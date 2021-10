LIVE Olimpia Milano-Venezia 93-68, Serie A basket in DIRETTA: la troupe Ettore Messina schianta la Reyer e raggiunge la Virtus Bologna!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.34 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

22.33 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: Mitoglou è il top scorer del match con 18 punti davanti a Shields e Delaney entrambi con 14 punti come Victor Sanders che insieme a Stefano Tonut è il top scorer della Reyer Venezia. Michele Vitali non impiegato da parte di Walter De Raffaele mentre Nicolò Melli e Gigi Datome trovano 8 punti a testa con Milano.

22.30 L’Olimpia Milano torna al secondo posto a pari punti con la Virtus Bologna a quota 8 punti facendo en plein di vittorie anche in campionato battendo 93-68 la Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele. Ettore Messina e i suoi giocatori dominano per larghi tratti la sfida con Mitoglou e Hall in gran spolvero. Non bastano Tonut e Watt negli ospiti che sfideranno Pesaro alla prossima giornata in attesa dell’Europa. I meneghini invece sfideranno la Fortitudo Bologna dopo il Lyon-Villeurbanne in Eurolega.

FINE QUARTO QUARTO

93-68 FINISCE QUI! DOMINIO OLIMPIA MILANO CONTRO LA REYER!

93-68 Daye da tre! Prova a finire al meglio la Reyer.

93-65 2/2 di Watt in lunetta.

93-63 Reazione d’orgoglio di Venezia e altri tre punti i Brooks.

93-60 Sanders dall’arco.

93-57 TRIPLA DI RICCI!

90-57 Watt al ferro trova il canestro vincente.

90-55 Hall non sbaglia e +35 meneghino.

88-55 Tonut non sbaglia sotto canestro.

88-53 Tiro libero vincente del greco.

87-53 Mitoglou trova un gran gancio sotto canestro.

85-53 Shields trova il canestro al ferro.

83-53 PHILIP DA TRE! Venezia vuole rende il passivo meno pesante.

83-50 MITOGLOU DA TRE! +33 meneghino.

80-50 MITOGLOU PIAZZA IL +30! Timeout ospite.

78-50 Risponde immediatamente Charalampopoulos.

78-47 DATOME DA TRE! +31 MILANO

75-47 Gran giocata di Datome per Mitoglou.

73-47 Sanders prova a svegliare i compagni.

INIZIO QUARTO QUARTO

22.08 Olimpia Milano da impazzire sin qui: nonostante un tentativo di rimonta dei lagunari, Messina gongola per il +28 condito dalle giocate di Hall e Rodriguez.

FINE TERZO QUARTO

73-45 SI ISCRIVE ALLA FESTA ANCHE RODRIGUEZ! +28 Milano.

71-45 2/2 di Biligha.

69-45 Philip da due dentro l’area.

69-43 Canestro vincente di Hall.

68-43 1/2 di Tonut.

68-42 ANCORA HALL! +26 Olimpia Milano.

66-42 2/2 di Hall al tiro libero.

64-43 1/2 di Tonut in lunetta.

64-42 Mitoglu! Reagisce Milano dopo il time-out.

62-42 STOPPATA SUBIUTA DA DATOME! -20 Reyer.

62-42 2/2 di Daye in lunetta.

62-40 Time out di Messina.

62-40 Tiro in sospensione di Daye e -22.

62-38 Altri due punti di Tonut: Venezia prova a suonare la carica.

62-36 TONUT RISPONDE E PIAZZA ALTRI TRE PUNTI!

62-33 DELANEY ANCORA DA TRE!

59-33 Sanders prova ad accorciare da dentro l’area.

59-31 Melli porta Milano a +28.

57-31 De Nicolao prova ad accorciare da tre.

57-28 DELANEY DA TRE! Non c’è storia sin qui.

54-28 Ricci allunga il vantaggio.

52-28 +24 MILANO! ALTRA TRIPLA DI SHIELDS! Che partita dei padroni di casa.

49-28 Sanders dall’arco! -21 Venezia.

49-25 MELLI DA TRE! Milano riprende da dove aveva interrotto.

46-25 Si riprende dopo 20 minuti!

INIZIO TERZO QUARTO

21.34 Olimpia Milano semplicemente dominante nel primo tempo concludendo con un +21 importante sulla Reyer Venezia. Sugli scudi Shields e Delaney rispettivamente con 9 e 8 punti. Sanders e Daye invece sono i migliori degli ospiti con 4 punti.

FINE SECONDO QUARTO

46-25 PHILIP DA TRE SULLA SIRENA!!!! +21 ALL’INTERVALLO

46-22 2/2 di Hines in lunetta.

44-22 DOPPIO ERRORE DI DE NICOLAO! La Reyer non riesce a trovare continuità.

44-22 Hines non sbaglia sotto canestro.

42-22 1/2 di Watt nella Reyer.

42-21 DELANEY DA TRE! Nuovo +21 casalingo.

39-21 DAYE DA TRE PUNTI!

39-18 Hall non sbaglia e +21 Milano.

37-18 Anche Daye non trova l’en plein.

37-17 1/2 di Melli questa volta.

36-17 Lo imita Sanders per Venezia.

36-15 2/2 di Melli al tiro libero.

34-15 En plein di Delaney in lunetta.

32-15 Brooks accorcia e porta i suoi a -17.

32-13 2/2 di Hines in lunetta.

30-13 TRIPLA DI SHIELDS! +17 dei padroni di casa.

27-13 TRIPLA DI MAZZOLA! -14 Reyer.

27-10 1/2 di Shield in lunetta.

26-10 MITOGLU DOMINANTE AL FERRO! Massimo vantaggio Milano.

24-10 2/2 in lunetta del greco e +14.

22-10 Datome a segno! Gran assist di Mitoglu che poi trova il rimbalzo e il fallo subito.

INIZIO SECONDO QUARTO

21.05 Gran primi 10 minuti per l’Olimpia Milano che con un Ricci in gran spolvero e le giocate di Shields trova il +10 su una Reyer in tremenda difficoltà.

FINE PRIMO QUARTO

20-10 TRIPLA DI DE NICOLAO ALLO SCADERE!

20-7 TRIPLA DATOME! +13 Olimpia Milano.

17-7 ALTRA GIOCATA DI BILIGHA!

15-7 Sanders appoggia a canestro a due passi.

15-5 SCHIACCIATE DI BILIGHA! Assist di Hall e gran giocata del #19.

13-5 Possesso Olimpia: Venezia in evidente difficoltà con il fraseggio casalingo.

13-5 MITOGLU CHE GIOCATA! In area si gira e trova il canestro.

11-5 Stefano Tonut dall’arco riporta Venezia nel quarto.

11-2 DELANEY DA TRE!!! Olimpia Milano dominante sin qui.

8-2 Ricci recupera palla e Shields ringrazia: time-out Reyer.

6-2 Gancio di Watt sotto canestro.

6-0 SHIELDS DA TRE! Assist di Ricci.

3-0 Errore di Tonut in step back.

3-0 RICCI SUBITO DA TRE! Charalampopoulos poco prima ci aveva provato per gli ospiti.

0-0 Primo rimbalzo di Brooks sul tentativo di tripla di Shields.

0-0 Si comincia al Forum! Palla a due puntuale per l’incontro di domenica sera della quarta giornata.

INIZIO PRIMO QUARTO

20.43 Terminato ora l’inno di Mameli: tutto pronto ad Assago!

20.41 Squadre in campo!

20.39 Manca sempre meno all’inizio del match! Tanta attesa al Mediolanum Forum.

20.37 Ad inizio stagione Venezia è uscita di scena in semifinale in Supercoppa Italiana contro la Virtus Bologna perdendo per 72-71: all’esordio nella fase ad eliminazione diretta ha battuto Pesaro.

20.35 I lagunari sono all’ottavo posto con appena due punti dopo la vittoria per 84-71 all’esordio contro Cremona. Poi le sconfitte contro Treviso e la Virtus Bologna che ha vinto per 84-65 fuori casa.

20.33 L’Umana Reyer ha vinto solo il match della 24ª giornata di campionato con il punteggio di 69-63 nelle 7 sfide dello scorso anno ma soprattutto ha espugnato il Forum solo una volta nelle ultime cinque occasioni

20.31 La squadra di Ettore Messina, avanti 9 a 3 nei 12 precedenti con coach Walter De Raffaele, vuole vincere ancora e dare continuità alle prime 7 partite.

20.29 In Eurolega ha ottenuto quattro vittorie su quattro surclassando CSKA Mosca, Baskonia, Tel Aviv ed Efes per raggiungere il Barcellona in vetta.

20.27 L’AX Armani Exchange Olimpia Milano ha perso in finale in Supercoppa Italiana a inizio stagione per 90-84 contro la Virtus Bologna dopo aver vinto con Treviso e Brindisi nei primi due turni.

20.25 L’Olimpia Milano ha vinto in campionato all’esordio contro Napoli per 73-63 mentre contro Trento e Varese ha vinto rispettivamente per 93-72 e 82-79.

20.23 La squadra di Ettore Messina deve rispondere alla quarta vittoria su altrettante sfide dei campioni d’Italia in carica che ieri ha vinto 94-79 contro l’Allianz Trieste.

20.21 L’Olimpia Milano torna sul parquet dopo aver vinto le prime tre sfide di campionato contro Gevi Napoli Basket, Trento e Varese conquistando la vetta della classifica insieme alla Virtus Bologna prima della vittoria di quest’ultima con Trieste di ieri sera

20.19 Palla a due prevista per le ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago a Milano, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

20.17 101° confronto tra Olimpia Milano e Reyer Venezia: sono state 76 le vittorie meneghine contro le 23 dei lagunari. L’anno scorso le due squadre si sono affrontate per ben 7 volte tra Supercoppa, Coppa Italia, regular season e semifinali playoff.

20.15 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Umana Reyer Venezia, match valido per la quarta giornata di andata del campionato Serie A UnipolSai 2021-2022.

