioni completamente diverse rispetto a qualifiche e gara (in notturna).

14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021, ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Presentazione qualifiche – Highlights prove libere venerdì – Programma odierno in tv e streaming

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021, ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Primo vero momento clou del weekend a Losail, con Mercedes e Red Bull che si daranno battaglia per la pole position in vista di una gara potenzialmente cruciale nella lotta per il titolo.

Lewis Hamilton è reduce dall’impressionante successo in rimonta di Interlagos ma è sempre spalle al muro, con la necessità di precedere sempre il suo rivale Max Verstappen per continuare a sperare di colmare il gap di 14 punti che lo separa dall’olandese, leader del campionato quando mancano tre GP al termine della stagione.

Valtteri Bottas e Sergio Perez, seconde guide di Mercedes e Red Bull, avranno un ruolo importante dal punto di vista tattico domani e sono chiamati ad una prestazione solida sul giro secco. Obiettivo terza fila per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che dovranno però vedersela con avversari abbastanza temibili su questa pista come AlphaTauri, McLaren e Aston Martin.

Appuntamento dunque alle ore 15.00 per l’inizio della terzultima qualifica stagionale di Formula 1, valida per il Gran Premio del Qatar 2021. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse