Sport in tv oggi (domenica 24 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 24 ottobre 2021, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP 250 Anversa ed ATP 250 Mosca e WTA 250 Tenerife e WTA 500 Mosca, il ciclismo su pista con i Mondiali, la ginnastica artistica con i Mondiali, i motori con le gare di Motomondiale, F1 e Motocross, e gli sport invernali con pattinaggio artistico, short track e sci alpino.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (DOMENICA 24 OTTOBRE)

00.10 Pattinaggio artistico, Skate America: short program femminile – Eurosport Player, discovery+

03.30 Pattinaggio artistico, Skate America: free program coppie d’artistico – Eurosport Player, discovery+

05.00 Pattinaggio artistico, Skate America: free program maschile – Eurosport Player, discovery+

08.00 Short track, Coppa del Mondo Pechino: quarti di finale, semifinali e finali 1000m, semifinali e finale staffetta mista, finale staffetta femminile e maschile – Eurosport Player, discovery+

09.00 Moto3, GP Emilia-Romagna: warm-up – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

09.10 Ginnastica artistica, Mondiali 2021: finali di specialità – Rai Sport Web 2, 11.15-13.15 RaiSport+HD, RaiPlay

09.30 Moto2, GP Emilia-Romagna: warm-up – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

10.00 MotoGP, GP Emilia-Romagna: warm-up – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: gigante maschile, 1a manche – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+, DAZN

11.00 Moto3, GP Emilia-Romagna: gara – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN, 14.00 differita integrale TV8, tv8.it

11.00 Tennis, WTA 500 Mosca – 11.00-13.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

12.00 Basket, Serie A: Napoli-Virtus Bologna – Eurosport Player, discovery+

12:00 Motocross, GP Trentino: MX2, Gara 1 – Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

12.20 Moto2, GP Emilia-Romagna: gara – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN, 15.20 differita integrale TV8, tv8.it

12.30 Calcio, Serie A: Atalanta-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

13:00 Motocross, GP Trentino: MXGP, Gara 1 – Rai Sport Web 3, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

13.00 Ciclismo su pista, Mondiali: sessione unica – Rai Sport Web 1, Eurosport Player, dalle 14.30 Eurosport 1 e dalle 15.00 Rai Sport + HD

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: gigante maschile, 2a manche – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+, DAZN

14.00 MotoGP, GP Emilia-Romagna: gara – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN, 17.00 differita integrale TV8, tv8.it

14.00 Tennis, ATP 250 Anversa – dalle 16.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, SuperTennisTV, supertennis.tv (Finale: Jannik Sinner secondo match dalle ore 14.00, comunque non prima delle ore 16.30)

15.00 Tennis, ATP 250 Mosca – 15.00-16.30 SuperTennisTV, supertennis.tv

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Lazio – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Cagliari – DAZN

15:00 Motocross, GP Trentino: MX2, Gara 2 – Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

16:00 Motocross, GP Trentino: MXGP, Gara 2 – Rai Sport Web 3, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

16.00 Volley, Supercoppa Italiana: finale, Trentino-Monza – Rai2, RaiPlay

17.00 Tennis, WTA 250 Tenerife – differita dalle 20.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Napoli – DAZN

20.10 Pattinaggio artistico, Skate America: free dance – Eurosport Player, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Juventus – DAZN

21.00 F1, GP USA: gara – Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, SkyGo e Now, 23.00 differita integrale TV8, tv8.it

21.50 Pattinaggio artistico, Skate America: free program femminile – Eurosport Player, discovery+

Foto: LaPresse