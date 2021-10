LIVE Zenit-Juventus, Champions League in DIRETTA: canale tv e probabili formazioni, una vittoria per ipotecare la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Zenit San Pietroburgo e Juventus, sfida valida per la terza giornata del girone H della Champions League di calcio maschile 2021/22. Terzo confronto della storia tra le due compagini e curiosamente sempre nel girone con la stessa denominazione: nel 2008/09, l’andata in Russia finì 0-0 mentre al ritorno Alex Del Pietro trascinò i compagni con una punizione da urlo per l’1-0 finale.

Lo Zenit torna in campo dopo il 4-0 al Malmoe ottenuto prima della sosta nazionali grazie alle reti di Claudinho, Kuzjaev, Sutormin e Wendel per riscattare la sconfitta contro il Chelsea per 1-0 con il centro di Lukaku. I russi sono a pari punti proprio con i Blues ma in svantaggio in virtù dello scontro diretto perso. In campionato sono primi con 23 punti davanti al Sochi: nell’ultima giornata di campionato hanno perso contro l’Arsenal Tula.

La Juventus torna in campo con i favori del pronostico dopo le due vittorie nelle prime due giornate che le hanno permesso di salire in vetta al girone di Champions League. La Vecchia Signora ha vinto per 1-0 in casa contro i campioni d’Europa mentre alla prima ha demolito il Malmoe per 3-0. Madama vuole la sesta vittoria di fila tra tutte le competizioni: nell’ultima giornata, nel posticipo serale di campionato, ha battuto 1-0 la Roma tra mille polemiche.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Zenit San Pietroburgo e Juventus, sfida valida per la terza giornata del girone H della Champions League di calcio maschile 2021/22, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 21.00 allo Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo in Russia. Il match sarà trasmesso in esclusiva solo su Amazon Prime Video essendo uno dei sedici match acquistati per la massima competizione europea. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT SAN PIETROBURGO-JUVENTUS

ZENIT SAN PIETROBURGO (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistiakov, Rakits’kyy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Kuzayev; Malcom, Azmoun, Claudinho. All. Semak

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean. All. Allegri

