LIVE Zenit-Juventus 0-1, Champions League in DIRETTA: Kulusevski consegna i tre punti a Madama e primo posto confermato nel girone! Pagelle e highlights

23.05 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

23.04 ECCO LE PAGELLE DELLA JUVENTUS: Szczesny 6,5; De Sciglio 7,5, Bonucci 7, De Ligt 5,5, Alex Sandro 5,5 (dal 58′ Cuadrado 6,5); McKennie 6, Bentancur 6,5 (dal 84′ Ramsey 5), Locatelli 5 (dal 58′ Arthur 6), Bernardeschi 5,5 (dal 58′ Kulusevski 7,5); Chiesa 6, Morata 5,5 (dal 76′ Kean 6). All. Allegri 7

23.02 ECCO LE PAGELLE DELLO ZENIT: Kritsyuk 5,5; Chistyakov 6 (dal 88′ Krugovoy SV), Lovren 5, Rakitskiy 6,5, Douglas Santos 6,5; Karavaev 5,5 (dal 61′ Sutomin 6), Barrios 5, Wendel 6; Malcom 6,5 (dal 69′ Kuzyayev 6), Dzyuba 6 (dal 61′ Azmoun 5,5), Claudinho 6,5 (dal 88′ Erokhin SV). All. Semak 6,5.

23.00 La Juventus vince grazie ad un secondo tempo giocato da attendista confermando le reti inviolate pur subendo 12 tiri ma solo 2 nello specchio della porta: proprio come i bianconeri che hanno tirato 11 volte e solo due volte in porta. Quarto 1-0 di fila per Max Allegri che ritrova solidità al termine di un match dove lo Zenit San Pietroburgo ha ottenuto 7 corner contro i 4 della Vecchia Signora. Due gialli a testa: Karavaev e Barrios da una parte e Arthur e Ramsey dall’altra.

22.57 La Juventus fa en plein di vittorie in Champions League nel proprio girone come nel 2018/19 dopo le prime tre giornate battendo 1-0 lo Zenit San Pietroburgo grazie al gol di Dejan Kulusevski. La Vecchia Signora si conferma al primo posto nel gruppo H vincendo anche alla Gazprom Arena dopo le vittorie su Chelsea per 1-0 e Malmoe per 3-0: i bianconeri rispondono presente alla vittoria per 4-0 dei Blues contro gli svedesi.

FINE SECONDO TEMPO

96′ FINISCE QUI!!!! LA JUVENTUS VINCE ANCORA E CONFERMA IL PRIMO POSTO NEL GIRONE H

95′ ALLEGRI GIA’ NEGLI SPOGLIATOI! CALCIO D’ANGOLO ZENIT DOPO LA PUNIZIONE DI DOUGLAS SANTOS

94′ AMMONITO RAMSEY! ATTERRATO KRUGOVOY A LIMITE

93′ Ultimo minuto alla Gazprom Arena!

91′ 4 minuti di recupero!

90′ CHIESA CON IL MANCINO! Kulusevski conduce un’altra azione interessante ma il #22 perde tempo e non trova la porta.

89′ Erokhin per Claudinho: ultimo cambio per Semak.

87′ KULUSEVSKI DI TESTA!!!! 1-0 JUVENTUS IN RUSSIA: IL PALO ACCOMPAGNA IN RETE IL PALLONE

84′ Ancora giù Claudinho per una botta al ginocchio: intanto dentro Ramsey per Bentancur.

82′ Giro palla casalingo ma Azmoun non arriva sul filtrante in area.

80′ Ultimi 10 minuti in Russia! Chelsea sul 4-0 contro il Malmoe.

77′ Kean per Morata nella Juventus: quarto cambio per Allegri.

75′ CLAUDINHO CON IL MANCINO! Egoista il #11 che poteva servire Azmoun.

74′ MCKENNIE DI TESTA! Gran cross di De Sciglio ma il colpo di testa sull’inserimento termina a lato.

71′ MORATA SI LIBERA E TIRA! Destro alto dello spagnolo.

69′ Dentro Kuzayev, fuori Malcom che ha avuto un problema fisico.

67’ La Juventus detiene il possesso palla: la troupe di Allegri non sfonda in area.

64’ TRIANGOLO CHIUSO TRA ARTHUR E CUADRADO! Il brasiliano scavetta per il #11 che non ci arriva di pochissimo.

63’ Problemi fisici per de Ligt: si riscalda Chiellini nella Juventus.

61’ Ammonito il brasiliano appena entrano: doppio cambio Zenit, Azmoun per Dzyuba e Sutormin per Karavaev.

60’ FALLO IMMEDIATO DI ARTHUR! Malcom lo fa impazzire ma l’ex Barcellona è reattivo.

59’ Dentro Cuadrado, Arthur e Kulusevski, fuori Alex Sandro, Locatelli e Bernardeschi. De Sciglio va a sinistra e il colombiano a destra.

58’ CLAUDINHO!!!!!!! BRIVIDO PER LA JUVENTUS! Gran tiro a giro del #11 nonostante la scivolata ma il pallone termina a lato.

57’ Appena può, la Juventus piomba nella metà campo avversaria per pressare e schiacciare gli avversari.

54’ Meglio lo Zenit in questa ripresa: i bianconeri attendono in area.

52’ SI SUPERA BONUCCI SU MALCOM! Gran intervento del #19 dopo l’errore di Alex Sandro.

50’ MCKENNIE!!!! Gran palla di Morata per l’inserimento dell’americano ma l’estremo difensore dello Zenit si supera.

49’ Ammonito anche Karavaev: secondo giallo del match.

48’ Barrios resta a terra dopo uno scontro di gioco: trema lo Zenit per l’unico giocatore ammonito sin qui.

46’ Si riparte in Russia!

INIZIO SECONDO TEMPO

21.51 Possesso palla bianconero con il 59% contro il 41% dei russi realizzando 5 tiri a 2 ma lo Zenit ha tirato in entrambi i casi in porta. 4 calci d’angolo per i padroni di casa, uno in più della Juventus.

21.49 Finisce qui la prima frazione a San Pietroburgo! 0-0 i primi 45’ nella terza giornata: la Juventus ha dominato la gara dal punto del vista del possesso palla ma solo Chiesa e Bernardeschi hanno creato qualche occasione. Nel caso dei padroni di casa, pericolosi Claudinho e Dzyuba ma Szczesny è stato reattivo in entrambe le chance.

FINE PRIMO TEMPO

46’ FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE! Equilibrio alla Gazprom Arena.

44’ DZYUBA DI TESTA! Szczesny blocca dopo il corner casalingo.

43’ Chiesa prova a scappare via ma l’arbitro fischia fallo: Zenit in attacco sul finire del primo tempo.

40’ CHIESA A GIRO!!!! L’ex Fiorentina ci prova con il destro dopo il cross di De Sciglio.

39’ Ultimi momenti della prima frazione: bianconeri all’attacco per cercare di sbloccare una gara bloccata.

36’ ALEX SANDRO! Brivido per lo Zenit dopo il tiro-cross del brasiliano: la Juventus prova a crescere in partita.

33’ La Juventus resta nella trequarti avversaria dopo la punizione non sfruttata da Chiesa: i bianconeri devono creare più occasioni.

30’ Ammonito Barrios su Morata: punizione interessante per la Juventus.

28’ Doppia chance di fila per Chiesa che prima prova lo slalom nei pressi dell’area e poi crossa ma nessuno ci arriva.

25’ MCKENNIE SFIORA IL COLPO DI TESTA! Gran palla di Locatelli ma ottima uscita di Kritsyuk.

22’ Equilibrio alla Gazprom Arena: la Juventus cerca spazi in area.

19’ Molto rapidi Claudinho e Malcom in avanti: attento Szczesny in porta dopo gli errori difensivi.

17’ La Juventus schiaccia lo Zenit San Pietroburgo nella propria trequarti: ma padroni di casa comunque pericolosi in attacco.

14’ Bernardeschi crea una chance interessante ma perde tempo per tirare o lanciare McKennie.

12’ Tanti falli in questo avvio: squadre molto contratte e caratterizzate dal gioco tattico sin qui.

10’ Prima chance per la Juventus: Bernardeschi ci ha provato su punizione ma il tiro è deviato. Sul capovolgimento di fronte, Malcom non sfrutta una chance interessante.

8’ I bianconeri cercano di imporre il proprio gioco: Bentancur fa salire il baricentro della squadra.

6’ Inizio equilibrato alla Gazprom Arena: molto attivo Claudinho nei padroni di casa.

3’ Discreta partenza dei bianconeri che controllano il pallone: subito cross murato per Morata.

1’ Si comincia alla Gazprom Arena! Battono i bianconeri.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.56 Giocatori in campo! Sale l’attesa: ecco l’inno della Champions League.

20.54 Federico Chiesa non vuole fermarsi qui dopo aver segnato nelle ultime tre partite di CL: Mario Mandzukic nel 2017 ne ha segnati in quattro di fila mentre Del Piero per ben 5 sfide di fila nel 1995 e 1997.

20.52 Madama non ha mai perso in otto incontri con squadre russe (7V 1E), con l’unico pareggio del 2008 contro lo Zenit, segnando 18 gol e con solo tre gol subiti.

20.50 L’ultimo en plein di vittorie nelle prime tre sfide del girone sono giunte nel 2018/19 con Allegri: nella fase a gruppi i bianconeri hanno vinto le ultime quattro partite senza prendere gol con due tris in trasferta di fila tra Barcellona e Malmoe.

20.48 Intanto Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport annunciano che il rinnovo di Paulo Dybala, atteso contro l’Inter, è imminente: inoltre, la Juventus stasera sa di aver una sorta di match point per la qualificazione.

20.46 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento alla Gazprom Arena: tanta attesa per l’ultima giornata d’andata del Girone H.

20.44 Nel girone G dunque gli austriaci prendono il largo con 7 punti mentre il Siviglia può staccare i 2 punti dei tedeschi e l’unico punto dei campioni di Francia del Lille.

20.42 Il Barcellona è riuscita a ripartire mentre il Wolfsburg non trova continuità e perde in virtù delle reti di Adeyemi e la doppietta di Okafor: a nulla è valso il pareggio momentaneo di Nmecha.

20.40 Vittoria convincente dei blaugrana grazie alla rete di Pique e primi 3 punti nel girone E dietro i 4 punti del Benfica e i 6 del Bayern Monaco.

20.38 Da poco concluse le sfide tra Barcellona contro Dinamo Kiev, con i blaugrana avanti 1-0 e Salisburgo contro Wolfsburg con la vittoria austriaca per 3-1.

20.36 La Dea giocherà come squadra al primo posto con 4 punti dopo il pareggio per 2-2 contro il Villarreal e la vittoria in casa contro lo Young Boys. Red Devils secondi con 3 punti.

20.34 Stasera toccherà anche all’Atalanta in una storica sfida all’Old Trafford contro il Manchester United di CR7, regolarmente titolare: Duvan Zapata invece non parte dal 1’.

20.32 Il Milan invece dovrà fare un miracolo in Champions League: secondi in campionato, i rossoneri hanno perso non solo con i lusitani ma anche contro l’Atletico Madrid nei minuti finali e il Liverpool all’esordio. Peggior debutto nelle prime tre giornate nella propria storia.

20.30 L’Inter risale dunque nel girone D con 4 punti, scalzando lo Shaktar Donetsk ma sempre dietro Real Madrid e Sheriff al momento entrambe a 6 punti.

20.28 I nerazzurri sono ripartiti dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato per 3-1. L’Inter ha vinto grazie alle reti di Edin Dzeko, Arturo Vidal e Stefan de Vrij dopo il momentaneo pareggio di Thill.

20.26 Ieri hanno giocato le prime due italiane impegnate in Europa: l’Inter ha vinto 3-1 contro lo Sheriff Tiraspol mentre il Milan ha perso per 1-0 contro il Porto in virtù della rete di Luis Diaz.

20.24 Lo svizzero Sandro Schärer arbitrerà la sfida tra Zenit e Juventus: gli assistenti sono Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, con Fedayi San all’AVAR. Il quarto uomo dell’incontro sarà Alain Bieri.

20.22 Dopo la neve di questi giorni, stasera piove a San Pietroburgo in Russia: ci sono appena 7 gradi in uno sbalzo di temperatura importante per la Juventus.

20.20 La Juventus giocherà la prossima giornata di Serie A contro l’Inter allo Stadio San Siro: Max Allegri attende il recupero di Paulo Dybala per provare a battere i campioni d’Italia in carica.

20.18 I bianconeri hanno battuto il Chelsea grazie al gol di Chiesa dopo la vittoria sul Malmoe grazie alle reti di Alex Sandro, Dybala e Morata.

20.16 La Juventus ha vinto per 3-2 sia contro lo Spezia e la Sampdoria per ripartire nel massimo campionato. La Vecchia Signora prima della pausa nazionali e l’amichevole con l’Alessandria, la troupe di Allegri ha vinto 1-0 contro Torino e Chelsea.

20.14 Madama vuole la sesta vittoria di fila tra tutte le competizioni dopo aver risalito la china anche in Serie A: nel massimo campionato italiano la Juventus è settimana con 14 punti, gli stessi di Lazio e Atalanta.

20.12 Due sconfitte di fila dunque per lo Zenit che dovranno dare il tutto per tutto contro una Juventus lanciata dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma grazie alla rete di Moise Kean all’Allianz Stadium in un match dalle mille polemiche.

20.10 I russi sono a pari punti proprio con i Blues ma in svantaggio in virtù dello scontro diretto perso mentre campionato sono primi con 23 punti davanti al Sochi: nell’ultima giornata di campionato hanno perso contro l’Arsenal Tula dopo lo scontro diretto perso.

20.08 Lo Zenit torna in campo dopo il 4-0 al Malmoe ottenuto prima della sosta nazionali grazie alle reti di Claudinho, Kuzjaev, Sutormin e Wendel per riscattare la sconfitta contro il Chelsea per 1-0 con il centro di Lukaku: i Blues stasera giocheranno in casa in contemporanea in una sfida fondamentale.

20.06 Obiettivo qualificazione per la Juventus ha vinto per 3-0 fuori casa contro il Malmoe alla prima giornata e battuto i campioni d’Europa in carica per 1-0 allo Stadium. Stasera il Chelsea giocherà contro gli svedesi.

20.04 La terza giornata del girone H della Champions League di calcio maschile 2021/22, comincerà a partire dalle ore 21.00 allo Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo in Russia

20,02 Terzo confronto della storia tra le due compagini e curiosamente sempre nel girone con la stessa denominazione: nel 2008/09, l’andata in Russia finì 0-0 mentre al ritorno Alex Del Piero trascinò i compagni con una punizione da urlo per l’1-0 finale

20.00 Il tecnico bianconero fa riposare Cuadrado, Chiellini e Danilo. 3-4-3 interscambiabile con il 4-3-3 invece per i padroni di casa: in avanti Malcom, Dzyuba e Claudinho. Titolari Wendel e Lovren.

19.58 Allegri con il 4-3-3 ma senza Moise Kean, match winner contro la Roma in campionato. Torna Morata dal primo minuto: confermato De Sciglio a destra. La Juventus inoltre ritrova de Ligt e McKennie.

19.56 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Chistyakov, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Karavaev, Barrios, Wendel; Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata. All. Allegri

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Zenit San Pietroburgo e Juventus, sfida valida per la terza giornata del girone H della Champions League di calcio maschile 2021/22. Terzo confronto della storia tra le due compagini e curiosamente sempre nel girone con la stessa denominazione: nel 2008/09, l’andata in Russia finì 0-0 mentre al ritorno Alex Del Piero trascinò i compagni con una punizione da urlo per l’1-0 finale.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT SAN PIETROBURGO-JUVENTUS

ZENIT SAN PIETROBURGO (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistiakov, Rakits’kyy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Kuzayev; Malcom, Azmoun, Claudinho. All. Semak

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean. All. Allegri

DIRETTA TV: Amazon Prime Video

