Pattinaggio artistico, come comprare i biglietti per il Grand Prix di Torino. Guida e informazioni

Manca sempre meno al Gran Premio D’Italia, terza tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico allestita dopo la cancellazione della Cup Of China. Dal 4 al 7 novembre 2021, presso lo storico impianto del PalaVela di Torino, faranno capolino tantissimi big della disciplina pronti a sfidarsi davanti al caloroso pubblico italiano a due anni di distanza dalle Finali del 2019.

Tantissimi i protagonisti attesi, dalla detentrice del titolo iridato Anna Shcherbakova all’argento iridato Yuma Kagiyama passando per i Vice Campioni Olimpici nella danza Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron e delle coppie Wenjing Sui-Cong Han, reduci dall’ottima prestazione a Skate Canada 2021. Sarà della partita per l’occasione anche una foltissima rappresentanza azzurra, con capifila Daniel Grassl, Della Monica-Guarise e Ghilardi Ambrosini, più la bellezza di cinque debuttanti, ovvero Gabriele Frangipani, Lucrezia Beccari, Lara Naki Gutmann, Moscheni-Fioretti (danza) e Conti-Macii (coppie).

L’evento, considerata la situazione ad oggi favorevole, sarà dunque aperto al pubblico. Ma come si acquistano i biglietti? Come primo step basterà andare sul sito ufficiale della rassegna, www.gpitalia.org. Una volta aperta la schermata d’apertura si dovrà dunque cliccare, in alto a destra, sul pulsante “Ticketing“, link che porterà direttamente alla pagina dedicata della piattaforma Ticketone, dove si potrà procedere all’acquisto diretto giornata per giornata, compresa quella del giovedì riservata alle pratice.

Il costo dei biglietti varia dai 15 ai 25 € per ciò che concerne le sessioni di allenamento della mattina e dai 40 ai 200€ per le gare vere e proprie, compreso il gala della domenica; è possibile inoltre scegliere il pacchetto intero di tutta la competizione, diviso in platinum (407€) e platinum plus (693€).

Per accedere all’interno del Pala Vela sarà necessario essere in possesso di Green Pass con relativo documento d’identità.

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL GRAN PREMIO D’ITALIA

Foto: LaPresse