LIVE Porto-Milan, Champions League in DIRETTA: canale tv e probabili formazioni, serve il colpo in Portogallo

Buongiorno e benritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Porto-Milan, sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.

Il Porto è in seconda posizione in Liga Nos a quota 20 punti dopo 8 giornate, mentre si trova in terza posizione nel Girone B. Sinora i portoghesi hanno realizzato un punto, frutto dell’ottimo pareggio esterno sul campo dell’Atletico Madrid, mentre alla seconda giornata sono capitolati in casa sotto i colpi del Liverpool.

Il Milan, nonostante l’elevata mole di infortuni, continua a vincere in Serie A: nell’ultima giornata è arrivata una rimonta interna contro l’Hellas Verona, dallo 0-2 iniziale all’insperato 3-2 finale, che ha permesso ai ragazzi di Pioli di rimanere a -2 dal Napoli. In Champions League, nonostante due partite ben giocate, il bottino dei punti recita un amaro zero.

Il calcio d’inizio della sfida è previsto alle ore 21.00 sul campo di Oporto. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-MILAN

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luis Diaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud.

DIRETTA TV: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport

Foto LaPresse