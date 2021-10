LIVE Moto3, GP Emilia-Romagna 2021 in DIRETTA: Foggia al comando!!! 5° Acosta, Mondiale apertissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

-3 Gruppo compatto dalla quarta alla decima piazza per il gran finale: Acosta adesso è 5°, ma rischia di perdere punti pesanti…

-3 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 7 D. FOGGIA 33:49.343 2 5 J. MASIA +0.136 3 40 D. BINDER +1.455 4 82 S. NEPA +3.694 5 37 P. ACOSTA +3.843 6 23 N. ANTONELLI +4.089 7 71 A. SASAKI +4.496 8 55 R. FENATI +4.560 9 12 F. SALAC +4.698 10 43 X. ARTIGAS +4.949

-4 Binder, dopo aver perso la scia del tandem di testa, sembra in grande difficoltà e perde quasi 1″ al giro rispetto a Foggia e Masià.

-4 Acosta non riesce a fare ritmo con pista libere e viene ripassato da Nepa. Il leader del campionato deve guardarsi le spalle anche da altri 5 piloti…

-5 Foggia e Masià hanno staccato Binder. Si profila una sfida a due fino alla bandiera a scacchi per la vittoria…

-5 Acosta ripassa Nepa e sale in quarta piazza, ma il terzo posto di Binder è lontano 1″5. Grande progressione di Fenati, 8° con un ottimo ritmo.

-6 Fuori Guevara!!! Il rookie spagnolo si trovava nel quartetto di testa, quindi Acosta guadagna una posizione gratis ed è 5°…

-6 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 7 D. FOGGIA 29:04.163 2 5 J. MASIA +0.140 3 28 I. GUEVARA +0.401 4 40 D. BINDER +0.550 5 82 S. NEPA +1.586 6 37 P. ACOSTA +1.756 7 71 A. SASAKI +2.171 8 23 N. ANTONELLI +2.307 9 12 F. SALAC +2.685 10 43 X. ARTIGAS +2.854

-7 Si spezza definitivamente in due tronconi il gruppone di testa!!! I primi quattro hanno 1″2 di margine su Nepa e Acosta!

-8 Nepa infila Acosta con una bella staccata e si lancia all’inseguimento dei primi quattro! Foggia prova a portare via un quartetto per togliere punti pesanti al leader del Mondiale…

-9 Foggia adesso è davanti a tutti!!!! Rimonta strepitosa!!! Acosta sembra in difficoltà e perde terreno rispetto al quartetto di testa!!

-9 Foggia supera anche Guevara e passa in seconda posizione alle spalle di Masià!! 5° Acosta, sempre in scia ai primi.

-10 Cade Migno!! Peccato!!! Il romagnolo stava facendo una grandissima rimonta insieme a Foggia, ma un singolo errore gli costa l’ennesimo ritiro stagionale.

-11 Guevara passa Acosta, il quale perde poi diversi duelli e sprofonda in quinta piazza dopo poche curve! Foggia in zona podio!!!

-12 Antonelli perde improvvisamente 5 posizioni (probabilmente a causa di un errore), Acosta ne approfitta e si porta in testa alla gara!

-12 Artigas e Foggia superano Sasaki e si portano rispettivamente in settima e ottava piazza, a ridosso della zona podio!

-13 Binder spinge forte e chiude il buco rispetto ai primi quattro, facendo così un bel favore a Foggia e Migno…

-13 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 23 N. ANTONELLI 17:21.426 2 28 I. GUEVARA +0.239 3 82 S. NEPA +0.251 4 37 P. ACOSTA +0.376 5 5 J. MASIA +0.909 6 40 D. BINDER +1.006 7 71 A. SASAKI +1.142 8 43 X. ARTIGAS +1.340 9 7 D. FOGGIA +1.475 10 16 A. MIGNO +1.624

-14 I primi quattro stanno facendo la differenza e Foggia rischia di rimanere intruppato nella seconda parte del gruppo di testa…

-14 Guevara e Nepa continuano a scambiarsi di posizione alle spalle di Antonelli, mentre Foggia ha ripreso Salac!!

-15 Giro veloce per Foggia e poi per Migno!! Inseguimento quasi completato! I due azzurri possono rientrare nel gruppo in lotta per la vittoria!

-16 Antonelli continua a guidare la gara con un ottimo passo e non si fa sorpassare nemmeno con il gioco delle scie in questa fase.

-16 Che giro Foggia!!! Meno di 1″ adesso il ritardo rispetto alla coda del gruppo di testa!!

-17 Foggia supera anche Fernandez e si porta al comando del gruppo inseguitore! Adesso il romano deve spingere a tutta per colmare il gap di 1″4 sulla coda del gruppo di testa.

-18 Caduta di Riccardo Rossi in rettilineo! Nessuna conseguenza per lui, mentre Foggia fa un altro passo avanti ed è 11°.

-18 Foggia passa Rossi alla Misano 2 e sale in dodicesima posizione, ma il primo gruppo va molto forte e continua a guadagnare terreno sugli inseguitori.

-19 Purtroppo si è formato un primo gruppo di 9 piloti, mentre Foggia fa parte del secondo gruppo a 2″ dalla nona piazza.

-19 Antonelli si riprende la testa della gara davanti a Masià, Nepa, Salac e Guevara. 6° Acosta, 13° Foggia.

-20 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 82 S. NEPA 5:20.900 2 23 N. ANTONELLI +0.173 3 5 J. MASIA +0.262 4 28 I. GUEVARA +0.376 5 12 F. SALAC +0.591 6 37 P. ACOSTA +1.070 7 40 D. BINDER +1.235 8 71 A. SASAKI +1.589 9 43 X. ARTIGAS +1.848 10 54 R. ROSSI +1.954

-21 Passo abbastanza sostenuto in testa al gruppo. Questo complica notevolmente la rimonta di Foggia, Migno e Fenati.

-22 Nepa sfrutta il gioco delle scie al Curvone e si mette a dettare il passo!! Alle sue spalle Antonelli, Masià, Guevara, Salac e Acosta. 14° Foggia, 15° Migno e 19° Fenati.

2° giro/23 Nepa passa anche Rossi ed è 3°, mentre Acosta guadagna una posizione ed è 7°. Foggia torna in zona punti superando Kunii.

1° giro/23 Nepa infila Salac e sale in quarta posizione all’inseguimento del terzetto di testa. Foggia fatica a centro gruppo ed è 16°.

PARTITI!!!! Antonelli difende la pole in curva 1 davanti a Rossi, Guevara, Salac e Nepa! 8° Acosta, 15° Foggia.

10.59 Comincia il giro di ricognizione a Misano. Tra poco la partenza del terzultimo GP stagionale della Moto3!

10.57 Fuori traiettoria in alcuni punti l’asfalto è ancora umido, ma dopo i primi giri la pista sarà completamente asciutta. Tutti montano ovviamente gomma slick sia davanti che al posteriore.

10.54 Fari puntati nelle prime due file su Antonelli, Guevara e Acosta, che potrebbero provare a spingere sin da subito per scremare il gruppo e guadagnare tempo prezioso su piloti molto veloci ma lontani in griglia come Foggia, Fenati e Migno.

10.51 Di seguito la composizione della griglia di partenza del GP di Emilia Romagna 2021 per la Moto3:

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM Q2 1’48.563 6 8 207.2

2 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM Q2 1’49.174 8 8 0.611 0.611 204.5

3 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q2 1’49.280 8 8 0.717 0.106 207.2

4 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 1’49.495 8 8 0.932 0.215 210.5

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’49.582 8 8 1.019 0.087 208.0

6 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’49.633 7 7 1.070 0.051 206.8

7 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’49.677 8 8 1.114 0.044 204.9

8 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q2 1’49.697 8 8 1.134 0.020 204.9

9 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’50.211 7 8 1.648 0.514 208.4

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’50.352 7 8 1.789 0.141 206.5

11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’50.609 7 8 2.046 0.257 208.4

12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’50.695 4 7 2.132 0.086 205.7

13 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’50.746 7 8 2.183 0.051 204.9

14 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’50.988 8 8 2.425 0.242 206.8

15 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA Q2 1’51.004 8 8 2.441 0.016 202.6

16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’51.025 5 8 2.462 0.021 205.7

17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’51.349 6 8 2.786 0.324 206.8

18 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’51.726 3 8 3.163 0.377 207.2

19 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 1’50.522 8 8 (*) 1.694 203.7

20 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’50.590 7 8 (*) 1.762 0.068 207.2

21 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q1 1’50.662 8 8 (*) 1.834 0.072 204.9

22 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’50.819 8 8 (*) 1.991 0.157 206.5

23 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’51.163 5 8 (*) 2.335 0.344 204.1

24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’51.280 5 8 (*) 2.452 0.117 206.8

25 80 David ALONSO COL GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS Q1 1’52.013 8 8 (*) 3.185 0.733 208.0

26 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q1 1’52.084 5 5 (*) 3.256 0.071 203.3

27 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q1 1’52.230 3 7 (*) 3.402 0.146 207.6

28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’53.602 6 6 (*) 4.774 1.372 203.3

10.48 Ci sono ben 9 posizioni di differenza sulla griglia di partenza odierna in favore di Acosta nei confronti di Foggia, quindi i primi giri saranno già cruciali per il romano del Team Leopard nel tentativo di raggiungere il gruppo di testa ed inserirsi nella lotta per la vittoria.

10.45 CLASSIFICA MONDIALE MOTO3:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 218

2 Dennis FOGGIA Honda ITA 188

3 Sergio GARCIA GASGAS SPA 168

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 138

5 Jaume MASIA KTM SPA 135

6 Darryn BINDER Honda RSA 123

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 119

8 Izan GUEVARA GASGAS SPA 101

9 Ayumu SASAKI KTM JPN 96

10 Andrea MIGNO Honda ITA 90

10.42 In quell’occasione Dennis Foggia si impose davanti ai connazionali Niccolò Antonelli e Andrea Migno, ma Romano Fenati gettò alle ortiche una “comoda” vittoria cadendo alla Misano 1 mentre era saldamente al comando della corsa. Acosta chiuse 7° a 10″ dalla testa, regolando il gruppone degli inseguitori all’ultimo giro dopo aver fatto davvero tanta fatica.

10.39 Di fatto la gara sarà l’unico turno asciutto dell’intero weekend per la Moto3, quindi gli unici riferimenti degni di nota risalgono al GP di San Marino andato in scena sempre a Misano un mese fa.

10.36 Dopo un warm-up umido, la pista si è ormai asciugata completamente e tutti i piloti opteranno per le gomme slick in partenza. Di seguito la graduatoria del warm-up mattutino:

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 209.3 1’49.444

2 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 207.2 1’49.576 0.132 / 0.132

3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’49.680 0.236 / 0.104

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 209.3 1’49.781 0.337 / 0.101

5 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 208.4 1’50.010 0.566 / 0.229

6 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 204.9 1’50.014 0.570 / 0.004

7 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 206.8 1’50.205 0.761 / 0.191

8 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 206.8 1’50.231 0.787 / 0.026

9 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 207.6 1’50.306 0.862 / 0.075

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 207.6 1’50.342 0.898 / 0.036

11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.1 1’50.378 0.934 / 0.036

12 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 208.8 1’50.522 1.078 / 0.144

13 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 206.5 1’50.599 1.155 / 0.077

14 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1’50.751 1.307 / 0.152

15 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 206.1 1’50.979 1.535 / 0.228

16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.5 1’51.197 1.753 / 0.218

17 80 David ALONSO COL GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 208.0 1’51.224 1.780 / 0.027

18 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 202.6 1’51.322 1.878 / 0.098

19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 203.3 1’51.401 1.957 / 0.079

20 64 Mario AJI INA Honda Team Asia Honda 200.3 1’51.457 2.013 / 0.056

21 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 207.6 1’51.604 2.160 / 0.147

22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.1 1’51.605 2.161 / 0.001

23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 206.8 1’51.660 2.216 / 0.055

24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 205.3 1’52.037 2.593 / 0.377

25 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 207.2 1’52.116 2.672 / 0.079

26 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 206.5 1’52.351 2.907 / 0.235

27 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 204.1 1’53.023 3.579 / 0.672

28 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 203.0 1’53.195 3.751 / 0.172

10.33 Primo match point iridato stagionale per Pedro Acosta, che avrebbe però bisogno di guadagnare almeno 21 punti su Dennis Foggia a Misano per laurearsi aritmeticamente campione del mondo con due gare di anticipo (stabilendo così un record di precocità nel Motomondiale).

10.30 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta del GP di Emilia Romagna 2021, sedicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale Moto3.

09.26 Per il momento è tutto per la Moto3, appuntamento alle ore 11 con la gara. Un saluto e buona giornata!

09.23 Ecco i 5 piloti più veloci nel Warm-up della Moto3:

1 Pedro Acosta 1:49.444

2 Andi Farid Izdihar 1:49.576

3 Andrea Migno 1:49.680

4 Niccolò Antonelli 1:49.781

5 Stefano Nepa 1:50.010

09.21 PEDRO ACOSTA SUPER! Il tempo più veloce del Warm-up è il suo: 1:49.444

09.20 ARRIVA LA BANDIERA A SCACCHI, VEDIAMO GLI ULTIMI TEMPI DEI PILOTI

09.20 In difficoltà Fellon, Foggia e Fenati: rispettivamente 23°, 24° e 25°.

09.19 ECCO ANTONELLI, SINORA SOTTOTONO, SECONDO TEMPO! 1:49.921.

09.19 ACOSTA SCENDE SOTTO L’1:50! 1:49.764.

09.18 Filip Salac al secondo settore non riesce a tenere sotto controllo la sua moto e cade, alla curva 8, ma non sembra essere nulla di grave.

09.17 Mancano tre minuti al termine, ultimi giri per i piloti!

09.17 I più veloci in pista al momento sono Aocosta, Surra, Migno, Holgado e Adrian Fernandez.

09.16 RISPONDE ACOSTA: più veloce in pista, 1:50.062.

09.15 Anche Holgado si fa vedere! Secondo tempo per lui, 1:50.460.

09.14 Pedro Acosta c’è e si fa sentire: secondo tempo, 1:50.462, tra Migno e Surra.

09.13 CHE RISCHIO PER SALAC! Ha rischiato di perdere la sua moto, curva presa larga e il bagnato ha danneggiato la traiettoria, ma il pilota della CarXpert è riuscito a controllarla.

09.13 SUPER MIGNO! Segna lui il miglior tempo, superando il compagno di squadra: 1:50.468.

09.12 Surra sotto la lente d’ingrandimento, davvero un gran weekend sinora:

09.11 Ancora un po’ bloccato Dennis Foggia, che continua ad avere difficoltà con il bagnato: 21° tempo.

09.10 Gran tempo per Migno! Secondo tempo, dietro Surra, con 1:50.731.

09.09 CONTINUA A MIGLIORARSI SURRA! Sempre primo, 1:50.502, quasi un secondo di vantaggio rispetto al secondo tempo di Sasaki, 1:51.315.

09.08 Nessuno al momento rischia con le slick: ci sono sezioni del circuito ancora molto umide.

09.07 Buon tempo anche per Andrea Migno, 6° per ora, 1:52.759.

09.06 Bel tempo ma pista umida; le condizioni del tracciato in vista della gara cambieranno, presumibilmente, in meglio:

09.05 Gran tempo per Alberto Surra! Appena al secondo giro, 1:52.766.

09.04 1:55.119 il primo tempo registrato da Ayumu Sasaki.

09.03 Casco speciale per Dennis Foggia, che proverà quest’oggi ad ottenere un risultato migliore dello spagnolo per continuare a sperare nel titolo mondiale:

09.01 Subito un brivido per Pedro Acosta, che ha rischiato di perderla in curva 7, senza ancora essersi lanciato, simbolo dell’umidità della pista.

09.00 BANDIERA VERDE, AL VIA IL WARM-UP!

08.57 Tre minuti e si parte con il Warm-up!

08.54 Confermato: pista ancora bagnata, ma con il sole potrebbe presto asciugarsi, soprattutto con i piloti in pista.

08.51 Il circuito probabilmente sarà ancora bagnato, ma c’è il sole all’orizzonte, come mostra questa immagine:

08.48 Nella mattinata di ieri c’erano molta nebbia e umidità a rendere difficile la guida, vedremo come saranno le condizioni metereologiche questa volta.

08.45 Durerà come di consueto 20 minuti: i piloti potranno testare la pista.

08.42 C’è tanta attesa per la gara di quest’oggi, si parte con il Warm-up alle 9.

08.40 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti in questa Diretta LIVE Moto3 per il Warm-up del GP dell’Emilia Romagna!

Amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE Moto3 del Gran Premio dell’Emilia Romagna! Dopo due giorni intensi tra prove libere e qualifiche, è arrivato il momento più atteso: Warm-up in mattinata e gara, decisiva in ottica mondiale.

La pole position è stata conquistata da un super Niccolò Antonelli, che ha dominato sia la FP3 che le qualifiche, grazie a un’ottima strategia di squadra con gomma usata nel posteriore. Più indietro invece i due che si stanno contendendo il mondiale, Pedro Acosta e Dennis Foggia. Il pilota della KTM, in vantaggio di 30 punti in classifica rispetto a Foggia, partirà dalla 5° posizione; l’azzurro della Leopard Racing invece si è qualificato come 14°, ma nulla è ancora scritto.

Sulla carta entrambi possono vincere in Emilia Romagna, ma data la posizione di partenza, Acosta è leggermente avvantaggiato; Dennis ha però tutte le carte in regola per compiere una grande rimonta, arrivare davanti allo spagnolo e conquistare importanti punti in classifica. Occhi puntati anche sugli altri azzurri che partiranno dalla top 10: Riccardo Rossi (3°), Alberto Surra (7°) e Stefano Nepa (8°).

Appuntamento alle ore 9 per il Warm-up, gara prevista per le 11. Non mancate!

