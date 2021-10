CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.33 I favoriti della vigilia sono i cinesi Hu e Shi, i giapponesi Hashimoto e Kaya.

11.32 Siamo in ritardo di trenta minuti esatti. Questo l’ordine di rotazione: i giapponesi Daiki Hashimoto e Kazuma Kaya, il filippino Carlos Yulo, lo svizzero Christian Baumann, il brasiliano Caio Souza, il cinese Hu Xuwei, lo statunitense Yul Moldaur, il cinese Shi Cong.

11.30 Sta per iniziare la finale alle parallele pari.

11.23 Suona l’Inno del Giappone per Urara Ashikawa.

11.18 Ora è la volta della premiazione per la trave.

11.15 Risuona l’inno delle Filippine per Carlos Yulo. Ricordiamo che Thomas Grasso è stato quarto al volteggio.

11.10 Si parte con la cerimonia di premiazione per il volteggio maschile.

11.08 Stanno allestendo il palco per il podio. Siamo in ritardo di oltre trenta minuti sulla tabella di marcia, adesso sarebbe già dovuta iniziare la finale alle parallele pari.

11.00 Ora ci saranno le premiazioni per i medagliati di volteggio e trave. Si riprenderà successivamente con le finali alle parallele pari, corpo libero femminile e sbarra.

10.59 La giapponese Urara Ashikawa è la nuova Campionessa del Mondo alla trave con 14.100. Salgono sul podio anche la tedesca Pauline Schaefer (13.800) e la giapponese Mai Murakami (13.733). Finale caratterizzata da ben cinque cadute e di livello basso rispetto alle attese.

10.58 Wong ottiene 13.333 ed è quarta.

10.57 Wong commette un grosso sbilanciamento e tocca il legno con le mani, equivale a una caduta. Poi si sbilancia gravemente sul costale.

10.53 Melnikova 12.400. Urara Ashikawa resta in testa, manca soltanto la statunitense Leanne Wong (argento all-around).

10.51 INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEE! Melnikova cade all’ingresso! Una finale folle, cinque ragazze su otto sono cadute!

10.50 DiCello 11.866. Ora la russa Angelina Melnikova, la Campionessa del Mondo all-around ha i mezzi per puntare al titolo.

10.48 Giri in accosciata poco brillanti per l’americana, soffre anche sulla ruota senza. Cade sulla serie acrobatica dietro. Addio medaglia. Questa è la finale delle cadute.

10.47 Mai Murakami ottiene 13.733, terzo posto provvisorio. Urara Ashikawa sempre in testa con 14.100. Ora la statunitense Kayla DiCello, bronzo nell’all-around.

10.45 Mai Murakami si salva di esperienza in un paio di occasioni, passo indietro anche in uscita. Non è caduta, ma non supererà Ashikawa. Potrebbe però restare in corsa per una medaglia.

10.42 Rebeca Andrade si ferma a 12.500. Ora la giapponese Mai Murakami.

10.41 INCREDIBILE! REBECA ANDRADE CADE ALL’INGRESSO! Compromette tutto fin da subito. Un peccato perché il resto dell’esercizio era davvero ottimo. Tre ginnaste su cinque sono cadute…

10.39 Pauline Schaefer è seconda con 13.800 (5.4 la nota di partenza). Urara Ashikawa resta in testa, ora tocca alla brasiliana Rebeca Andrade (ieri prima al volteggio e seconda alle parallele).

10.38 E altra attesa infinita per il punteggio di Schaefer. Non ne usciamo più.

10.36 L’esercizio di Schaefer è davver di spessore, non ha sbagliato praticamente nulla, è piaciuta per le linee e l’espressività. Bello il costale con mezzo giro, chiusura con salto teso dietro. Potrebbe superare Ashikawa.

10.34 Ben le sta a Luo Rui. Reclamo inutile e perde pure un decimo: 13.300. Inizia l’esercizio di Pauline Schaefer.

10.33 Attendiamo l’evoluzione della questione Luo Rui, mentre Pauline Schaefer aspetta di salire sull’attrezzo.

10.31 Bisogna però aspettare perché il 13.400 di Luo è sotto inchiesta…

10.29 Stupendo 14.100 di Urara Ashikawa! Si porta in testa. Ora la tedesca Pauline Schaefer, ex Campionessa del Mondo e decisamente in forma.

10.27 L’esercizio di Urara Ashikawa è stato buono. Ci sono stati degli sbilanciamenti, ma è stata brava a non cadere e oggi potrebbe risultare decisivo.

10.24 Luo Rui ottiene 13.400, neanche così male considerando la caduta. Ora la giapponese Urara Ashikawa, può fare saltare il banco.

10.24 Ancora non esce il punteggio della cinese…

10.22 Attesa infinita per il punteggio di Luo Rui. Incomprensibile perché è caduta…

10.19 INCREDIBILEEEEEE! CADUTA! Luo Rui sbaglia la rondata-salto teso dietro in avvio di esercizio.

10.17 Iana Vorona si deve accontentare di 11.833. Ora tocca alla cinese Luo Rui, prima in qualifica e favorita della vigilia.

10.15 Salto del montone un po’ sbilanciato, ma bella la successiva serie acrobatica all’indietro. Grosso sbilanciamento sull’enjambè cambio ad anello. Cade in maniera ingenua sulle rotazioni in accosciata. Addio sogni di podio.

10.14 Inizia la gara alla gara, tocca a Iana Vorona. Siamo in ritardo di 14 minuti…

10.12 Le ginnaste vengono presentate a pubblico e giuria. Iniziano i minuti di riscaldamento.

10.10 Questo l’ordine di rotazione alla trave: la russa Iana Vorona, la cinese Luo Rui, la giapponese Urara Ashikawa, la tedesca Pauline Schaefer, la brasiliana Rebeca Andrade, la giapponese Mai Murakami, la statunitense Kayla DiCello, la russa Angelina Melnikova, la statunitense Leanne Wong.

10.08 Regna l’incertezza, vista l’imprevedibilità dell’attrezzo. Forse la cinese Luo Rui ha qualcosa in più, ma può davvero succedere di tutto.

10.07 Tra poco ci sarà la finale alla trave, senza italiane.

10.06 Eccellente quarto posto di Thomas Grasso con 14.549, ad appena un decimo da un bronzo che sarebbe stato incredibile. L’azzurro ha strabiliato alla sua prima apparizioni ai Mondiali e i margini di miglioramento sono notevoli per questo 20enne romagnolo: ci farà divertire.

10.05 Il filippino Carlos Yulo si è laureato Campione del Mondo con 14.916. Sul podio anche il giapponese Hidenobu Yonekura (14.866) e l’israeliano Andrey Medvedev (14.649).

10.06 Chepurnyi settimo con 14.149.

10.04 CHEPURNYI CADE! INCREDIBILE ERRORE DEL FAVORITO!

10.04 Chepurnyi timbra 14.866 e va a caccia dell’oro.

10.03 Davvero eccezionale il Dragulescu eseguito da Nazar Chepurnyi.

10.02 Emard con 13.199. Thomas Grasso resta in quarta posizione, manca soltanto l’ucraino Nazar Chepurnyi, primo in qualifica.

10.01 Emard cade anche sul secondo salto.

09.59 Intanto il canadese William Emard è caduto sul primo salto e si chiama fuori dalla lotta per le medaglie.

09.58 Oggi l’Italia ha scoperto definitivamente questo bel ginnasta, un grande specialista mondiale al volteggio. Thomas Grasso ha 20 anni, potrà farsi strada: oggi ha davvero tenuto testa ai migliori.

09.57 Che peccatoooo! 14.266 sul secondo salto, paga purtroppo un decimo di penalità. Thomas Grasso chiude con la media di 14.549, quarta piazza provvisoria a un decimo da Medvedev (14.649).

09.56 CHE KASAMATSU MEZZOOOOOOOOOOOOOOOO! Inchiodato a terra l’arrivo. Peccato per un’uscita di pedana che gli costerà un decimo, speriamo che non sia decisivo…

09.55 SUPEEEEEEEEEEEER! 14.833, con 9.233 per un’esecuzione surreale. THOMAS GRASSO FA SOGNARE, ORA IL SECONDO SALTO.

09.54 WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW! UN TRIPLO AVVITAMENTO PIANTATOOOOOOOO! Che esecuzione di Thomas Grasso! Attendiamo il punteggio, speriamo che non lo penalizzino troppo per le gambe un po’ incrociate.

09.53 Medvedev viene premiato con la media di 14.649, è terzo provvisorio. ORA TUTTI CON THOMAS GRASSO!

09.52 Ribaltata doppio avanti carpio ben eseguita, ma con passetto in avanti all’arrivo.

09.51 Medvedev ottiene 14.533, sarà dura entrare in zona medaglie.

09.49 Arrivo scarso di Medvedev, per un soffio non tocca il tappetino con le ginocchia ma è un errore grave che gli costerà caro.

09.47 Media di 14.383 per Tulloch. Ora toccherà all’israeliano Andrey Medvedev, poi al nostro Thomas Grasso.

09.45 Tante imprecisioni per Courtney Tulloch, non sarà un fattore per le posizioni che contano.

09.43 Media di 14.399 per Yang. Ora tocca al britannico Courtney Tulloch.

09.41 Hakseon cade sul secondo salto, addio sogni di gloria.

09.40 Soltanto 14.766 per Hakseon, vediamo ora il secondo salto.

09.39 Triplo avvitamento ben controllato anche per il Campione Olimpico di Londra 2012.

09.38 Secondo salto valutato in 14.733 e media di 14.866, secondo posto per Yonekura. Carlos Yulo resta in testa, ora tocca al sudcoreano Hakseon Yang.

09.37 Spettacolare 15.000 per il nipponico. Teso con due avvitamenti e mezzo: eccezionale secondo salto.

09.36 Sontuosi triplo avvitamento e mezzo per Yonekura in apertura!

09.36 Ora il giapponese Hidenobu Yonekura.

09.35 Strepitoso 15.133 per il secondo salto! Yulo chiude con la media di 14.966.

09.34 Yulo ottiene un ottimo 14.800 per il primo salto.

09.32 Un buon triplo avvitamento per il filippino, ma passo indietro in arrivo.

09.30 Terminati i minuti di riscaldamento, inizia la gara con Carlos Yulo.

09.25 I finalisti al volteggio vengono presentati al pubblico e alla giuria. A seguire il riscaldamento all’attrezzo che precede la gara vera e propria.

09.20 Gli atleti si stanno ormai apprestando a entrare nel palazzetto. Oggi non avremo italiane in gara: alla trave si preannuncia equilibrio e incertezza come sempre, al corpo libero attesa per il duello tra Angelina Melnikova e Mai Murakami.

09.18 L’ordine di rotazione al volteggio: il filippino Carlos Yulo, il giapponese Hidenobu Yonekura, il sudcoreano Hakseon Yang, il britannico Courtney Tulloch, l’israeliano Andrey Medvedev, l’italiano Thomas Grasso, il canadese William Emard, l’ucraino Nazar Chepurnyi.

09.16 Thomas Grasso, 20enne di Rimini, è entrato col sesto punteggio (14.599): salire sul podio sembra difficile, ma può succedere di tutto.

09.14 I favoriti al volteggio sono l’ucraino Nazar Chepurnyi, il sudcoreano Yang Hakeon, il filippino Carlos Yulo. Hanno però grandi chance anche il giapponese Yonekura Hidenobu e l’israeliano Andrey Medvedev.

09.12 Thomas Grasso si esibirà per sesto, la finale al volteggio inizierà alle ore 09.25. Carlo Macchini si esibirà per primo, la finale alla sbarra inizierà alle ore 12.10 (salvo ritardi).

09.10 Carlo Macchini si presentava tra i big della sbarra, è rientrato tra i migliori otto per la prima volta in carriera e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

09.08 Thomas Grasso è la grande rivelazione di questi Mondiali. Alla sua prima rassegna iridata ha staccato il biglietto per la finale e ora sogna di poter dire la sua al volteggio, dove è dotato di due salti di ottima qualità.

09.06 L’Italia vuole continuare a sognare in grande: dopo le quattro medaglie conquistate ieri, gli azzurri ci hanno ormai preso gusto e non sono ancora sazi. Ci giochiamo due belle carte: Carlo Macchini è uno dei grandi favoriti alla sbarra, Thomas Grasso è un potenziale outsider al volteggio.

09.04 Si incomincia alle ore 09.25 col volteggio, poi a seguire la trave. Pausa per le premiazione e si ripartirà con gli ultimi tre atti conclusivi.

09.02 Ultima giornata di gare a Kitakyushu (Giappone), si disputano cinque Finali di Specialità e si assegnano gli ultimi titoli: volteggio maschile, trave, parallele pari, corpo libero femminile, sbarra.

09.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

Gli ordini di rotazione

Foto: Simone Ferraro/FGI