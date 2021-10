Superbike, GP Argentina 2021: programma, orari, tv, streaming. Occhio al fuso orario!

Stiamo per imboccare l’ultimo chilometro per quanto riguarda il Mondiale di Superbike 2021. Nel corso del prossimo weekend, infatti, si disputerà il Gran Premio di Argentina, dodicesimo e penultimo appuntamento della stagione nel campionato dedicato alle moto derivate di serie.

Si correrà sul tracciato San Juan Villicum a San Juan, prima dell’ultima tappa in Indonesia che, con molta probabilità, consegnerà il titolo iridato in maniera ufficiale. L’annata ci sta regalando emozioni a non finire, come visto in Portogallo, tra errori, cadute, e vittorie pesantissime. Tutto sembrava finito dopo la Superpole Race, e la seconda caduta di Portimao per Jonathan Rea, ma Toprak Razgatlioglu ha gettato tutto alle ortiche in Gara-2, per cui ora è di nuovo in bilico ogni discorso.

Il turco della Yamaha, infatti, comanda con 478 punti, 24 in più rispetto al sei volte campione del mondo che, a questo punto, avrà di nuovo la chance per sognare il suo settimo alloro. La tappa argentina ci regalerà ancora grande spettacolo?

IN TV – Il weekend del Gran Premio di Argentina sarà trasmesso da Sky Sport mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE delle tre gare sul tracciato San Juan Villicum per non perdere un secondo della battaglia Razgatlioglu-Rea

PROGRAMMA GP ARGENTINA 2021 – SUPERBIKE (orari italiani)

Venerdì 15 ottobre

Ore 15.30-16.15 Prove libere 1

Ore 20.00-20.45 Prove libere 2

Sabato 16 ottobre

Ore 15.00-15.30 Prove libere 3

Ore 17.10-17.25 Superpole

Ore 20.00 Gara-1 GP Argentina

Domenica 17 ottobre

Ore 15.00-15.15 Warm-up

Ore 17.00 Superpole Race

Ore 20.00 Gara-2 GP Argentina

Foto: LPS Otto Moretti