LIVE Sci alpino, Gigante Soelden in DIRETTA: riparte la sfida Pinturault-Odermatt, De Aliprandini mina vagante

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante maschile di Soelden, prima tappa della Coppa del mondo di sci alpino. Sul ghiacciaio austriaco va in scena il primo atto di una lunga stagione che vivrà il suo momento clou a febbraio con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si preannuncia una gara spettacolare e incerta con due grandi favoriti su tuttri, il vincitore dell’ultima Coppa del Mondo, il francese Pinturault e lo svizzero Odermatt.

Si apre dunque la caccia al francese Alexis Pinturault, che dovrà vedersela soprattutto da Marco Odermatt, ma attenzione anche al croato Zubcic, al campione del mondo francese Faivre, allo svizzero Meillard e allo sloveno Kranjec che deve dimostrare di aver superato il momento difficile che ha caratterizzato la seconda parte della scorsa stagione.

Per la gara d’esordio, la pattuglia italiana si affida a Luca De Aliprandini, vice-campione del mondo di Cortina e leader di una squadra che deve dimostrare di poter tornare ad essere protagonista con continuità in questa stagione. Al via per l’Italia De Aliprandini con l’1, Borsotti con il 23, Tonetti con il 24, Maurberger con il 42, Della Vite con il 50, Franzoni con il 59, Vinatzer con il 70, penultimo a partire.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom gigante maschile di Soelden, prima tappa della Coppa del mondo di sci alpino, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla. La prima manche scatterà alle 10, la seconda alle 13.30. Buon divertimento!

