LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Vienna 2021 in DIRETTA: obiettivo finale e sorpasso su Ruud nella classifica Race!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, semifinale della parte alta dell’ATP 500 di Vienna. Grande occasione per entrambi per ottenere una finale in un torneo di tradizione e prestigio.

Sinner viene da sette vittorie consecutive tra Anversa e questo torneo, ma soprattutto si è garantito l’ingresso in top 10 da lunedì prossimo grazie alla vittoria su Ruud, oltre che l’ottava posizione nella race che in questo momento permetterebbe al sudtirolese di qualificarsi per le Atp Finals di Torino. L’azzurro, vincendo il torneo, potrebbe addirittura salire al numero otto del ranking mondiale. Le premesse sono buone, visto che il giocatore di Sesto Pusteria non ha perso nessun set tra Anversa e Vienna e negli ultimi sei match disputati ha perso solo due volte il servizio.

Di fronte arriva un Frances Tiafoe caldissimo. Lo statunitense, partito dalle qualificazioni, ha già vinto cinque match nella capitale austriaca, facendo fuori negli ultimi due turni la testa di serie numero uno Stefanos Tsitsipas e il cagnaccio argentino Diego Schwartzman. In particolare contro il giocatore di Buenos Aires, Tiafoe si è complicato maledettamente la partita quando era avanti 6-4 5-1. Il classe 1998 del Maryland sta servendo molto bene e Sinner dovrà confermare le ultime grandi prove in risposta per disinnescarlo

Sinner e Tiafoe si sono già affrontati un paio di volte nel 2019: in entrambe le circostanze l’allievo di Riccardo Piatti ha prevalso, sia ad Anversa che alle NextGen Atp Finals di Milano che videro proprio l’azzurro vittorioso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, punto per punto, della semifinale dell’ATP 500 di Vienna della parte alta di tabellone tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe. Chi vince sfida uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev in finale. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

