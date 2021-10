Volley, Imoco Conegliano a 70 vittorie consecutive, nel mirino il record mondiale

Con la vittoria nell’anticipo di ieri contro il Vero Volley Monza, la squadra di Conegliano si è portata a 70 vittorie consecutive. Le pantere non perdono addirittura dal 12 dicembre 2019 quando, con una formazione molto rimaneggiata, si arresero al quinto set in trasferta contro Perugia. Da quel momento l’Imoco è stata una macchina perfetta, capace di sconfiggere qualsiasi avversario ci fosse dall’altra parte della rete.

L’attuale striscia aperta è già un risultato storico, ma ormai il mirino è puntato su un obiettivo che proietterebbe questa squadra direttamente nell’olimpo della disciplina: il record mondiale di tutti i tempo di vittorie consecutive. Record attualmente detenuto dal Vakifbank Istanbul che, nell’arco di tempo tra il 23 ottobre 2012 e il 22 gennaio 2014 riuscì a mettere in fila 73 vittorie senza alcuna sconfitta. L’ultimo trionfo fu necessario per superare quella che era la striscia più lunga in quel momento: le mitiche 72 vittorie della Teodora Ravenna tra il 1985 e il 1987, ovviamente ancora record per una squadra italiana.

La squadra veneta è quindi a due vittorie dal record italiano e a tre da quello mondiale. I prossimi impegni vedranno le gialloblu affrontare nell’ordine Busto Arsizio in casa, Chieri in trasferta, per poi tentare l’aggancio al Vakifbank nella trasferta di Cuneo del 14 novembre. Il match che potrebbe concedere a Conegliano di superare le turche e prendersi in solitaria il record sarà la partita casalinga contro la Delta Despar Trentino del 21 novembre. Per la squadra di coach Daniele Santarelli sarebbe la ciliegina sulla torta per due anni veramente stellari in cui hanno aggiunto alla propria bacheca due scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane e la tanto sognata Champions League.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo