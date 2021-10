VIDEO Porto-Milan 1-0, gol Champions League: highlights e sintesi. Terza sconfitta per i rossoneri

Si è disputata oggi, martedì 14 settembre, la prima giornata del Gruppo B della Champions League di calcio, con la sfida prevista in Portogallo in cui il Porto è stato opposto al Milan. I lusitani vincono per 1-0 e vanno a +4 sui rossoneri, ora vicini all’eliminazione.

IL GOL DI LUIS DIAZ

Perfectly placed by Lucho! 👌

Luis Díaz scores his first Champions League goal of the season as Porto lead Milan by the minimum difference! 🐉🇨🇴

pic.twitter.com/QXfbUvQ2Ww

— Parceros United (@ParcerosUnited) October 19, 2021