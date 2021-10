CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.16 La nostra DIRETTA LIVE di un incredibile ed irreale match tra Sinner e Tiafoe finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analizzare questa sconfitta dell’altoatesino. Un caro saluto e a presto!

18.15 Domani Tiafoe incontrerà Alexander Zverev in finale: i due si sono affrontati sei volte, cinque delle quali vinte dal tedesco. Lo statunitense si è imposto solo sul cemento amico di Cincinnati nel 2017.

18.14 Sinner quindi rimane al numero nove del ranking e al numero otto della race: l’azzurro deve reagire la prossima settimana per guadagnarsi la qualificazione alle Atp Finals.

18.12 Nel terzo set Tiafoe ha risposto alla grande, disinnescando il servizio di Sinner: solo il 44% di punti vinti con la prima per l’altoatesino.

18.10 Sinner non aveva concesso neanche una palla break fino al 6-3 5-3, da lì in poi è cambiato completamente lo scenario. Una sconfitta che brucia tantissimo per l’altoatesino dal punto di vista morale, al termine di una partita che sembrava vinta.

18.08 Tiafoe non poteva vincerla con il canovaccio del primo set e tre quarti del secondo, quindi lo statunitense ha deciso di lasciarsi andare ad un tennis sregolato, tentando il tutto per tutto, esaltando il pubblico. L’americano è rientrato in partita e ha cominciato a tirare tutto in campo con magie e colpi senza senso.

18.06 Oggi a Vienna abbiamo visto di che cosa si tratta il tennis: una partita finita, chiusa e seppellita viene vinta in modo incredibile da Frances Tiafoe. L’americano si trovava sotto 3-6 0-3 15-40 ed è riuscito ad aggiudicarsi un match già perso piazzando un parziale di 11 game a 2.

FINISCE COSI’!!!!! FRANCES TIAFOE VINCE UN MATCH SENZA SENSO!!! 3-6 7-5 6-2, RIMONTA CLAMOROSA!!!

40-30 ACE AL CENTRO PER TIAFOE!!! Match point per lo statunitense!!

30-30 Ottima prima e poi attacco perforante di dritto di Tiafoe!

15-30 Si prende il comando della rete Tiafoe e chiude con la volée.

0-30 Un altro errore di Tiafoe con il dritto! Forse sente la tensione l’americano!

0-15 Sbaglia Tiafoe in uscita dal servizio!

2-5 DOPPIO BREAK TIAFOE!!! L’americano non ferma la sua incredibile rimonta e servirà per il match dopo il cambio campo. Tutto questo è assurdo!

30-40 Prima al centro e dritto in cross che dà il punto a Sinner!! Ci vuole credere fino alla fine l’altoatesino!

15-40 Strappa con il dritto Tiafoe!!! Annullata la prima delle tre palle break!

0-40 RISPOSTA CARICA E SINNER SBAGLIA!! Tre palle break consecutive per Tiafoe! Pazzesco!

0-30 INCREDIBILE!!!!! TWEENER SULLA RIGA DI TIAFOE E VOLEE VINCENTE AL CORPO DI SINNER!!! Continua a battere il cinque con tutto il pubblico Tiafoe che si sta divertendo come un pazzo. Totalmente opposto lo stato d’animo di Sinner.

0-15 UN’ALTRA RISPOSTA FUORI DAL MONDO DI TIAFOE!

2-4. Tiafoe sopprime ogni speranza di riapertura di game di Sinner con il quinto ace del match.

40-30 RISPOSTA IN ALLUNGO SULLA RIGA E DRITTO VINCENTE! Non demorde Sinner in questo game.

40-15 Attacco tenero di Tiafoe con la volée, passa Sinner con il rovescio.

40-0 Prima terrificante al centro! Tre palle per il 4-2.

30-0 Grande prima al centro, di sostanza per Tiafoe.

15-0 Prima di servizio profonda, smorzata chirurgica e benedizione a chiudere!

2-3. DUE ACE DI FILA PER SINNER CHE NON MOLLA! Rimonta da 0-30 ed esce da questo game con l’ottavo ace. Partita che ormai non segue più un filo logico.

40-30 Torna a servire un ace Sinner! E’ il settimo nel match!

30-30 Risposta incredibile di Tiafoe vanificata dall’errore successivo su un dritto comodo.

15-30 A metà rete la risposta a tutta birra di Tiafoe.

0-30 Risposta in allungo terrificante di Tiafoe e Sinner stecca con il rovescio!

0-15 Sbaglia con lo slice di rovescio Sinner!

1-3. Annulla palla break, ma lo statunitense in qualche maniera tiene anche questo turno di battuta! Ormai sul Centrale di Vienna è una corrida!

A-40 Grande taglio di rovescio da parte di Tiafoe che chiama Sinner verso la rete e l’azzurro non tiene in campo il recupero.

40-40 Prima terrificante e smash a rimbalzo!! Se la cava Tiafoe!

40-A INCREDIBILE!!!!! INCREDIBILE SINNER!!!!!!! RIFLESSO PAZZESCO DOPO IL NASTRO DI TIAFOE SOTTORETE!!! Stupendo l’azzurro!! Palla del controbreak!

40-40 PASSANTE DI SINNER AD UNA MANO!! Ancora una volta non è redditizio il serve and volley dell’americano!

40-30 Prima di servizio a 215 km/h sulla riga di Tiafoe.

30-30 Grande recupero di Sinner sulla riga e chiusura con il dritto!!

30-15 Ottima prima per l’americano che continua a martellare.

15-15 Smorzata tutt’altro che impeccabile di Tiafoe, arriva Sinner senza difficoltà.

15-0 Buona prima per il giocatore del Maryland.

1-2 BREAK TIAFOE!!! Sbaglia con il dritto Sinner: adesso a Vienna è una bolgia e l’americano sguazza in queste situazioni di esaltazioni generale.

30-40 Passa Sinner!! Tiafoe gioca una palla in chop quando poteva chiudere con il dritto dopo la deviazione del nastro.

15-40 RISPOSTA IRREALE DI TIAFOE!!! INCREDIBILE!! Due palle break!!

15-30 Non riesce la risposta d’incontro a Tiafoe.

0-30 SULLA RIGA LA RISPOSTA DI TIAFOE!! Sinner se la ritrova fra i piedi!

0-15 Rovescio in cross e drittone anomalo lungolinea: Tiafoe show!

1-1. Prima vincente al centro: Tiafoe tiene il servizio senza affanni.

40-15 Prova ad aggredire con la risposta Sinner, ma sbaglia.

30-15 Quarto ace scagliato da Tiafoe.

15-15 Tiene bassissima la risposta Sinner!

15-0 CHE BOTTA DI DRITTO DI TIAFOE!!

1-0. DI CARATTERE SINNER! Tiene il servizio l’azzurro annullando una palla break dopo essersi fatto rimontare da 40-0.

A-40 Servizio ad uscire vincente! Si carica Sinner!

40-40 Seconda di servizio ottima giocata da Sinner che si salva in questa occasione.

40-A CHE RISPOSTA DI TIAFOE!! Chiude poi sotto rete: palla break per l’americano!

40-40 Trova un grandissimo angolo con il dritto in cross Tiafoe! Riaperto un game da 40-0!

40-30 Tiene bassa la risposta bloccata Tiafoe e Sinner sbaglia con il rovescio in avanzamento.

40-15 Sbaglia Sinner con il dritto in uscita dal servizio.

40-0 Lunga la risposta di Tiafoe: Sinner può tornare a fare un game dopo un parziale di 5-0 Tiafoe.

30-0 Prima robusta e solida per Sinner.

15-0 Appena largo il rovescio lungolinea di Tiafoe.

INIZIO TERZO SET

17.26 Scesa per Sinner la percentuale di punti con la seconda di servizio: solo il 33% di punti vinti. L’altoatesino è andato in bagno per resettare le idee prima del terzo set.

17.24 Una partita che era completamente in pugno di Jannik Sinner si è assurdamente complicata: l’azzurro non aveva subito alcun break fino al 6-3 5-3, avendo diverse chance per andare avanti anche di due break. L’americano, aizzando anche il pubblico, si è nutrito di questa energia, ha tentato il tutto per tutto nel nono game ed è riuscito a capovolgere un secondo set praticamente chiuso giocando un tennis stellare.

5-7 SECONDO SET TIAFOE!!!! INCREDIBILE CIO’ CHE E’ SUCCESSO!! Si va al terzo e decisivo set!

40-15 Un’altra grande seconda di Tiafoe ad uscire!! Clamorosamente arrivano due set point per l’americano!

30-15 RISPOSTA INCREDIBILE DI SINNER IN ALLUNGO CON IL DRITTO!

30-0 Servizio al corpo!! A due punti dal set Tiafoe!

15-0 Seconda incredibile che rimbalza in cielo di Tiafoe!

5-6 BREAK TIAFOE!!!! INCREDIBILE!! DOPPIO FALLO SINNER!!! COS’E’ IL TENNIS? In dieci minuti è cambiato tutto!!!

30-40 PRIMA ROBUSTA PER SINNER!!! ANNULLATA LA PRIMA PALLA BREAK!

15-40 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! NON E’ VEROOOOO!!!!!!!!!!! RISPOSTA SULLA RIGA E DEMI VOLEE CHE PRENDE UN OTTAVO DI RIGA!!!! DUE PALLE BREAK!

15-30 IRREALE TIAFOE!!!!!! IRREALE!!!!!! HA CORSO PER TUTTO IL CAMPO E CHIUDE CON IL DRITTO LUNGOLINEA!!!!!

15-15 CHE COSA SI E’ INVENTATO TIAFOE!!! STOP VOLLEY MAGISTRALE SULLA RIGA!! TAGLIO INCREDIBILE!

15-0 Lungo il rovescio in spaccata di Tiafoe.

5-5. E chiude questo game Tiafoe!! Sotto rete l’americano risolve quest’ultimo scambio e riporta in parità questo secondo set.

40-30 CHE SCAMBIO!!! UN ALTRO BRACCIO DI FERRO VINTO DA TIAFOE!! Palla per il 5-5, per agganciare Sinner!

30-30 CHE RISPOSTA HA ARPIONATO SINNER! Se ne va il dritto di Tiafoe!

30-15 Tira due rovesci pesantissimi Sinner, mettendo i piedi dentro il campo.

30-0 Rapido e profondo il rovescio di Tiafoe!

15-0 Rovescio in contropiede di Tiafoe! Lo statunitense adesso si sta esaltando sulle ali dell’entusiasmo.

5-4 CONTROBREAK TIAFOE!!! L’americano risponde aggressivo e gioca due grandi volée: all’improvviso si riapre questo secondo set dopo che Sinner aveva avuto chance addirittura per andare sul doppio break.

15-40 Il nastro porta fuori il dritto di Sinner! E all’improvviso Tiafoe si guadagna due palle del controbreak.

15-30 Rimane sul nastro il rovescio di Sinner! Vince questo braccio di ferro Tiafoe. L’americano si gioca le ultime cartucce per rientrare nel match.

15-15 Colpisce un po’ scoordinato il rovescio in avanzamento Sinner.

15-0 Prima vincente al centro!

5-3. Tiafoe riesce a tenere il turno di battuta senza dover ricorrere ai vantaggi. Sinner adesso serve per volare in finale.

40-30 RISPOSTA VINCENTE DI SINNER! Altro attacco molto leggero di Tiafoe dopo al servizio.

40-15 Ottima prima, molto carica di Tiafoe. Palla per il 3-5.

30-15 Comodino di dritto in corsa di Tiafoe!! Sinner non tiene in campo la difesa.

15-15 Ottima prima al centro che dà il punto diretto all’americano.

0-15 Neanche stavolta riesce il serve and volley a Tiafoe.

5-2 SINNER!! Prima esterna eccezionale e l’azzurro fa un altro passo verso la finale di Vienna!

40-15 FA IL TERGICRISTALLO TIAFOE!!! Sinner lo sbatacchia a destra e a sinistra e alla fine chiude a rete! E’ un alieno l’azzurro!

30-15 Grandissimo contropiede di Sinner! Devastante con il dritto il sudtirolese!

15-15 Secondo doppio fallo per Sinner in questo match.

15-0 Recupero incredibile di Tiafoe che rimane sulla riga, ma Sinner non si fa pregare e chiude con il dritto lungolinea.

4-2. ACE DI TIAFOE CHE AIZZA IL PUBBLICO! Prova a tenere viva la fiammella l’americano in questo match!

A-40 DUE PRODEZZE DI TIAFOE!! Prima il recupero in controbalzo con la palla tra i piedi, poi il passante lungolinea!

40-40 Incide con il dritto Tiafoe in uscita dal servizio!

40-A TRACCIANTE DI DRITTO INCROCIATO!!! PALLA DEL DOPPIO BREAK SINNER!!!

40-40 INCREDIBILE PASSANTE DI SINNER!!! DA SOTTOTERRA HA GIOCATO UN DRITTO STRETTISSIMO!

40-30 Buon contropiede con il rovescio lungolinea di Tiafoe! Arriva la palla del 2-4 per lo statunitense.

30-30 Arpiona il dritto Sinner e costringe ad un colpo in corsa non semplice l’americano.

30-15 Buona curva ad uscire piazzata da Tiafoe.

15-15 Ace numero due per Tiafoe in questo match.

0-15 Mantiene bassissimo il passante Sinner e Tiafoe non tiene in campo la volée.

4-1. Un altro rovescio prodigioso in lungolinea di Sinner che mantiene salde le distanze in questo secondo parziale.

40-15 Non passa la risposta bloccata di Tiafoe, due palle per il 4-1 in favore di Sinner!

30-15 Prima ad uscire e dritto in contropiede!

15-15 Manovra in maniera molto ordinata il gioco Sinner con il dritto dopo una buona prima.

0-15 Largo il rovescio in avanzamento di Sinner! Non bisogna abbassare la tensione.

3-1. Non passa il passante di Sinner! Ha dovuto scontare le pene dell’inferno Tiafoe per tenere questo turno di battuta, ma in qualche modo ce l’ha fatta!

A-40 DRITTONE PAZZESCO DI TIAFOE IN LUNGOLINEA!!!! E’ UNA BOLGIA IL CENTRALE DI VIENNA!!! SPETTACOLO INCREDIBILE!

40-40 NON E’ UMANO!!!! NON E’ UMANO SINNER!!! NON BASTANO DUE BORDATE DI DRITTO A TIAFOE!!! L’americano abbraccia uno spettatore come a dire: “Come si fa a fare punto?”.

A-40 CHE TAGLIO HA DATO TIAFOE ALLA VOLEE! Tocco splendido sotto rete dell’americano.

40-40 Altra meravigliosa progressione con tre dritti di Sinner! Non molla neanche questo game!

A-40 Ottima prima al centro per Tiafoe che può sbloccarsi nel secondo set.

40-40 Stringe troppo l’angolo Sinner con la risposta di rovescio che si ferma sul nastro.

30-40 Serve bene Tiafoe e chiude con il rovescio lungolinea a campo aperto.

15-40 Palla corta che rimbalza altissima di Tiafoe, Sinner arriva e chiude con il dritto lungolinea!! Palla del doppio break!

15-30 PASSANTE RALLENTATO DI SINNER! Non riesce a gestire questa situazione Tiafoe! Altro pericolo sul servizio dell’americano.

15-15 Stavolta non rimane in campo la risposta di Sinner.

0-15 Stecca Tiafoe con il rovescio!

3-0. Se ne va l’ultimo back di rovescio di Tiafoe che non sa più cosa fare: Sinner in controllo totale di questa semifinale!

40-15 Mattonella di rovescio di Sinner da fondocampo! Due palle per il 3-0!

30-15 Sesto ace per Sinner!!

15-15 Rimedia immediatamente con un’ottima prima Sinner!

0-15 Esce il rovescio di Sinner in lunghezza!

2-0 BREAK SINNER!!! COSA SI E’ INVENTATO???????!!!!!!!!!!!!! COSA SI E’ INVENTATO SINNER?????!!!!!!!! ROVESCIO IN CORSA PASSANTE STRETTO OLTRE LE LEGGI DELLA FISICA!!!!! INCREDIBILE!!!

15-40 Servizio, dritto e schiaffo al volo per annullare la prima chance.

0-40 Sbaglia ancora Tiafoe con il dritto!! Tre palle break consecutive in favore di Sinner!

0-30 Cede Tiafoe sulla diagonale del dritto! Ancora un pericolo al servizio per l’americano!

0-15 Il nastro rende impossibile la rincorsa di Tiafoe sul drittone di Sinner!

1-0. Quinto ace della partita per Sinner che sta servendo in maniera divina.

40-30 Ancora il servizio a uscire da destra è vincente!

30-30 Il nastro porta via la seconda di Sinner: arriva il primo doppio fallo della partita.

30-15 Un altro ace per Sinner!

15-15 PUNTO PAZZESCO!!!! Difesa incredibile di Sinner a rete quasi alla Gigi Buffon, alla fine Tiafoe decide di tirare alla figura e scardina il muro eretto dall’altoatesino!

15-0 Lavora molto bene la traiettoria della seconda di servizio Sinner.

INIZIO SECONDO SET

16.26 Primo parziale di qualità notevolissima giocato da Sinner: tre ace, 82% di punti vinti con la prima che entra il 68% delle volte. Nessuna palla break concessa e due palle break convertite su due avute a disposizione: massimo cinismo per l’altoatesino.

6-3 PRIMO SET SINNER!!! UNA MACCHINA DA GUERRA L’ITALIANO!!! Dopo le prime battute non c’è stata storia in questo primo parziale!

30-40 SPOLVERA LA RIGA SINNER CON IL ROVESCIO!!! SET POINT!!

30-30 Si butta a rete Tiafoe, ma Sinner risponde alla grande e poi lo passa con il rovescio.

30-15 Primo ace messo in cascina anche da Tiafoe.

15-15 Non passa il rovescio di Sinner che si infrange sul nastro!

0-15 Arriva velocissima la risposta di Sinner, Tiafoe non era neanche uscito dal movimento del servizio.

5-3. Due ace di fila!! Ha gestito in maniera perfetta questo game l’azzurro!

40-15 Secondo ace per Sinner!!

30-15 Incisivo il rovescio incrociato di Tiafoe, non riesce ad organizzare una ribattuta Sinner.

30-0 Serve ancora sulla riga Sinner!!

15-0 Prima sostanziosa e profonda messa in campo da Sinner.

4-3. Splendido serve and volley per Tiafoe che rimane quindi agganciato in questo primo parziale.

40-15 Stecca con il dritto Sinner e Tiafoe ha due occasioni per rimanere in scia.

30-15 Non trova il timing giusto sulla risposta di dritto Sinner.

15-15 Risposta pesante sulla riga di Sinner!!

15-0 Non riesce ad organizzare il passante Sinner! Non trova gli appoggi giusti l’azzurro.

4-2 Sinner!! Servizio ad uscire e dritto lungolinea! Ancora solido al servizio l’altoatesino.

40-30 CHE RISPOSTA DI TIAFOE IN ALLUNGO!! Dall’altezza delle spalle ha fatto partire un missile!

40-15 TROVA LA RIGA CON IL ROVESCIO IN CROSS SINNER!! Che angolo!! Due palle per il 4-2!

30-15 Primo ace per Sinner!! Al centro!

15-15 Prima robusta ad uscire!!

0-15 AGGREDISCE TIAFOE!! Grande demi volée, arriva Sinner, ma il recupero finisce largo di un soffio!

3-2 BREAK SINNER!! COME HA RISPOSTO L’AZZURRO! Semplicemente glaciale a trasformare la prima occasione utile, si spezza l’equilibrio in questo primo set!

40-A RISPOSTA PESANTE IN ALLUNGO DI SINNER!!! Palla break per l’azzurro!

40-40 Risponde sulla riga Sinner! Si allunga questo game!

A-40 C’era una buona opportunità per Sinner con il rovescio, ma la palla è larga.

40-40 Molto timido Tiafoe nell’andare verso la rete dopo il servizio, lo infila Sinner con il rovescio.

40-30 SULLA RIGA IL DRITTO LUNGOLINEA DI TIAFOE!! CHE PRODEZZA!

30-30 Ottima seconda carica al centro, Sinner non tiene in campo la risposta.

15-30 Sbaglia nella scelta della smorzata Tiafoe: Sinner c’arriva e va a segno.

15-15 Di poco larga la risposta di rovescio tentata da Sinner.

0-15 TRACCIANTE DI DRITTO IN RISPOSTA DI SINNER!!

2-2. CHE ERRORE DI TIAFOE CON LO SMASH! Aveva giocato alla grande il giocatore del Maryland tirando due dritti a tutto braccio. Sinner riesce ancora a tenere il servizio senza concedere palle break.

A-40 Alla fine se ne va il dritto arrotato di Tiafoe! L’intensità è massima!

40-40 DRITTONE IN CORSA DI TIAFOE!! CHE TIMING!! Sembra in grande spolvero atleticamente l’americano.

40-30 QUANTO SPINGE SINNER!!! Tiafoe è dappertutto, rimette tutto di là, alla fine l’azzurro sfonda con il dritto al volo.

30-30 Arriva leggermente in ritardo sul dritto in corsa Tiafoe.

15-30 Alza la traiettoria Tiafoe con il dritto e Sinner strappa, perdendo la pazienza e volendo uscire frettolosamente con il lungolinea.

15-15 Servizio esterno e dritto vincente: la prima corre in aiuto all’azzurro.

0-15 Altra risposta molto reattiva di Tiafoe, Sinner si fa sorprendere dalla parte del dritto.

1-2. Spara via la risposta Sinner e Tiafoe tiene ancora una volta in maniera agevole la battuta.

40-15 Buon dritto in contropiede dello statunitense, arriva male Sinner sul recupero.

30-15 Attacco in controtempo pretenzioso per Tiafoe: la demivolée non passa.

30-0 Bravissimo Tiafoe ad uscire dalla diagonale sinistra grazie ad un sensazionale rovescio lungolinea.

15-0 Esce in lunghezza la risposta di rovescio di Sinner.

1-1. Sotterra la risposta Tiafoe e, malgrado qualche seconda di troppo, Sinner non si complica la vita sul primo turno di servizio della partita.

40-30 ARPIONATA DI DRITTO! Che angolo trova Sinner con il cross!

30-30 Prima esterna quasi sulla riga e dritto lungolinea vincente a campo spalancato.

15-30 Attacca con il rovescio Tiafoe, approfittando di un dritto corto di Sinner e riesce ad incidere l’americano.

15-15 Seconda carica al corpo giocata da Sinner: primo punto vinto in questo match dall’azzurro.

0-15 Scappa di poco lungo il rovescio di Sinner che cercava la massima profondità.

0-1. A zero tiene il servizio Tiafoe in apertura di match. Buon cambio di ritmo con il rovescio in recupero che destabilizza Sinner sul dritto in avanzamento.

40-0 La risposta di Sinner pizzica il nastro e finisce in corridoio.

30-0 Altro grande servizio per lo statunitense.

15-0 Prima ottima e poi sortita a rete vincente per raccogliere il punto.

SI PARTE!! AL SERVIZIO FRANCES TIAFOE!

INIZIO PRIMO SET

15.45 L’ultimo set perso da Sinner è il secondo parziale dell’ottavo di finale di Indian Wells contro Taylor Fritz. A livello indoor l’azzurro tra Sofia, Anversa e Vienna ha lasciato le briciole agli avversari.

15.43 I due giocatori sono entrati in campo e stanno effettuando le canoniche operazioni di riscaldamento.

15.41 Sinner e Tiafoe si sono già affrontati due volte nel 2019: in entrambe le occasioni si è imposto l’altoatesino, prima ad Anversa, poi alle Next Gen Atp Finals di Milano che videro l’allora diciottenne azzurro vincere la competizione.

15.39 Con un’altra vittoria Sinner scalzerebbe Ruud dalla settima posizione della race, facendo un ulteriore passo in avanti in vista delle Atp Finals di Torino dove potremmo avere due azzurri: Matteo Berrettini ha già staccato il pass aritmeticamente.

15.37 Sinner, dopo il successo di ieri, si è spinto nella top 10 del ranking mondiale, addirittura al numero nove: per la prima volta nella storia del tennis italiano abbiamo due giocatori contemporaneamente nelle prime dieci posizioni del globo.

15.35 Tiafoe contro i top 20 ha vinto cinque partite, perdendone otto: due successi sono arrivati proprio questa settimana contro Tsitsipas e Schwartzman.

15.33 Tiafoe è partito dalle qualificazioni ed ha già giocato ben cinque match nella capitale austriaca mettendo in riga Molcan, Miedler, Lajovic, Tsitsipas e Schwartzman.

15.31 Sinner viene da sette vittorie consecutive: l’azzurro ha vinto il torneo ad Anversa ed ha proseguito il suo periodo magico vincendo a Vienna contro Opelka, Novak e Ruud, concedendo appena una volta il servizio.

15.29 Terza semifinale stagionale in un ATP 500 per Jannik Sinner che era giunto a questa fase del torneo già a Barcellona dove fu stoppato da Stefanos Tsitsipas e a Washington, dove vinse il torneo.

15.27 Ben ritrovati amici di OA Sport. Si è conclusa in poco più di un’ora la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Il tedesco si prende la finale vincendo in maniera perentoria con un doppio 6-3. Nell’ultimo atto affronterà uno tra Sinner e Tiafoe che scenderanno a breve in campo.

14.48 È appena finito il primo parziale della sfida fra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz: il tedesco se l’è aggiudicato con il punteggio di 6-3. Al termine di questo incontro toccherà a Sinner e Tiafoe.

Due italiani in top 10 – La situazione della Race per Sinner – Il ranking di Sinner

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, semifinale della parte alta dell’ATP 500 di Vienna. Grande occasione per entrambi per ottenere una finale in un torneo di tradizione e prestigio.

Sinner viene da sette vittorie consecutive tra Anversa e questo torneo, ma soprattutto si è garantito l’ingresso in top 10 da lunedì prossimo grazie alla vittoria su Ruud, oltre che l’ottava posizione nella race che in questo momento permetterebbe al sudtirolese di qualificarsi per le Atp Finals di Torino. L’azzurro, vincendo il torneo, potrebbe addirittura salire al numero otto del ranking mondiale. Le premesse sono buone, visto che il giocatore di Sesto Pusteria non ha perso nessun set tra Anversa e Vienna e negli ultimi sei match disputati ha perso solo due volte il servizio.

Di fronte arriva un Frances Tiafoe caldissimo. Lo statunitense, partito dalle qualificazioni, ha già vinto cinque match nella capitale austriaca, facendo fuori negli ultimi due turni la testa di serie numero uno Stefanos Tsitsipas e il cagnaccio argentino Diego Schwartzman. In particolare contro il giocatore di Buenos Aires, Tiafoe si è complicato maledettamente la partita quando era avanti 6-4 5-1. Il classe 1998 del Maryland sta servendo molto bene e Sinner dovrà confermare le ultime grandi prove in risposta per disinnescarlo

Sinner e Tiafoe si sono già affrontati un paio di volte nel 2019: in entrambe le circostanze l’allievo di Riccardo Piatti ha prevalso, sia ad Anversa che alle NextGen Atp Finals di Milano che videro proprio l’azzurro vittorioso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, punto per punto, della semifinale dell’ATP 500 di Vienna della parte alta di tabellone tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe. Chi vince sfida uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev in finale. La partita è programmata come seconda dopo la semifinale della parte bassa a partire dalle 14.00, in ogni caso il match non inizierà prima delle 15.30. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

