LA CRONACA DEL TRIONFO DELL’ITALIA

L’ALBO D’ORO DEGLI EUROPEI

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE

15.02 La nostra DIRETTA LIVE di Svezia-Italia finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per celebrare questo trionfo. Un caro saluto e a presto!

15.00 E adesso gli azzurri possono alzare la coppa!!! CE LA MERITIAMO!! La federazione ha fatto un lavoro straordinario e i frutti li andiamo a raccogliere!

14.59 Una partita incredibile di Luka Zahradka che si è dimostrato il mattatore assoluto della partita, con intuizioni e guizzi da grandissimo giocatore.

14.58 E’ una vittoria che apre un nuovo corso, un nuovo ciclo: la programmazione, il lavoro e lo scouting pagano sempre: questa nazionale ha grandissima qualità e oggi l’ha dimostrato andando a sbancare Malmoe!!

E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E’ CAMPIONE D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PER LA TERZA VOLTA NELLA STORIA!!!!!!!!!

0’22” PRIMO DOWN INCOMPLETO PER LA SVEZIA!!! STA PER ESPLODERE TUTTA LA PANCHINA AZZURRA!!

1’09” PLACCAGGIO DI GROSSI!!! PLACCAGGIO DI GROSSI!!! FINO ALLA FINE QUESTA ITALIA CONTINUA A DOMINARE!!

1’54” Lancio che non porta alla conversione del primo down! Turn over e palla alla Svezia!

2’21” Sulla panchina dell’Italia c’è un’atmosfera rilassata e si sta già pregustando la festa di un trionfo storico!

3’39” Subito passaggio riuscito per Jordan Bouah! Mattatore assoluto della partita il numero 81 azzurro!

3’45” Non c’è la ricezione in end zone, di conseguenza non arriva la trasformazione per la Svezia!

3’45” C’è il touchdown!! TOUCHDOWN SVEZIA! Ottima azione svedese grazie al lancio di Yulin che trova il numero 81 e la Svezia segna il secondo touchdown della partita.

4’14” Completa il primo down la Svezia, ma ai padroni di casa serve un’impresa clamorosa.

4’52” Un altro placcaggio di Caccialupi!!! Non molla un colpo l’Italia, fino all’ultimo secondo!

5’56” Yulin fermato sulle 22 yard!! Uno dei primi acuti del numero 2 svedese!

6’16” Ottima finta svedese sul placcaggio sbagliato di Ferrari: guadagno comunque modesto per la Svezia.

7’07” Il kick off italiano esce, la Svezia riparte dalle proprie 35 yard.

7’08” Arriva anche la trasformazione!! 41-8 ITALIA!!! Un dominio totale!

7’08 TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! DIACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ITALIA CHE VOLA A 40 PUNTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7’13” 2nd&goal per l’Italia che chiama un time-out per organizzare questa offensiva!

8’07” Lancio pazzesco di Zahradka verso Gentili! Siamo ancora ad un passo dalla end zone!

8’33” Yulin lancia fuori dalla sua piattaforma! Si è difesa ancora in maniera divina la nostra nazionale!

9’07” Yulin pressato e perde il pallone!! Fumble e gioco che prosegue: alla fine il Blue Team fa perdere tantissimo campo agli svedesi.

9’49” Non c’è il varco per la Svezia!! Grande placcaggio di Alex Ferrari!

10’21” Bouah ad un passo dalla presa nella end zone!!! Stava per fare una prodezza l’Italia in ripartenza!

10’38” 4th&5 per l’Italia: vedremo quale sarà la scelta di Zahradka.

11’35” 3rd&15 per la nazionale italiana.

COMINCIA IL QUARTO ED ULTIMO QUARTO!!

FINISCE IL TERZO QUARTO!! L’ITALIA E’ AVANTI 34-8!! Stiamo gestendo al meglio il vantaggio accumulato nel primo tempo!!

0’58” MARCO TADDIA!!!!! FERMA TUTTO LUI!!! SFUMA ANCHE IL QUARTO DOWN PER LA SVEZIA!!!

1’37” INSOM FERMA YULIN!!!! LETTURA PROVVIDENZIALE!!

2’20” PLACCAGGIO DI CACCIALUPI!! E l’Italia guadagna altri secondi! Svezia che rosicchia sei yard: 2nd&9.

2’47” 1st&15 per la Svezia che è stata risputata indietro dall’Italia.

3’15” Yulin viene fermato solo dopo aver preso il primo down!! Occhio alla Svezia che sta alzando i giri del motore.

3’36” Intercetto splendido della Svezia che riporta i padroni di casa in quota! Purtroppo la nostra nazionale non è riuscita a concretizzare il possesso.

4’24” SFIORATO IL TOUCHDOWN PER L’ITALIA!! Bouah ha bloccato la palla appena prima dell’area di meta!

5’01” Alinovi riceve sul lancio millimetrico di Zahradka! Ancora primo down per l’Italia!

5’31” Primo down Italia!! Alinovi manda a vuoto l’intervento di tre defenser back e riesce a guadagnare terreno!

6’50” Perdita di terreno per l’Italia! La Svezia torna ad avvicinarsi, 2nd&19 per il Blue Team.

7’26” Momento di distrazione per l’Italia che dovrà cercare di ripartire al più presto e dimenticare questo inconveniente.

7’31” E arrivano due punti addizionali per gli svedesi! ITALIA-SVEZIA 34-8.

7’31” Svezia che cerca di andare per i due punti.

7’31” TOUCHDOWN SVEZIA! WETTERBERG RICEVE NELLA END ZONE ELUDENDO LA MARCATURA DI CACCIALUPI! Buon attacco svedese.

7’36” Fumble! Fumble sanguinoso per l’Italia che per la prima volta rischia di subire il touchdown.

7’49” 4th&14 e la Svezia è costretta al punt.

8’05” La Svezia adesso sta cercando di effettuare lanci lunghi per sorprendere la retroguardia italiana.

8’20” Falsa partenza per la Svezia! C’è la penalità!

9’17” Passaggio completato per la Svezia! Bravo Yulin che permette alla sua nazionale di ripartire dal primo down sulle 37 yard italiane.

9’58” Nicolas Alfieri copre in profondità!! Pressione che arriva inesorabile e Nelin viene messo a terra!

10’55” Corsa centrale bloccata!!! Fermato il quarterback svedese!! Rocciosa la retroguardia azzurra!

11’25” PASSAGGIO INCOMPLETO!! E l’Italia costringe la Svezia al 3rd&8.

11’50” Subito grande lettura di Pastorino a livello difensivo!

SI RICOMINCIA!! COMINCIA IL TERZO QUARTO!!

13.45 Solo verso la fine del primo tempo la Svezia ha creato qualche lieve pericolo verso la difesa italiana: la produzione offensiva degli scandinavi è stata pressoché nulla.

13.41 Ricordiamo che l’Italia non vince gli Europei dal 1987 quando fu sconfitta la Germania Ovest 24-22 e non arriva all’atto conclusivo dal 1995 quando fummo sconfitti dalla Finlandia.

13.38 Un primo tempo semplicemente magico per gli azzurri: tutto è andato per il meglio, una fase offensiva rapida e feroce, una difesa che non ha rischiato nulla. Davvero un’Italia stupenda quella che abbiamo visto fino a questo momento.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! L’ITALIA E’ IN VANTAGGIO 34-0 CONTRO LA SVEZIA!!

Cerca il calcio verso i pali la Svezia e i padroni di casa non riescono neanche a mettere a segno tre punti.

0’11” Ottimo lancio di Yulin e la Svezia riesce ad entrare nella metà campo italiana.

0’17” Primo down per la Svezia che arriva attorno alle 50 yard.

0’24” Svezia che non riesce ad avanzare con i passaggi in orizzontale: il cronometro corre e si va verso l’intervallo.

1’15” Altro time-out chiamato dallo staff italiano: in questo momento non si deve sbagliare nulla per andare a riposo con un punteggio estremamente rassicurante.

1’22” Arriva anche la trasformazione!!!! ITALIA-SVEZIA 34-0!!!!!

1’23” ALINOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RICEVE ED E’ TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1’35” Quarto down da una yard per l’Italia: vediamo quale sarà la scelta.

2’10” Si avvicina alla end zone l’Italia!!

3’15” ALINOVI!!!!!!!! CHE RICEZIONE A VOLO D’ANGELO!! Primo down in zona goal per l’Italia!

3’22” Alberti con la corsa permette alla squadra di Davide Giuliano di conquistare il primo down!!

4’02” Pallone raccolto dagli azzurri sulle 45 yard della metà campo della Svezia!

4’10” Fermata la Svezia al quarto down!!! C’è il placcaggio!!! L’Italia può contrattaccare!!!

5’19” 3rd&9 per la Svezia che non sta riuscendo a sfondare neanche in questa offensiva.

5’51” Conquista il primo down la Svezia sulle 36 yard! Gorannsson aveva trovato un varco.

5’57” E’ buono anche il pat di Felli!! ITALIA-SVEZIA 27-0!!!!

6’04” GENTILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! ANCORA LUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!! TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!! 26-0 ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Si fa 20 yard da solo e sfugge a tutta la difesa della Svezia!!

6’31” NOOOOOOOOOO!!! INCOMPLETO PER UN SOFFIO!! Bonanno aveva quasi messo giù uno splendido passaggio di Zahradka in end zone.

6’47” La difesa svedese grazie a Fasic riesce a contenere finalmente la corsa italiana.

7’09” FUMBLE!!!! FUMBLE!!! PALLONE RECUPERATO DALL’ITALIA!!!! Pallone strappato al portatore di palla svedese!

7’35” Non riesce a mettersi in moto la Svezia! Ancora costretta a un terzo down la nazionale di casa!

8’20” Arriva la trasformazione di Felli!!! 20-0 ITALIA!!!!!

8’21” ALINOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!! TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!! Una traversata straordinaria dell’azzurro che ha eluso tutta la difesa svedese correndo a velocità elevatissime!

8’26” Passaggio incompleto!! Ancora non riusciamo a concretizzare questo possesso prolungato!!

8’50” Ritardo nel gioco per l’Italia! Purtroppo torniamo indietro.

9’13” Siamo a mezza yard dalla goal line!! In qualche modo la Svezia sta tenendo botta.

9’38” ITALIA A UNA YARD DALLA GOAL LINE!!

9’58” Bouah spinto fuori dal campo!! La Svezia si sta cominciando ad innervosire adesso!

10’19” Gentili guadagna le dieci yard! Primo down e il Blue Team avanza verso la end zone!

11’07” Altro splendido lancio di Zahradka che innesca Alinovi e l’Italia ricomincia dal primo down da posizione favorevole.

COMINCIA IL SECONDO QUARTO!!

13.02 Un’Italia che rasenta la perfezione fino a questo momento: tutte le componenti stanno andando nella giusta direzione. Bisogna continuare su questo spirito e su questa intensità.

FINISCE IL PRIMO QUARTO!! ITALIA AVANTI 13-0 A MALMOE!

0’45” PASSAGGIO INCOMPLETO!!! PASSAGGIO INCOMPLETO!!! C’E’ IL TURNOVER!!!!!! PRIMO DOWN PER L’ITALIA!

1’17” PLACCATO YULIN!!!! Il numero 2 svedese era scattato in solitaria sulla fascia sinistra!

2’17” Holding contro la Svezia! Dieci metri di penalità per gli svedesi! 2nd&19 e situazione complessa.

2’43” Grande ricezione di Taborda: bravo Della Vecchia a placcarlo prima che potessero arrivare pericoli per il Blue Team.

3’23” Turnover!! La Svezia ha un primo down in territorio favorevole: per la prima volta l’Italia in questo match si ritrova in difficoltà.

3’26” Palla che torna a Zahradka, si riparte dalle 35 yard per l’Italia.

3’44” Pastorino ad un passo da un incredibile intercetto! Svezia costretta al quarto down!

4’10” Grande lavoro di Della Vecchia che sgambetta Gorannsson e non gli permette di arrivare in campo aperto!

4’45” Gorannsson trova spazio: la Svezia può ripartire dal primo down.

5’25” Terzo down per la Svezia che non trova spazi in fase offensiva.

6’04” Deiana!!!! Deiana!! Grande intervento sul numero 6 svedese!! Cattiveria agonistica eccezionale ed approccio spietato alla partita per gli azzurri!

6’12” Felli non trasforma il punto addizionale, si rimane sul 13-0.

6’16” TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!! BOUAH!!!!!!!!!!!! Lancio perfetto di Zahradka, Bouah riceve tutto solo e porta l’Italia sul 13-0!!!

7’48” CHE PALLA DI ZAHRADKA PER BOUAH!! L’Italia arriva nelle 18 yard svedesi!

8’10” Time-out chiamato dalla Svezia sul punt per evitare altre brutte sorprese.

8’30” Grande lavoro di Della Vecchia nel placcaggio!!! La difesa italiana recupera la palla e adesso può ripartire!

9’20” Terzo down per la Svezia che sta guadagnando pian pianino un po’ di terreno.

10’15” Prova a reagire la Svezia che è sulle 35 yard italiane.

10’46” Arriva anche la trasformazione!! 7-0 Italia!

10’47” Svezia che si è fatta sorprendere per vie centrali grazie allo scatto felino di Gentili: nessun defenser back ha letto il movimento dell’azzurro!

10’48” GENTILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!! 6-0 ITALIA!!!!!!!!!

11’07” Scarico su Gentili che permette al Blue Team di ripartire dal primo down!

11’20” 2nd&5 per l’Italia che rosicchia altre quattro yard con la corsa.

12’00 Subito 15 iarde guadagnate per l’Italia! Un ottimo inizio per i nostri ragazzi grazie alla corsa in diagonale.

12.34 SI PARTE!! COMINCIA LA FINALE!!

12.33 Presentati i due line-up: grande attesa per il quarterback italiano Zahradka.

12.31 Il Malmoe Stadion è stato inaugurato per i Mondiali di calcio 1958 e ha ospitato la gara inaugurale fra Austria e Argentina.

12.29 Bella cornice di pubblico italiano ad incitare gli azzurri. Adesso risuona l’inno svedese cantato all’unisono da tutto lo stadio.

12.27 Si comincia con il nostro inno, l’Inno di Mameli!

12.26 Svedesi che, dopo aver eliminato Russia e Gran Bretagna nella fase a gironi, si sono imposti in Finlandia in semifinale nel derby scandinavo.

12.24 Scende in campo l’Italia!! In maglia bianca gli azzurri si presentano sul terreno di gioco con il tricolore! Ecco anche la Svezia nel boato generale del Malmoe Stadion!

12.22 Il Blue Team si è qualificato per la finale battendo proprio gli elvetici, ma soprattutto l’Austria a Vienna per 21-14. Quello è stato il successo che ha dato consapevolezza alla nostra nazionale di essere una squadra di grande valore. Il 7 agosto di quest’anno doveva disputarsi la semifinale con la Francia, poi annullata a causa di molteplici positività al Covid-19 della formazione transalpina.

12.19 La grande incognita per gli azzurri rappresenta l’inattività: i ragazzi di Davide Giuliano non disputano una partita dalla vittoria dell’ottobre 2019 contro la Svizzera a Milano che decretò l’accesso alle semifinali.

12.16 Un trofeo europeo all’Italia manca addirittura dal 1987, da 34 anni. La bacheca deve cominciare ad essere aggiornata e questa rappresenta un’occasione storica per il Blue Team.

12.13 Al Malmoe Stadion va in scena questa finalissima: 25000 tifosi spingeranno gli scandinavi verso un titolo continentale che manca dal 2005.

12.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Italia, finale degli Europei di football americano 2021.

Dove vedere Svezia-Italia

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Italia, finale degli Europei di football americano 2021. Una competizione interminabile, cominciata con le qualificazioni addirittura nel 2019, giunge finalmente al suo epilogo.

L’Italia era stata sorteggiata nella Divisione B insieme ad Austria e Svizzera. Il Blue Team, dopo il successo degli austriaci sugli elvetici per 66-0, hanno compiuto una delle più grandi imprese della storia della nostra nazionale andando a vincere per 21-14 a Vienna con un quarto quarto da 15-0. A Milano poi gli azzurri hanno spazzato via la Svizzera per 38-0 ottenendo il pass per le semifinali. Una semifinale che poi non si giocherà mai: la gara contro la Francia è stata inizialmente rimandata per Covid-19 e successivamente annullata, con i ragazzi di Davide Giuliano che sono volati in finale con la vittoria a tavolino per 35-0.

La Svezia invece era nella Divisione D: il passaggio del turno è arrivato grazie alle vittorie contro Russia (34-7) e Gran Bretagna (36-14). In semifinale è arrivato un successo tutt’altro che banale contro la temibile Finlandia in trasferta per 22-13.

Quest’oggi nella cornice di Malmoe si gioca quindi questo atto conclusivo davanti ad una bolgia da 25000 spettatori che cercherà di spingere gli scandinavi verso un titolo continentale che manca dal 2005. Anche gli azzurri vogliono aggiornare la propria bacheca: un trofeo europeo manca dal 1987.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Italia, finale degli Europei di football americano 2021. Il kick off è previsto alle 12.30, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: Valerio Origo