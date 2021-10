LIVE Trento-Monza, Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: in palio il primo trofeo stagionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Trento-Monza, match valido per la finale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2021. E’ finalmente arrivato il momento di assegnare il primo trofeo stagionale, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche si prospetta una sfida di altissimo livello.

Contro ogni pronostico a giocarsi il titolo saranno Monza e Trento, quasi tutti alla vigilia si sarebbero invece aspettati di vedere all’atto conclusivo Perugia e Civitanova che, invece, ieri sono uscite sconfitte in maniera netta. Per Monza si tratta della prima finale di Supercoppa Italiana di sempre, i ragazzi di coach Massimo Eccheli si stanno dimostrando la vera rilevazione della stagione, come dimostrano le due vittorie in Campionato ed il successo di ieri, si tratta di una squadra solida su tutti i fronti, con una bocca di fuoco potente e performante come Grozer. Di contro Trento si trova con una squadra completamente rivoluzionata rispetto a quella dell’anno scorso, le intese sono comunque già eccellenti e la formazione, nonostante la giovane età media, è sembrata sul sempre sul pezzo, ieri non ha praticamente mai fatto giocare Perugia e in Campionato è una delle due formazione a punteggio pieno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Trento-Monza, match valido per la finale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà inizio alle ore 16:00 e sarà visibile in chiaro su Rai2!

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli