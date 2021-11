Calendario Grand Prix pattinaggio artistico Torino: orari giorno per giorno, tv, programma, streaming

L’Italia al centro del pattinaggio artistico mondiale; è tutto pronto al PalaVela di Torino, impianto sportivo che ospiterà dal 4 al 7 novembre la terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022, denominata Gran Premio D’Italia, che sostituisce de facto la Cup Of China, cancellata per problemi organizzativi dettati dalla pandemia.

Tante se non tantissime le personalità attese sul ghiaccio di via Ventimiglia: dalla Campionessa del mondo in carica Anna Shcherbakova ai Vice Campioni del mondo delle coppie Wenjing Sui-Cong Han (reduci dal trionfo a Skate America) e della danza, quindi i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Saranno della partita, tra i tanti, anche l’argento iridato Yuma Kagiyama e i danzatori Madison Hubbell-Zachary Donohue, vinctori di Skate America

Considerata l’occasione l’Italia potrà contare su una rappresentanza molto importante, composta per lo più da debuttanti assoluti: tolti infatti di Daniel Grassl (che ha esordito a Skate America), Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, faranno il loro esordio nel circuito della massima categoria anche Lara Naki Gutmann, Lucrezia Beccari, Gabriele Frangipani, Sara Conti-Niccolò Macii e Carolina Moscheni Francesco Fioretti.

I ticket validi per la rassegna sono disponibili dal 15 ottobre presso la piattaforma online Ticketone, fruibili attraverso il sito ufficiale della competizione.

Considerata la folta presenza italiana la copertura televisiva sarà certamente più che sufficiente. Come da tradizione, tramite Eurosport Player e Discovery Plus sarà possibile seguire per intero tutte le gare. Previsti inoltre collegamenti in diretta e differita su RAI Sport.

GRAN PREMIO D’ITALIA: IL PROGRAMMA GIORNALIERO

Giovedì 4 novembre

Giornata dedicata agli allenamenti

Venerdì 5 novembre

15:00-16:31 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann e Lucrezia Beccari)

17:00-18:18 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Carolina Moscheni-Francesco Fioretti)

18:45-19:50 Short program coppie d’artistico (in gara Della Monica-Guarise, Ghilardi-Ambrosini, Conti-Macii)

20:21-21:51 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl e Gabriele Frangipani)

Sabato 6 novembre

15:00-16:49 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann e Lucrezia Beccari)

17:10-18:41 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Carolina Moscheni-Francesco Fioretti)

19:05-20:22 Free program coppie d’artistico (in gara Della Monica-Guarise, Ghilardi-Ambrosini, Conti-Macii)

20:45-22:34 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl e Gabriele Frangipani)

Domenica 7 novembre

15:00-17:30 Exhibition Gala

GRAN PREMIO D’ITALIA: COME VEDERLO IN TV

Diretta integrale su Eurosport Player/Discovery Plus+

Diretta su RAI Sport

GRAN PREMIO D’ITALIA: DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER L’EVENTO

Piattaforma di vendita online TicketOne (link diretto attraverso il sito ufficiale dell’evento)

Foto: Valerio Origo