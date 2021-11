Berrettini-Hurkacz oggi, ATP Finals 2021: orario, programma, tv, su che canale vederlo in chiaro

Proseguiranno oggi, martedì 16 novembre, le Nitto ATP Finals 2021, in programma sul cemento indoor di Torino, fino a domenica 21: a meno di comunicazioni dell’ultima ora tornerà in campo questa sera l’azzurro Matteo Berrettini, che sfiderà il polacco Hubert Hurkacz. In caso di forfait giocherà Jannik Sinner.

Tra i quattro incontri previsti oggi, martedì 16 novembre, due in doppio e due in singolare, è in programma anche il match tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il polacco Hubert Hurkacz: i due si sfideranno alle ore 21.00 nel secondo ed ultimo match in programma nella sessione serale, il quarto complessivo di giornata.

Oggi, martedì 16 novembre, sarà possibile seguire gli incontri della terza giornata, incluso Berrettini-Hurkacz, in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match Berrettini-Hurkacz, che sarà trasmesso anche da Rai 2 e da Rai Play.

PROGRAMMA BERRETTINI-HURKACZ ATP FINALS

Martedì 16 novembre

Ore 11.30

Doppio

Ore 14.00

Daniil Medvedev-Alexander Zverev

Ore 18.30

Doppio

Ore 21.00

Matteo Berrettini-Hubert Hurkacz

Diretta tv di Berrettini su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming di Berrettini su Rai Play, Sky Go, Now

Diretta live testuale di entrambi i singolari su OA Sport

