CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI GARA-2 DEL GP ARGENTINA

LA CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2021

TOPRAK RAZGATLIOGLU: “UN TERZO POSTO IMPORTANTE PER IL CAMPIONATO”

JONATHAN REA: “CONTINUO A LAVORARE, NON CI ARRENDIAMO”

SCOTT REDDING: “HO IMPARATO LA LEZIONE DA GARA-1”

ALEX LOWES COSTRETTO A SALTARE GARA-2

LA CRONACA SUPERPOLE RACE

20.42 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

20.40 Razgatlioglu non ha chiuso definitivamente il Mondiale, ma può comunque gestire un vantaggio abbastanza confortevole di 30 punti su Rea nelle ultime tre manche della stagione.

20.38 Redding, nonostante la vittoria in gara-2, è aritmeticamente fuori dalla lotta per il titolo. Il ducatista paga infatti 66 punti di ritardo da Razgatlioglu con 62 punti ancora in palio nell’ultimo GP.

Di seguito l’ordine d’arrivo di gara-2 per il GP d’Argentina 2021 della Superbike:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’37.615 305 309

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.428 +2.428 1’37.715 306 309

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.834 +1.406 1’37.967 305 310

4 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 5.390 +1.556 1’38.164 306 311

5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 5.845 +0.455 1’37.932 309 310

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.147 +2.302 1’38.344 305 308

7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 12.040 +3.893 1’38.501 306 306

8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 12.352 +0.312 1’37.712 310 310

9 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 19.409 +7.057 1’38.580 310 310

10 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 20.183 +0.774 1’38.482 312 314

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 23.993 +3.810 1’38.783 304 312

12 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 25.138 +1.145 1’38.633 301 305

13 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 27.407 +2.269 1’38.975 295 301

14 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 28.568 +1.161 1’39.058 282 304

15 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 36.415 +7.847 1’39.264 300 303

16 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 39.213 +2.798 1’39.407 306 306

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 40.746 +1.533 1’39.534 300 304

Bella rimonta di Michael Ruben Rinaldi, 5° con la Ducati ufficiale. 7° Locatelli con la Yamaha ufficiale.

VINCE REDDING!!! 2° Rea, che precede Razgatlioglu sul podio di gara-2. 4° un fantastico Axel Bassani con la Ducati del team satellite Motocorsa!!

ULTIMO GIRO!! Redding saldamente in testa, Rea può gestire un vantaggio di 8 decimi su Razgatlioglu.

-2 Toprak mette nel mirino Rea, ma non può rischiare troppo in ottica Mondiale…

-3 Razgatlioglu reagisce e prova ad inseguire Rea in questo finale di gara, mentre Bassani è ormai troppo lontano dal turco per ambire al podio.

-3 Se dovesse finire così gara-2, Rea si porterebbe a -30 da Razgatlioglu nel Mondiale in vista dell’ultimo round stagionale.

-4 Redding è ormai imprendibile e si invola verso il successo di manche, grazie ai suoi 3″ di vantaggio su Rea e 3″7 su Toprak.

-5 Rea conferma la sua superiorità in questa fase di gara-2 e guadagna già mezzo secondo su Razgatlioglu, che conserva un margine di 8 decimi su Bassani.

-6 Nel frattempo Bassani approfitta della bagarre tra i due rivali e si avvicina al terzo posto di Razgatlioglu, distante adesso 7 decimi!

-6 Finalmente Rea completa il sorpasso su Toprak nel T1 e prova a fuggire per non consentire al turco la possibilità di un contro sorpasso!

-7 Rea sembra complessivamente più veloce del turco in questa fase, ma non riesce a superare Toprak perché è inferiore in staccata e sul rettilineo.

-7 Si preannuncia un duello infernale da qui alla bandiera a scacchi tra Razgatlioglu e Rea per il secondo posto e soprattutto per 4 fondamentali punti mondiali.

-8 Redding continua ad allungare!! Che ritmo per la Ducati ufficiale! Ormai sono quasi 2 i secondi di margine sul tandem Toprak-Rea…

-9 Rea deve assolutamente chiudere questa gara-2 davanti a Razgatlioglu, per guadagnare 4 punti in campionato e presentarsi all’ultimo GP con 30 punti di ritardo dal turco.

-10 Cominciano a sgranarsi le prime posizioni, con Redding che porta a quasi 1″ il suo vantaggio su Razgatlioglu e 1″6 su Rea.

-10 Scatenato Redding!! Giro veloce in gara per il ducatista, che guadagna qualche decimo importante su Toprak e Rea.

-11 Redding prova la fuga, mentre adesso Razgatlioglu sembra in affanno e rallenta la risalita di Rea.

-12 Redding questa volta sorprende Razgatlioglu con un attacco in curva 7 e riesce a prendersi la prima posizione! Ducati al comando di gara-2!

-13 Redding prova subito a superare Toprak, ma va lungo alla 8 e non riesce a completare la manovra.

-13 Ecco l’attacco di Redding! Il britannico della Ducati passa Rea in curva 1 e si lancia all’inseguimento di Razgatlioglu.

-14 Rea mette sotto pressione Razgatlioglu per provare a provocare l’errore del turco, mentre Redding sembra in fase gestione gomma.

-14 I primi tre cominciano a fare la differenza e a scavare un piccolo gap sugli inseguitori, guidati da un Bassani in leggero calo.

-15 Bassani adesso sembra in difficoltà e perde qualche decimo dal terzetto di testa, mentre Van der Mark e Rinaldi si avvicinano ai primi.

-16 Ancora Rea!!! Il 6 volte iridato della Kawasaki si infila all’interno, ma Razgatlioglu sfrutta la scia sul dritto e torna in testa!

-17 Brutto errore in staccata di Redding, che va lungo e perde addirittura due posizioni in un colpo solo in favore di Toprak e Rea.

-17 Redding all’attacco su Razgatlioglu!! Il britannico passa ed è il nuovo leader della gara!

-18 Che battaglia nel gruppo di testa!!! Redding sfrutta il motore Desmo e si porta in seconda piazza davanti a Rea e subito alle spalle di Razgatlioglu.

-18 Razgatlioglu ne ha di più e supera Rea con una staccata pazzesca! Sempre 3° un fantastico Bassani.

-19 Gruppo compatto di quattro piloti in testa alla gara, con Van der Mark staccato di quasi 2″ in quinta piazza.

-20 Lungo di Razgatlioglu alla staccata di curva 8, Rea ne approfitta e passa!!!

-20 Super Bassani!!! Che sorpasso dell’azzurro su Redding!! Terza piazza provvisoria per Axel in queste battute iniziali!

1° giro/21 Botta e risposta Rea-Toprak!! Il turco della Yamaha ne esce vincitore, mentre Rea deve guardarsi le spalle dalla Ducati di Redding.

PARTITI!!!! Razgatlioglu difende la pole davanti a Rea e Redding, 4° Bassani!

19.59 Sta per terminare il giro di warm-up, tra pochissimo lo spegnimento dei semafori ed il via di gara-2 per la Superbike in Argentina!

19.57 Cresce l’attesa per il via della seconda manche! A breve comincerà il giro di ricognizione, poi i piloti si schiereranno in griglia per la partenza di gara-2!

19.54 Da segnalare il forfait per gara-2 di Alex Lowes, dichiarato unfit per un infortunio al polso destro.

19.51 Razgatlioglu partirà in pole position al via di gara-2 davanti a Redding e Rea, poi in seconda fila sono presenti Bassani, Van der Mark e Locatelli. Completano la top10 Gerloff, Rinaldi, Haslam e Vinales.

19.48 Di seguito l’ordine d’arrivo della Superpole Race del GP d’Argentina:

1 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1’37.502 308,7 1’37.800 308,7

2 1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 0.046 0.046 1’37.345 313,2 1’37.617 312,3

3 5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.419 3.373 1’37.812 307,8 1’38.092 310,5

4 3 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 5.407 1.988 1’37.966 309,6 1’37.838 310,5

5 7 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 8.556 3.149 1’38.072 310,5 1’38.298 307,0

6 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 9.608 1.052 1’38.373 306,1 1’38.221 308,7

7 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 9.821 0.213 1’38.168 310,5 1’38.337 309,6

8 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 10.415 0.594 1’38.378 309,6 1’38.342 315,9

9 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 12.063 1.648 1’38.345 307,0 1’38.034 307,8

10 10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 15.170 3.107 1’38.458 307,8 1’38.456 312,3

11 15 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 15.685 0.515 1’38.670 311,4 1’38.860 315,9

12 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 18.017 2.332 1’38.805 307,0 1’39.516 308,7

13 13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 10 18.470 0.453 1’38.292 315,9 1’38.592 313,2

14 17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 20.327 1.857 1’39.239 304,4 1’39.328 302,7

15 12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 20.341 0.014 1’39.192 307,0 1’38.517 309,6

16 14 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 10 21.262 0.921 1’39.499 301,0 1’38.669 301,8

17 11 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 21.534 0.272 1’39.374 301,0 1’38.506 302,7

18 16 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 26.152 4.618 1’39.710 303,5 1’38.902 307,8

19 19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 27.693 1.541 1’39.693 301,8 1’40.972 302,7

20 20 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 47.417 19.724 1’41.747 300,2 1’41.915 299,3

21 21 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 51.079 3.662 1’41.965 290,5 1’42.494 287,4

19.45 A prescindere dall’esito di gara-2, Razgatlioglu dovrà comunque attendere l’ultimo GP in Indonesia (la sede potrebbe ancora cambiare) per poter festeggiare la certezza aritmetica del Mondiale. Ricordiamo infatti che il round finale assegnerà un massimo di 62 punti, mentre Toprak nella migliore delle ipotesi potrà accumulare 59 punti di margine su Rea al termine della manche di questa sera.

19.42 Con 87 punti ancora in palio da qui a fine stagione, oltre a Rea è ancora aritmeticamente in lizza per il titolo anche Scott Redding con i suoi 75 punti di gap da Razgatlioglu.

19.39 Dopo la doppia vittoria in gara-1 ed in Superpole Race, Toprak Razgatlioglu ha allungato ulteriormente a +34 su Jonathan Rea ed è sempre più vicino al primo titolo iridato in carriera.

19.35 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta di gara-2 del Gran Premio d’Argentina 2021, dodicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Superbike.

17.32 Grazie per averci seguito in questa Diretta Live. Appuntamento alle 20.00 per una gara-2 da non perdere. Un saluto da tutti!

17.29 Quarto posto per Axel Bassani (Ducati), il migliore degli italiani. Sesta piazza per Andrea Locatelli (Yamaha), ottavo per Michael Ruben Rinaldi (Ducati). Solida prova per i nostri connazionali che anche ieri sono stati protagonisti.

17.26 Nuova vittoria per Razgatlıoğlu che si avvicina al primo titolo in carriera. La race-2 di questa sera potrebbe essere determinate per la classifica generale.

17.23 Terzo posto per Jonathan Rea che perde altri 5 punti da Razgatlıoğlu. Sale a +34 il vantaggio del turco sull’inglese che dopo questa prova ha 75 lunghezze su Redding, matematicamente ancora in corsa per il titolo.

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’37.502 304 309 2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 0.046 +0.046 1’37.345 310 313 3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.419 +3.373 1’37.812 306 308 4 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 5.407 +1.988 1’37.966 309 310 5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.556 +3.149 1’38.072 304 310 6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.608 +1.052 1’38.373 306 306 7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.821 +0.213 1’38.168 307 310 8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 10.415 +0.594 1’38.378 307 310 9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 12.063 +1.648 1’38.345 306 307 10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 15.170 +3.107 1’38.458 304 308 11 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 15.685 +0.515 1’38.670 308 311 12 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 18.017 +2.332 1’38.805 302 307 13 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 18.470 +0.453 1’38.292 310 316 14 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 20.327 +1.857 1’39.239 299 304 15 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 20.341 +0.014 1’39.192 307 307 16 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 21.262 +0.921 1’39.499 301 301 17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 21.534 +0.272 1’39.374 292 301 18 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 26.152 +4.618 1’39.710 304 304 19 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 27.693 +1.541 1’39.693 302 302 20 4 RIBODINO Luciano Kawasaki ZX-10RR 47.417 +19.724 1’41.747 299 300 21 39 SOLORZA Marco Kawasaki ZX-10RR 51.079 +3.662 1’41.965 291 291Razgatlıoğlu

17.20 La classifica finale della Superpole Race:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’37.502 304 309

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 0.046 +0.046 1’37.345 310 313

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.419 +3.373 1’37.812 306 308

4 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 5.407 +1.988 1’37.966 309 310

5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.556 +3.149 1’38.072 304 310

6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.608 +1.052 1’38.373 306 306

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.821 +0.213 1’38.168 307 310

8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 10.415 +0.594 1’38.378 307 310

9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 12.063 +1.648 1’38.345 306 307

10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 15.170 +3.107 1’38.458 304 308

11 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 15.685 +0.515 1’38.670 308 311

12 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 18.017 +2.332 1’38.805 302 307

13 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 18.470 +0.453 1’38.292 310 316

14 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 20.327 +1.857 1’39.239 299 304

15 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 20.341 +0.014 1’39.192 307 307

16 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 21.262 +0.921 1’39.499 301 301

17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 21.534 +0.272 1’39.374 292 301

18 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 26.152 +4.618 1’39.710 304 304

19 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 27.693 +1.541 1’39.693 302 302

20 4 RIBODINO Luciano Kawasaki ZX-10RR 47.417 +19.724 1’41.747 299 300

21 39 SOLORZA Marco Kawasaki ZX-10RR 51.079 +3.662 1’41.965 291 291

17.17 Razgatlıoğlu in volata! Successo all’ultimo metro per il turco che all’uscita dell’ultima curva ha visto il ritorno di Redding. Che finale per questa Superpole Race, tiratissima sin dal primo passaggio.

-1 Errore per Redding che sbaglia la settima curva e vede allontanarsi il rivale! Razgatlıoğlu è ad un passo dal successo di questa Superpole Race.

-1 Ultimo giro! Razgatlıoğlu ancora leader, ma Redding è ad un solo decimo dal rivale.

-2 Scott Redding! La Ducati riesce a fare la differenza nel secondo settore, il più veloce dell’intera pista argentina.

-3 Redding resta agganciato a Razgatlıoğlu che ha 4 decimi di margine vantaggio.

-3 Con questo risultato salirebbero a 34 i punti di margine per Razgatlıoğlu su Rea che è terzo e guarda da vicino la coppia di testa.

-4 Arriva Redding! Attacca il britannico! Razgatlıoğlu non riesce a tenere il passo del #45 del gruppo che ha stabilito il nuovo record in gara del tracciato sudamericano.

-5 Razgatlıoğlu perde due decimi su Redding. Il britannico non molla e prova tenere aperta la gara. Attenzione anche a Rinaldi che beffa Locatelli all’ingresso di curva 8.

-6 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’37.647 1’37.579 306 307

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 0.917 +0.917 1’37.612 1’37.612 309 310

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1.621 +0.704 1’37.812 1’37.812 305 307

4 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 3.635 +2.014 1’38.029 1’38.029 306 310

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.642 +1.007 1’38.511 1’38.345 303 307

6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 5.609 +0.967 1’38.465 1’38.465 301 305

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 5.788 +0.179 1’38.410 1’38.398 307 307

8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 6.012 +0.224 1’38.308 1’38.308 304 307

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 6.309 +0.297 1’38.436 1’38.270 304 306

10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 7.656 +1.347 1’38.927 1’38.458 306 308

-7 Razgatlıoğlu approfitta di un errore e porta ad un secondo il proprio margine su Redding. Rea non riesce ad impensierire il connazionale di Ducati. Bassani è quarto, Locatelli è sesto davanti a Rinaldi.

-8 Redding si avvicina e minaccia il primato del turco di Yamaha! Occhi puntati sulla Ducati del britannico, mentre Rea non sembra in grado di impensierire i due avversari.

-9 Razgatlıoğlu mantiene il comando delle operazioni, Redding non sembra in grado di rispondere al leader del Mondiale.

-10 Toprak Razgatlıoğlu subito al comando in curva 1, Redding è secondo davanti a Rea dopo i primi metri. Start difficile per Bassani che era terzo sulla griglia.

17.00 Green Flag! Scatta la Superpole Race del Gran Premio d’Argentina!

16.58 Scatta il formation lap, giro di formazione a San Juan.

16.57 I piloti si preparano per il giro di formazione. La griglia si libera in questo momento!

16.54 Jonathan Rea non sembra essere in grado di impensierire il rivale. Il #1 del gruppo cerca disperatamente di mettere in difficoltà l’alfiere della Yamaha che in questo periodo è semplicemente superiore.

16.51 Toprak Razgatlıoğlu è stato semplicemente il migliore nella prova di ieri. Il turco è pronto a bissare il successo della race-1 in questa prova che, lo ricordiamo determina lo schieramento per la competizione che scatterà tra qualche ora (20.00 italiane).

16.48 La classifica aggiornata del Mondiale dopo la race-1 di ieri:

TOPRAK RAZGATLIOGLU503YAMAHA

JONATHAN REA474KAWASAKI

SCOTT REDDING431DUCATI

MICHAEL RUBEN RINALDI265DUCATI

ANDREA LOCATELLI257YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK221BMW

ALEX LOWES212KAWASAKI

GARRETT GERLOFF202YAMAHA

AXEL BASSANI180DUCATI

ALVARO BAUTISTA174HONDA

TOM SYKES167BMW

LEON HASLAM129HONDA

CHAZ DAVIES124DUCATI

LORIS BAZ53DUCATI

KOHTA NOZANE52YAMAHA

TITO RABAT46KAWASAKI

LUCAS MAHIAS44KAWASAKI

EUGENE LAVERTY40BMW

ISAAC VINALES32KAWASAKI

CHRISTOPHE PONSSON31YAMAHA

LEANDRO MERCADO25HONDA

JONAS FOLGER21BMW

SAMUELE CAVALIERI12DUCATI

MARVIN FRITZ6YAMAHA

LORIS CRESSON3KAWASAKI

ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI

LUKE MOSSEY2

16.45 Il risultato del warm-up di questa mattina:

1 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.719 8 157,529 307,0

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.735 0.016 0.016 8 157,503 312,3

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.860 0.141 0.125 8 157,302 309,6

4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.896 0.177 0.036 8 157,244 309,6

5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.175 0.456 0.279 6 156,798 307,8

6 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.505 0.786 0.330 8 156,272 307,0

7 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’38.568 0.849 0.063 7 156,172 311,4

8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.663 0.944 0.095 8 156,022 307,0

9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’38.751 1.032 0.088 7 155,883 310,5

10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.762 1.043 0.011 8 155,866 311,4

11 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.872 1.153 0.110 7 155,692 315,0

12 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.062 1.343 0.190 8 155,394 306,1

13 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.143 1.424 0.081 8 155,267 300,2

14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.384 1.665 0.241 8 154,890 315,9

15 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’39.397 1.678 0.013 8 154,870 307,8

16 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.591 1.872 0.194 2 154,568 301,0

17 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’39.617 1.898 0.026 8 154,528 307,0

18 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’39.864 2.145 0.247 8 154,146 303,5

19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’40.700 2.981 0.836 8 152,866 302,7

20 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.142 4.423 1.442 4 150,708 295,3

21 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.083 5.364 0.941 7 149,332 291,3

16.43 Lo spettacolo è assicurato dopo le emozioni di ieri. Toprak Razgatlıoğlu prova ad allungare in classifica dopo l’affermazione di ieri.

16.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Superpole Race del Gran Premio d’Argentina, penultimo atto del Mondiale Superbike 2021. Tra pochi minuti si parte!

La cronaca di Gara-1 – Programma e tv della giornata – La classifica del Mondiale SBK 2021

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Argentina, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato di San Juan Villicum vedremo di nuovo in azione i protagonisti del campionato dedicato alle moto derivate di serie per una giornata davvero intensa.

Si inizierà alle ore 15.00 italiane (le 10.00 locali) con i quindici minuti dedicati al warm-up, quindi alle ore 17.00 toccherà alla Superpole Race, la gara sprint che consegnerà metà del bottino in fatto di punti, mentre il piatto forte della giornata arriverà alle ore 20.00 con l’attesissima Gara-2 che chiuderà il round sudamericano.

In classifica generale comanda Toprak Razgatlioglu che, dopo lo splendido successo di Gara-1 di ieri, ha allungato a +29 in classifica generale, e ora la fuga inizia a farsi interessante.

La domenica del Gran Premio di Argentina, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021, prenderà il via alle ore 17.00 con la Superpole Race, quindi alle ore 20.00 sarà la volta di Gara-2. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Superbike.

Foto: LPS Otto Moretti