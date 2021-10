CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I favoriti del Veneto Classic 2021

Veneto Classic 2021

Prima edizione della nuova corsa organizzata da Filippo Pozzato. Si parte dalla meravigliosa Venezia per arrivare a Bassano del Grappa: 207 chilometri insidiosi attraverso il Veneto. Dopo una cinquantina di chilometri pianeggianti in avvio, i corridori affronteranno la prima difficoltà altimetrica con il Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km al 12,3%). Dopo Valdobbiadene ed Asolo si raggiungerà Bassano del Grappa per un primo passaggio sotto il traguardo. Da qui cominceranno gli strappi che contraddistingueranno il finale di corsa: Dopo un primo passaggio su La Rosina (2,1 km al 6,5 %), la corsa affronterà per ben due volte nel giro di pochi chilometri il breve ma durissimo strappo in pavé di La Tisa (330 metri al 15,2%). Dopo questo muro, i corridori si dirigeranno quindi verso Marostica, dove inizierà il circuito che comprende nuovamente La Rosina. Il circuito verrà ripetuto tre volte e dopo l’ultima ascesa de La Tisa, si scenderà verso Bassano del Grappa.

Tra i favoriti principali non possiamo non citare il nome di Matteo Trentin. Il corridore della UAE-Emirates, dopo i due secondi posti beffardi alla Coppa Agostoni e al Giro del Veneto, vuole concludere il 2021 con un successo che sarebbe meritato. Corridore molto veloce è anche Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty-Gobert). L’Italia può puntare anche su un velocista in grandissima ascesa come Alberto Dainese ed Alessandro Covi che potrebbe sorprendere tutti con un’azione sugli ultimi strappi. Tra coloro che potrebbero provare ad anticipare possiamo probabilmente inserire Davide Formolo, Diego Ulissi e Marc Hirschi, così come il francese Guillaume Martin (Cofidis). Cliente sempre scomodo è Alexey Lutsenko (Astana), in grande forma nell’ultimo periodo nel quale ha vinto la Coppa Agostoni.

La partenza è prevista per le 11.30

