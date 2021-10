Kyle Larson è il primo pilota ad accedere al ‘Championship 4’ di Phoenix! Il #5 di Hendrick Motorsport si impone per l’ottava volta in stagione nella NASCAR Cup Series, in pista questo week-end al Texas Motor Speedway. Si tratta di un risultato importantissimo per il californiano che non è mai entrato nella finale dei Playoffs che si svolgerà tra meno di un mese in Arizona.

Le prime battute della corsa non hanno regalato molte emozioni con Kyle Larson (Hendrick Motorsport #5) davanti a tutti. Il californiano ha ceduto al primo pit, avvenuto durante la ‘competition caution’, la leadership al teammate William Byron #24 che ha guidato il gruppo alla ripartenza davanti a Martin Truex Jr (Gibbs #19).

Il primo restart ha visto il primo colpo di scena di giornata. Bubba Wallace (23XI Racing #23) è stato spinto a muro all’uscita della curva 2, un contatto che ha coinvolto più auto. Nella carambola è finito anche Kyle Busch (Gibbs #18), a segno lo scorso anno nella tappa autunnale di Fort Wort ed ancora in lizza per i Playoffs 2021.

Il due volte campione della categoria è riuscito a recuperare il tempo perduto e con una perfetta strategia si è aggiudicato la Stage 1, preziosissima in ottica classifica generale. Il #18 di Toyota è stato beffato nei primi passaggi della seconda frazione da Larson e Byron che sono tornati in vetta con le due Camaro di Hendrick.

La coppia di testa è rimasta intatta davanti a Ryan Blaney #12 ed a Kyle Busch #18. I due non si sono risparmiati con una lotta incredibile fino al secondo ‘traguardo volante’. La volata per il ‘punto playoffs’ è stata firmata dal #5 che ha gestito negli ultimi metri il ritorno del rivale che non è più all’interno della lotta per il titolo.

Il secondo colpo di scena è arrivato a 30 passaggi dalla conclusione quando, in curva 1-2, Joey Logano (Penske #22) ha rotto il motore. La Ford di Penske, presente nei Playoffs, ha abbandonato il campione 2018 che ora è costretto ad inseguire per un posto nel ‘Championship 4’.

Un nuovo restart ha portato subito ad un’altra caution con Kyle Busch che ha spinto in testacoda Chris Buescher (Roush Fenway Racing #17), una situazione che ha provocato uno spettacolare incidente di Anthony Alfredo ( Front Row Motorsports #38), out con la vettura completamente in fiamme.

Dopo una breve red flag per ripristinare la pista, la prima prova del ‘Round of 8’ è continuata con un contatto tra Brad Keselowski (Penske #2) e Denny Hamlin (Gibbs #11). Quest’ultimo ha forato la posteriore sinistra e si è girato nel curva 1-2, un errore che poteva avere delle conseguenze peggiori visto il transito del gruppo.

Al restart, avvenuto a meno di 20 giri della fine, abbiamo assistito al ritiro di un altro protagonista dei Playoffs. Martin Truex è stato spinto contro le barriere dal messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing #99) tra curva 3 e 4.

La sfida per il successo è entrata nel vivo con Byron che si è messo difendere in tutti i modi il primato del teammate Larson. Una nuova neutralizzazione ha messo in bilico il successo del californiano, un nuovo crash che all’uscita della curva 2 ha rallentato la corsa di Denny Hamlin. Gli ultimi tre giri sono stati perfetti per il #5 di Hendrick Motorsport che non ha avuto molti problemi a tagliare per primo il traguardo ed a festeggiare l’accesso alla finale di Phoenix.

Prossimo appuntamento in Kansas, seconda prova del ‘Round of 8’.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES TEXAS (PLAYOFFS)

1 #5 Kyle Larson (P) +0 LEADER 2 #24 William Byron +10 +00.459 3 #20 Christopher Bell +8 +00.516 4 #2 Brad Keselowski (P) +3 +00.556 5 #4 Kevin Harvick +19 +00.629 6 #12 Ryan Blaney (P) −2 +00.789 7 #9 Chase Elliott (P) −1 +00.891 8 #18 Kyle Busch (P) −5 +01.331 9 #8 Tyler Reddick +0 +01.336 10 #99 Daniel Suarez +9 +01.437 11 #11 Denny Hamlin (P) −9 +01.468 12 #43 Erik Jones +9 +01.563 13 #21 Matt DiBenedetto +0 +01.600 14 #3 Austin Dillon +1 +02.992 15 #14 Chase Briscoe # +11 +10.435 16 #1 Kurt Busch +1 2 LAPS 17 #34 Michael McDowell −1 2 LAPS 18 #10 Aric Almirola +4 3 LAPS 19 #41 Cole Custer +1 4 LAPS 20 #7 Corey LaJoie +9 5 LAPS 21 #17 Chris Buescher −11 7 LAPS 22 #78 BJ McLeod(i) +13 10 LAPS 23 #66 * David Starr(i) +15 11 LAPS 24 #15 Garrett Smithley(i) +12 13 LAPS 25 #19 Martin Truex Jr. (P) −17 14 LAPS 26 #52 Josh Bilicki(i) +7 15 LAPS 27 #13 * Timmy Hill(i) +12 17 LAPS 28 #42 Ross Chastain −3 23 LAPS 29 #38 Anthony Alfredo # −1 35 LAPS 30 #22 Joey Logano (P) −25 36 LAPS

Foto: LaPresse