La Coppa del Mondo di sci alpino prenderà il via nel weekend con il solito antipasto stagionale del gigante di Soelden. Dal ghiacciaio del Rettenbach comincia, dunque, la lotta alla sfera di cristallo, che si presenta davvero avvincente, anche in virtù della rivoluzione del calendario, con un equilibrio nel numero delle gare tra le varie specialità.

In pole position restano il vincitore della passata stagione, il francese Alexis Pinturault ed il suo primo avversario, lo svizzero Marco Odermatt. Proprio l’elvetico può essere favorito dal nuovo calendario, visto che verranno ridotti gli slalom, che erano l’arma in più del transalpino rispetto al rivale. La sfida comunque è apertissima e i due si daranno grande battaglia in gigante (a Soelden il primo duello) e poi anche in superG, mentre in discesa Odermatt sembra poter ottenere più punti di Pinturault.

Parlando di velocità, attenzione assoluta ad Aleksander Aamodt Kilde, colui che ha già vinto la Coppa del Mondo due anni, sfruttando una stagione pazza, con anche l’arrivo della pandemia e la cancellazione di molte gare. Il norvegese è uno dei grandi protagonisti della velocità ed anche in gigante sa dire la sua. Proprio questa specialità gli ha permesso di conquistare l’ambita sfera di cristallo, mantenendo un rendimento elevatissimo ad ogni gara.

Il nuovo calendario apre nuovi scenari anche per Beat Feuz e Dominik Paris, in passato troppo spesso penalizzati dallo squilibrio nel numero di slalom rispetto alle gare veloci. Per entrambi, però, potrebbe essere necessario partecipare anche delle gare in gigante, altrimenti sarà quasi obbligatoria la perfezione tra discesa e superG.

Tanti nomi per un unico obiettivo, la Coppa del Mondo è pronta a conoscere il suo nuove re.

Foto: LaPresse