Oggi martedì 16 novembre (ore 21.00) Jannik Sinner affronterà Hubert Hurkacz alle ATP Finals 2021, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il giocatore italiano ha sostituito in corsa Matteo Berrettini, infortunatosi agli addominali domenica sera durante l’incontro col tedesco Alexander Zverev, e avrà così la possibilità di incrociare il polacco sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino.

L’altoatesino cercherà la rivincita nei confronti dell’avversario che lo ha sconfitto nella Finale del Masters 1000 di Miami ormai otto mesi fa e che lo ha poi di fatto estromesso dall’accesso diretto a questa competizione. Il 20enne, attuale numero 11 del ranking ATP, ha tutte le carte in regola per battere il numero 9 al mondo. Servirà una vittoria al nostro portacolori per sperare nella qualificazione alle semifinali e provare a giocarsi il tutto per tutto giovedì 18 novembre contro il russo Daniil Medvedev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Jannik Sinner-Hubert Hurkacz, match valido per le ATP Finals 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2; in diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SINNER-HURKACZ, ATP FINALS 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE:

21.00 Jannik Sinner vs Hubert Hurkacz

SINNER-HURKACZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go, Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse