LIVE Porto-Milan 1-0, Champions League in DIRETTA: vittoria meritata dei portoghesi, decide Luis Diaz

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PORTO-MILAN

LA DIRETTA LIVE DI INTER-SHERIFF

Porto-Milan 1-0, gli highlights

23.07 La DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo.

23.04 Di seguito le pagelle del match:

PORTO (4-4-2): Diogo Costa 6; Joao Mario 5,5, Pepe 7, Mbemba 6,5, Wendell 6 (46′ Sanusi 6); Sergio Oliveira 6,5 (66′ Vitinha 6,5), Uribe 6 (93′ Grujic s.v.), Otavio 6,5, Luis Diaz 7; Evanilson 6 (66’Corona 5,5), Taremi 6,5(83′ Martinez 6).

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 5,5, Kjaer 6, Tomori 6,5 (58′ Romagnoli 5,5), Ballo Touré 5 (58′ Kalulu 6); Tonali 5,5 (67′ Bakayoko 6), Bennacer 6; Saelemaekers 5,5, Krunic 5 (77′ Maldini 5), Rafael Leao 6; Giroud 5 (58′ Ibrahimovic 5,5).

22.54 I numeri parlano in maniera inequivocabile del dominio del Porto: 19 a 4 il bilancio dei tiri, 51% a 49% sempre in favore dei lusitani il possesso palla.

22.51 Un Milan troppo remissivo quello visto questa sera. A decidere è stata una bella giocata di Luis Diaz, ma se concedi ben 20 tiri all’avversario è normale subire almeno una rete.

FINISCE QUA, SI IMPONE 1-0 IL PORTO, DECIDE LA RETE AL 65′ DI LUIS DIAZ.

90+4′ Svanite o quasi le speranze rossonere.

90+4′ Sale anche Tatarusanu sul corner, ma l’ultimo tocco è di Kjaer.

90+3′ Buona triangolazione tra Bennacer e Calabria, calcio d’angolo per il Milan.

90+1′ Calcio d’angolo per il porto che può gestire.

SARANNO 5 I MINUTI DI RECUPERO. POCO TEMPO PER GLI ULTIMI ASSALTI ROSSONERI.

87′ Ammonito Ibrahimovic per un fallo a gamba tesa. Lo svedese non sta riuscendo a giocare palloni pericolosi, e va detto non pare essere al meglio fisicamente.

85′ Lancio lungo di Wendell, Kjaer anticipa Toni Martinez.

83′ Esce uno dei migliori in campo nel Porto, Taremi, al suo posto Toni Martinez.

82′ Gara molto nervosa ora ed interrotta da costanti falli da ambo le parti, il tutto va a sfavorire un Milan francamente opaco.

80′ Intervento di Kalulu su Taremi in area di rigore, i padroni di casa protestano ma pare essere tutto regolare.

79′ Dentro Maldini per Krunic nel Milan.

77′ Torna avanti il Liverpool contro l’Atletico Madrid: 2-3 in favore degli inglesi.

76′ Costruisce dal basso il Milan, sta calando il ritmo del pressing portoghese.

74′ Troppo flebili i tentativi offensivi del Milan: manca, ad ora, una grande occasione nel match dei rossoneri.

72′ Progressione di Taremi che guadagna un prezioso calcio d’angolo.

71′ Kalulu tenta un lancio in profondità verso Leao, esce e blocca Diogo Costa.

69′ Sbaglia l’ultimo passaggio Uribe, ringrazia il Milan che era in un pericoloso tre contro tre.

68′ Continua il dominio senza opposizione del Porto: dribbling di Pepe sul calcio d’angolo e conclusione a botta sicura, a lato.

66′ Nel Milan entra Bakayoko per un Tonali molto sottotono, fuori nei padroni di casa l’applauditissimo Sergio Oliveira e Evanilson, al loro posto Corona (cercato in estate dal Milan) e Vitinha.

65′ Vantaggio meritatissimo dei ragazzi di Conceicao, in continuo controllo da inizio gara.

64′ GOAL DEL PORTO, 1-0. Azione sulla fascia di destra, cross basso deviato che arriva sui piedi del solito Luis Diaz che angola il piattonr basso, imparabile per Tatarusanu.

62′ Perde un rimpallo Tonali, allontanato il cross di Diaz.

60′ Calcia Ibrahimovic una punizione dai 25 metri, palla alta sopra la traversa.

58′ Forze fresche necessarie in virtù del continuo assedio lusitano.

57′ Triplo cambio nel Milan: dentro Ibrahimovic, Kalulu, Romagnoli al posto di Ballo Toure, Giroud e Tomori.

56′ Respira il Milan con l’errore di Joao Mario, il cui passaggio termina sul fondo.

54′ Il Milan non riesce ad unire tra sè i vari reparti, ne approfitta così il porto che normalmente lascia sette uomini nella metà campo avversaria, dato con pochi precedenti a questi livelli.

53′ Calcia Uribe dal limite dell’area di rigore, palla larga di 20 cm dalla porta difesa da Tatarusanu…

51′ SI SALVA ANCORA MIRACOLOSAMENTE IL MILAN. Evanilson trova davanti a sè una prateria e calcia, in scivolata Tomori devia in calcio d’angolo. Provvidenziale, per l’ennesima volta, il difensore inglese.

49′ Calcia dai 25 metri Mbemba, palla alta sopra la traversa.

47′ Buono il cross di Saelemaekers, attento Mbemba che allontana in scivolata.

46′ Medesimo copione del primo tempo. Porto subito pericoloso, a lato di un soffio il destro incrociato di Luis Diaz.

SI RIPARTE, CON IL MILAN A MANOVRARE.

22.01 Il Milan dovrà aumentare il proprio baricentro per uscire vincente da un campo arduo. In un tempo i rossoneri si giocano il destino europeo, tutto è apertissimo.

21.59 A breve si riparte nel secondo tempo.

21.51 2-2 nella sfida tra Atletico Madrid e Liverpool. L’Inter è avanti 1-0 sui moldavi dello Sheriff Tiraspol.

21.50 Per i valori emersi in campo, il pareggio sta più stretto al Porto che sta imbrigliando i rossoneri secondo i propri diktat tattici.

21.48 52% di possesso palla per il Milan, la maggior parte del quale non ha prodotto azioni offensive. Al contrario il Porto, con il 48% ha tirato ben 10 volte in porta.

SI VA ALL’INTERVALLO, TUTTO APERTO AL DO DRAGAO, 0-0 TRA LE DUE COMPAGINI.

45+2′ Rimessa per il Porto che chiude in avanti.

SARANNO DUE I MINUTI DI RECUPERO.

44′ GRANDE RIPARTENZA DEL MILAN! Ottima la finta di Saelemaekers ai danni di Wendell, in campo aperto cross di Leao e semi rovesciata di Giroud a largo di poco. Il guardalinee aveva alzato la bandierina del fuorigioco.

42′ Calcio d’angolo in favore del Porto che continua l’assedio sul finire del primo tempo.

40′ Calcia dal limite Otavio, lasciato troppo libero. Palla alle stelle.

38′ Sinora il Porto sta giocando con un baricentro più alto, come il Milan nella prima mezz’ora contro l’Atletico Madrid. La squadra di Pioli non riesce ad imbastire la consueta costruzione dal basso.

37′ Punizione pericolosa dei rossoneri, spazza nella mischia Mbemba.

36′ L’arbitro non fischia un fallo dubbio di Calabria su Diaz, sulla ripartenza è Uribe a spendere l’intervento su Saelemaekers.

34′ Calcia Taremi dall’interno dell’area di rigore, Tomori si oppone con il corpo.

31′ Tenta il dribbling Leao, fermato all’ultimo da Mbemba.

29′ Cross di prima di Evanilson, alta sopra la traversa la rovesciata di Luis Diaz.

28′ La trappola preparata da Conceicao risulta essere azzeccata per la facilità di dominare il campo ( 7 tiri a 0 sinora ).

27′ Continua il pressing elevatissimo dei portoghesi, il Milan non riesce ad uscire.

25′ PORTO PERICOLOSO! Sergio Oliveira inventa in mezzo al campo, trova Taremi che tenta il tiro a giro, largo di un soffio.

24′ Sull’altro campo il Liverpool è in vantaggio 1-2.

22′ Continua a farsi vedere la punta irachena che manca di precisione su un colpo di testa da calcio di punizione.

20′ Monumentale Kjaer che si immola sul piattone di Taremi e salva un goal quasi fatto.

18′ La regia inquadra Ibrahimovic, sconsolato per l’errore precedente del francese.

16′ Risponde di nuovo il Milan. Cross di Leao che trova Giroud nell’area piccola, ma il francese impatta male di testa.

15′ Occasionissima per Mehdi Taremi! Saelemaekers regala un pallone nella sua area di rigore, complice la pressione degli attaccanti rivali. L’attaccante iraniano angola male il piattone davanti a Tatarusanu.

13′ Prima azione pericolosa del Milan! Krunic pronto al tiro viene fermato all’ultimo istante da uno strepitoso e onnipresente Pepe.

12′ Calcio di punizione pericoloso dei padroni di casa, arriva il colpo di testa di Pepe, ma è attento Tatarusanu che blocca la sfera.

9′ Tenta di recuperare il campo il Milan, che tenta spesso l’assedio sull’out di sinistra con Rafael Leao.

7′ Tenta un insidioso filtrante Otavio in cerca di Evanilson, ottima la diagonale di Kjaer.

6′ Nell’altra gara del girone è avanti il Liverpool, 0-1 con rete di Salah.

5′ Continua a soffrire la squadra di Pioli, schierata dietro la linea della palla in attesa di un possibile episodio.

3′ BRIVIDO PER IL MILAN! Colpisce il palo uno scatenato Luis Diaz su una brutta palla persa da Bennacer.

2′ Subito agonismo elevato al Do Dragao: percussione di Wendell che trova il pericoloso Luis Diaz, spinto ma senza fallo. Sulla ripartenza la prima ammonizione del match a Sergio Oliveira.

SI PARTE! E’ IL PORTO A MANVORARE IL PRIMO PALLONE.

20.58 Si fa sentire il pubblico del Do Dragao, con circa 26.000 persone presenti.

20.55 Le due squadre stanno entrando sul terreno di gioco.

20.45 Si è appena concluso il riscaldamento, squadre tornate negli spogliatoi. Si parte tra 15 minuti!

20.41 Da tener d’occhio nel Milan Rafael Leao, già autore di quattro goal in questo inizio di stagione. In particolare il portoghese ha convinto nelle due gare europee, giocando un calcio sopraffino e ricco di tocchi rapidi, stilisticamente invidiabile e finalmente concreto.

20.38 L’altra sfida del raggruppamento sarà tra Atletico Madrid e Liverpool, in campo questa sera alle ore 21.00. Gli inglesi guidano il girone a quota 6, gli spagnoli inseguono a 4 punti.

20.36 Si rivede Zlatan Ibrahimovic in panchina nel Milan, dopo un mese a causa dell’infortunio subito contro la Lazio.

20.25 A guidare la difesa dei portoghesi vi è il solito Pepe, che all’età di 38 anni sta continuando a sciolinare ottime prestazioni individuali. Il giocatore ex Real Madrid è un perno da anni della difesa, nonchè più affermato tra i giocatori a disposizione tra le fila dei padroni di casa.

20.20 Come specificato nel pre partita da Pioli, il Porto possiede notevoli qualità individuali. Su tutti, l’allenatore italiano si è soffermato su Luis Diaz, ala colombiana del Porto. Il giocatore, già seguito dal Bayern monaco, possiede gran velocità e buoni numeri palla al piede.

20.15 Nel ballottaggio dell’ultim’ora l’ha spuntata Krunic su D.Maldini per il posto da titolare sulla trequarti. Confermato tra i pali anche Tatarusanu, preferito al neo arrivato Mirante.

20.12 L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 2003 in Supercoppa Europea, dove ad imporsi furono i rossoneri coni il punteggio di 1-0.

20.09 Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Luis Diaz; Evanilson, Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud.

20.06 Buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Porto-Milan, sfida valevole per la terza giornata di Champions League del Girone B.

Buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Porto-Milan, sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.

Il Porto è in seconda posizione in Liga Nos a quota 20 punti dopo 8 giornate, mentre si trova in terza posizione nel Girone B. Sinora i portoghesi hanno realizzato un punto, frutto dell’ottimo pareggio esterno sul campo dell’Atletico Madrid, mentre alla seconda giornata sono capitolati in casa sotto i colpi del Liverpool.

Il Milan, nonostante l’elevata mole di infortuni, continua a vincere in Serie A: nell’ultima giornata è arrivata una rimonta interna contro l’Hellas Verona, dallo 0-2 iniziale all’insperato 3-2 finale, che ha permesso ai ragazzi di Pioli di rimanere a -2 dal Napoli. In Champions League, nonostante due partite ben giocate, il bottino dei punti recita un amaro zero.

Il calcio d’inizio della sfida è previsto alle ore 21.00 sul campo di Oporto. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-MILAN

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luis Diaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud.

DIRETTA TV: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport

Foto LaPresse