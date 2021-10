LIVE Virtus Bologna-ratiopharm Ulm 87-76, EuroCup basket in DIRETTA: Virtus Bologna in gestione nel finale, seconda vittoria in EuroCup!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:40 Termina qui la nostra diretta LIVE del match di questa sera tra Virtus Bologna e Ulm, con la vittoria dei bolognesi che fanno due su due in EuroCup! Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona serata ed un saluto sportivo!

22:35 Le V-nere faticano ben più del dovuto per piegare la resistenza dei tedeschi di Ulm, rimasti in partita fino a circa due minuti dalla sirena finale! Dopo un primo tempo in cui ha regnato l’equilibrio per larghi tratti, la Virtus trova un primo allungo decisivo nel terzo quarto (arrivando anche alla doppia cifra di vantaggio). Gli ospiti, però, non hanno mai mollato e hanno continuato a lottare fino alla fine! Decisivi gli ultimi canestri di Weems e del top scorer Jaiteh (20 punti per il francese questa sera). Ottima prestazione anche da parte di Samson (17 punti) e di Marco Belinelli (17 punti, di cui 7 solo nel primo quarto). Si rivedono anche Mannion (4 punti in 12′ sul parquet – il giovane play sta ritrovando la condizione) e Teodosic (3 punti e 7 assist). Agli ospiti non sono bastati i 14 punti di Christon e i 13 di Felicio.

FINISCE QUI: AL PALADOZZA LA VIRTUS BOLOGNA BATTE ULM 87-76 E FA DUE SU DUE IN EUROCUP!

La preghiera di Zugic non va a bersaglio!

87-76 1/2 per Jaiteh

86-76 Christon per il -10

86-74 Giro perfetto in lunetta per Jaiteh! 20 punti per il francese questa sera

Assist alla cieca di Belinelli per il numero 34, pazzesco!

84-74 ANCORA LUI: WEEEMS! E’ LA ZAMPATA DECISIVA PER LA VITTORIA, +10 VIRTUS

Sessanta secondi alla sirena conclusiva!

Jaka Lakovic chiama subito time-out: vuole parlare con i suoi per provare ad invertire la rotta nell’ultimo minuto

82-74 WEEEMSS!!! TAP-IN SCHIACCIATO, BOLOGNA REAGISCE E TORNA A +8

80-74 ZUGIC MANDA A BERSAGLIO DA LONTANO! TEDESCHI MAI DOMI, -6

80-71 Belinelli manda a bersaglio, canestro importantissimo per la Virtus!

Infrazione di 24 secondi per la Virtus Bologna. Meno di tre minuti alla sirena finale!

Coach Scariolo ferma tutto e chiama time-out!

78-71 Non si fermano i tedeschi, che segnano e vanno a -7! Inerzia del match per loro in questo frangente

78-69 Tripla di Jallow per Ulm, che torna a -9

78-66 Jaiteh segna dal pitturato, +12

76-66 2/2 in lunetta per Krimmer, i tedeschi provano a rientrare!

76-64 A segno Christon, Ulm ritorna a -12

76-62 Teodosic serve Courdinier, ancora +14 Bologna

74-62 Phillips manda a bersaglio, -12 Ulm

74-60 MILOOOS TEODOSICCCC!!! TRIPLAAAAAAAA, +14 DELLE V-NERE

71-60 1/2 in lunetta per Alibegovic, Virtus sempre a +11

70-60 Felicio raccoglie un pallone “sporco” sotto canestro! 13 punti per il brasiliano

70-58 1/2 per Felicio dalla lunetta

70-57 Sampson arpiona il rimbalzo e deposita il pallone a canestro! La Virtus continua a rimanere sopra i 10 punti di vantaggio

68-57 Klepetz manda a bersaglio dall’arco, Ulm a -11

68-54 ALIBEGOVIC IN CAMPO APERTO! +14 VIRTUS, BOLOGNESI VOLANO NEL PUNTEGGIO

66-54 Mannion segna in avvicinamento su assist di Teodosic! 4 punti per il Red Mamba, Lakovic ferma tutto

64-54 Sampson si fa trovare pronto sotto al ferro, +10 Virtus Bologna e 15 punti per lui

Ultimi dieci minuti di gioco in questa partita!

Termina il terzo quarto al PalaDozza! Virtus Bologna che ha ribaltato la partita portandosi in vantaggio di 8 punti, con un parziale di 22-10

62-54 Gunter manda a bersaglio entrambi i liberi a disposizione

62-52 TRANSIZIONE PERFETTA DI HERVEY, CHE SCHIACCIA IN CONTROPIEDE!

60-52 Hervey segna in semi-gancio, Virtus a +8

58-52 Bretzel sbaraglia la difesa bianconera, Ulm torna a -6

58-50 1/2 in lunetta per le V-nere

Ultimi due minuti in questo terzo quarto! L’inerzia del match è a favore della Virtus, che vuole approfittare del momento di debolezza degli avversari e provare a scappare nel punteggio

57-50 Weems lavora divinamente col piede perno: 6 punti e massimo vantaggio per i bianconeri, +7

55-50 JAITEH SI RIFA SUBITO! +5 VIRTUS BOLOGNA

Sbaglia entrambi i liberi Jaiteh! Il francese non riesce a capitalizzare l’occasione, in quanto i tedeschi hanno già raggiunto il bonus!

Meno di cinque minuti alla terza sirena!

Un paio di statistiche: 11 palle perse dalla Virtus Bologna, mentre i tedeschi ne hanno perse 16 fino a qui

53-50 Erkenoff manda a bersaglio da tre punti! Ulm non molla

53-47 Belinelli segna e subisce fallo! Virtus che tenta la fuga nel punteggio

Coach Lakovic ferma tutto e chiama time-out, per provare a invertire l’inerzia del match ora in favore agli uomini di Scariolo

50-47 Kevin Hervey arpiona il rimbalzo e corregge il tiro di Belinelli, contro-break Virtus

48-47 SEMPRE LUI, SEMPRE JAITEH! TRE CANESTRI CONSECUTIVI, BOLOGNA AVANTI

46-47 Ancora Jaiteh, per il -1 della Virtus!

44-47 1/2 in lunetta per Phillips, +3 per i tedeschi

44-46 Felicio vira sul perno e appoggia, Ulm risponde subito

44-44 Jumper perfetto di Jaiteh, pareggio Virtus Bologna! Break di 4-0 per impattare nel punteggio

42-44 2/2 dalla lunetta per Weems, primi punti della ripresa

Si riparte!

Hanno parlato anche i due coach. Prima Scariolo: “Ottimi minuti difensivi, non siam ostati troppo continui. Dobbiamo essere più intelligenti nelle nostre scelte in attacco“. A seguire Lakovic: “Dobbiamo prendere decisioni migliori in attacco, abbassare il numero di palle perse e rimanere concentrati in difesa. Il criterio arbitrale è poco costante, ma è giusto così”

21:35 Le squadre sono sul parquet per il riscaldamento in vista del secondo tempo di questa partita!

21:30 Jaiteh nell’intervista flash di metà tempo: “Dobbiamo giocare meglio in difesa, se vogliamo andare a vincere questa sera”. Così invece Felicio (Ulm): “Abbiamo iniziato a giocare in modo fisico contro di loro, bisognava partire così contro di loro. Abbiamo sbagliato qualcosa, dobbiamo migliorare”

21:25 I padroni di casa chiudono i primi venti minuti di gioco in svantaggio di 4 lunghezze, dopo essere stati sotto anche di 10 punti e aver tirato fuori una reazione veemente, grazie anche alla profonda panchina di cui dispone coach Scariolo! Di contro, però, i bianconeri hanno tirato male dall’arco e hanno perso diversi palloni importanti. I tedeschi, invece, si sono dimostrati più precisi sia sotto canestro ma anche nel tiro dalla lunga distanza (55% contro il 15% delle V-nere).

Sampson prova il semi-gancio mancino, ma non riesce a segnare! Si chiude così il primo tempo, con Ulm in vantaggio di 4 punti sulla Virtus Bologna!

Ultimi cinque secondi di gioco prima della seconda sirena!

40-44 Tripla dall’angolo di Christon! Tedeschi a +4, Scariolo ferma tutto e chiama time-out

40-41 1/2 per Sampson, ultimo minuto del secondo quarto

Giro in lunetta per Sampson

39-41 Blossomgame inchioda a canestro su assist di Bretzel, Ulm ancora davanti

39-39 MAARCOO BELINEELLIII!!!! 10 PUNTI PER IL BELI E PAREGGIO VIRTUS

Bologna prova ad alzare la fisicità in difesa! Sembra essere la chiave giusta per rifarsi sotto

36-39 SAMPSON DI FISICO COL FALLO! Le V-nere rientrano in partita, -3

Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus in questo secondo parziale

33-39 Kyle Weems manda a bersaglio dal pitturato, reazione Virtus! Time-out Lakovic e poco più di tre minuti alla seconda sirena

DIFESA PAZZESCA DELLA VIRTUS CON PAJOLA E BELINELLI!

31-39 Sampson segna col tap-in dopo aver sbagliato il primo tentativo, Bologna prova a reagire

29-39 Felicio vira e segna, vantaggio in doppia cifra per Ulm! 8 punti per il brasiliano

29-37 1/2 in lunetta per Ruzzier

28-37 Tripla di Jallow e +9 Ulm! Gli ospiti provano a scappare nel punteggio, time-out Virtus Bologna

Bolognesi molto imprecisi, sia dal pitturato che dall’arco! I tedeschi, invece, preferiscono optare per giocate semplici ma efficaci

Fallo in attacco per Tessitori! Secondo fallo per il centro italiano

28-34 Giro perfetto in lunetta per Felicio: 2/2 e +6 per la compagine di Lakovic

28-32 Pick and roll perfetto tra Teodosic e Jaiteh, col francese che subisce fallo e segna il libero aggiuntivo!

25-32 Christon penetra e segna, tedeschi ancora a +7

Gran recupero di Cordinier in difesa!

25-30 Alibegovic vola e schiaccia a due mani, -5 Virtus Bologna

23-30 Phillips prende perfettamente posizione sotto canestro, +7 Ulm

Tutto pronto per l’inizio del secondo quarto!

23-28 Virata di Bretzel, con cui si chiudono i primi dieci minuti di gioco! Virtus che ha sbagliato molto, mentre Ulm ha capitalizzato meglio le occasioni create

Errore di Cordinier sullo scarico per Mannion! 26 secondi al termine del primo quarto

23-26 2/2 in lunetta per Bretzel

23-24 Floater di Mannion, -1 Virtus e primi punti in Europa per Mannion

21-24 GUNTER DA TRE PUNTI, A FIL DI SIRENA DEI 24″!

Meno di due minuti alla prima sirena!

21-21 ancora Jaiteh, pareggio Virtus

19-21 a segno sempre Bretzel, stavolta da dentro l’area

19-19 Pareggia Jaiteh

17-19 Triplaaaa di Bretzel

Entra in campo Nico Mannion! Debutto in EuroCup per il Red Mamba

17-16 Hervey inchoda, contro-break per la Virtus Bologna

15-16 Inchiodata di Jallow, tedeschi ancora in vantaggio

15-14 Ancora Belinelli, da dentro l’area! 7 punti per la guardia di San Giovanni in Persiceto, sale l’intensità del match

13-14 Felicio alza la parabola, contro-break Ulm

13-12 MAAARCOOO BELINEELLIIII!! TRIPLAAAAA

10-12 Giro perfetto in lunetta per Sampson, bianconeri che si rifanno sotto

Primo break per i tedeschi che vanno a +4, con la Virtus che non è molto precisa nel pitturato

8-12 Christon vola a canestro subendo fallo, che chiude il 2+1!

8-9 Tap-in di Felicio, primo vantaggio tedesco

8-7 2/2 in lunetta perfetto, ospiti ancora a -1. Meno di 7′ alla prima sirena

Contropiede quasi perfetto di Felicio, stoppato da Hervey ma in maniera fallosa! Il brasiliano andrà in lunetta

8-5 Hervey taglia dentro l’area e inchioda in schiacciata, V-nere a +3

6-5 Jallow la spara da lontano per la tripla, -1 Ulm

6-2 Giro perfetto in lunetta per il ‘Beli’, Virtus vola a +4

4-2 Taglio perfetto di Pajola, dopo uno scambio con Belinelli!

2-2 Sampson aggredisce il ferro, pareggio Virtus

0-2 Zugic con arresto e tiro, primo canestro per gli ospiti

Tutto è pronto per la palla a due. Si parte!

Si rivedono per le V-nere Nico Mannion e Milos Teodosic, assenti nelle ultime uscite.

20:30 Questi i quintetti scelti dai due allenatori: Pajola, Belinelli, Weems, Hervey, Samson (Virtus Bologna); Christon, Zugi, Jallow, Blossomgame, Felicio (Ulm)

20:25 Le squadre stanno ultimando le fasi di riscaldamento. Sale l’adrenalina al PalaDozza!

20:20 Soltanto dieci minuti ci separano dalla palla a due! Su quali quintetti avranno puntato i due coach?

20:10 I padroni di casa, guidati in panchina da Coach Scariolo, cercano il secondo successo europeo dopo aver battuto i turchi del Bursaspor alla prima giornata (101-83). I tedeschi, invece, vogliono riscattare la sconfitta subita in Montenegro contro il Budcnost Podgorica (79-86).

20:00 Buonasera, cari amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Virtus Bologna-Ulm, seconda giornata del girone B di EuroCup di basket!

Buonasera a tutti, amici di OA Sport! Benvenuti a questa diretta LIVE per la seconda giornata dell’EuroCup di basket. Per il girone B si affrontano la Virtus Bologna e i tedeschi del Ratiopharm Ulm.

I Campioni d’Italia cercano la seconda vittoria in altrettante uscite europee (dopo il successo all’esordio contro i turchi del Bursaspor in trasferta di una settimana fa: 101-83 il risultato finale), ma anche il pronto riscatto dopo la battuta d’arresto di domenica in campionato contro la GeVi Napoli (92-89) che ha interrotto l’imbattibilità stagionale delle V-nere. La squadra tedesca, guidata in panchina dallo sloveno Jaka Lakovic, vuole rifarsi prontamente dopo la sconfitta subita nel primo match continentale contro i montenegrini del Budcnost Podgorica (86-79). Nella Basketball-Bundesliga Ulm ha un record di 3 vittorie e 2 sconfitte, riuscendo a battere nell’ultimo turno ai supplementari il ben più quotato Bayern Monaco di Andrea Trinchieri.

Per il match odierno Coach Scariolo dovrebbe riavere disponibili alcuni dei suoi assi tenuti precauzionalmente a riposo nelle ultime uscite, ovvero: Milos Teodosic, Nico Mannion e Mouhammadou Jaiteh. Tra gli avversari va tenuto sicuramente in considerazione Semaj Christon (media in campionato superiore ai 18 punti), ben coadiuvato sotto canestro dal brasiliano Cristiano Felicio (12.4 punti e 8.8 rimbalzi di media per il centro che ha avuto un passato importante in NBA tra le fila dei Chicago Bulls).

Palla due al PalaDozza di Bologna che verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE scritta di OA Sport di Virtus Bologna-Ulm!

