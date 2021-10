Rugby, United Rugby Championship: Treviso concede troppo, gli Scarlets vincono con cinque mete

Sono costretti a inseguire fin dalla fine del primo quarto, quando due marcature colpiscono duramente i ragazzi di Marco Bortolami. Ma la Benetton Treviso non molla, torna sotto due volte, ma alla fine concede troppo in difesa e gli Scarlets si impongono.

Come detto, il primo quarto è molto equilibrato, con le due squadre che si fronteggiano studiandosi e le difese fanno il loro dovere. Al 6’ chance per Treviso che non riesce a concretizzare, al 12’ sono i gallesi ad andare vicino alla meta, ma è solo rinviato il momento. Al 17’, infatti, è Rob Evans ad andare oltre e a dare il primo vantaggio agli Scarlets. La Benetton subisce il colpo e due minuti dopo arriva il raddoppio firmato Dane Blacker per il 14-0.

Prova a reagire la Benetton Treviso, ma gli Scarlets difendono con ordine e gli sforzi offensivi dei biancoverdi non producono risultato. Fino quasi alla mezz’ora, quando un perfetto break sulla metà campo lancia Dewaldt Duvenage fino in fondo e prima meta anche per gli ospiti che così accorciano sul 14-7 con cui si va al riposo.

Inizia alla grande la ripresa la squadra di Bortolami e inizia alla grande Thomas Gallo, che sfonda e va a segnare la marcatura che vale il 14-14 al 44’. L’onda lunga della rimonta, come una settimana fa, si schianta però contro gli scogli gallesi e al 50’ Dan Jones dalla piazzola riporta avanti gli Scarlets. Padroni di casa che hanno ripreso fiducia e cinque minuti più tardi è Marc Jones ad arrivare oltre la linea di fondo per il 24-14. Non demorde Treviso e non demorde Thomas Gallo, che al 58’ trova un nuovo pertugio e fissa il punteggio sul 24-21 all’ora di gioco.

Ancora una volta, però, la rimonta non si compie e al 65’ è Dane Blacker a segnare la quinta meta per gli Scarlets che scappano nuovamente via oltre break. Al 71’ prova a mettere il sigillo sul match il neoentrato Angus O’Brien che dalla piazzola porta il punteggio sul 34-21. Non molla, però, la squadra veneta che due minuti dopo trova la quarta meta con Tommaso Menoncello e la trasformazione di Rhyno Smith fissa il punteggio sul 34-28. Finale incandescente, con la Benetton alla ricerca della clamorosa meta del sorpasso e Scarlets che difendono con ordine. Non riesce il colpo a Treviso che perde come una settimana fa e come una settimana fa torna a casa con due punti di bonus e tanta rabbia.

Foto: Mattia Radoni – LPS