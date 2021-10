LIVE Olimpia Milano-Maccabi 83-70, Eurolega basket in DIRETTA: terza vittoria consecutiva per i meneghini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro live.

Appuntamento a venerdì sera per l’Olimpia Milano, che affronterà l’Anadolu Efes, che ha perso anche questa sera ed è clamorosamente ultima con zero vittorie.

Super prestazione di Davon Hall, che ha messo a referto 17 punti, ma ottimo anche il contributo di Konstantinos Mitoglou, autore di 16 punti con 4 triple a referto.

FINISCE QUI! Ha vinto l’Olimpia Milano per 83-70. Perfetta per venti minuti, Milano stacca un po’ troppo presto la spina nel finale di partita, ma quello che conta è ottenere la terza vittoria consecutiva in Eurolega.

83-70 IL CHACHO LA CHIUDE!

81-70 Due liberi di Rodriguez.

Nunnally sbaglia per fortuna la tripla del -6.

79-70 Canestro di Reynolds.

Infrazione di 24 secondi di Milano. 1.40 alla fine del match.

79-68 Tripla di Wilbekin. Ultimi due minuti.

79-65 Pazzesca schiacciata di Williams.

79-63 Due liberi di Hall. Tre minuti alla fine.

77-61 Due punti preziosissimi di Hines. Quattro minuti alla fine.

73-61 Ancora la tripla di Williams.

73-58 Clamoroso gioco da quattro punti di Williams.

73-54 HALL! Ancora sulla sirena dei 24 secondi.

70-54 Risponde subito Williams dall’arco.

70-51 TRIPLA DI SHIELDS!

67-49 Ancora il lungo greco con due punti al tabellone.

65-49 Subito Mitoglou ad aprire l’ultimo quarto.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Il Maccabi si è svegliato nel finale di terzo quarto, riportandosi sul -14. Milano ha ancora il controllo del match, ma deve tornare ad alzare il livello dell’attenzione.

Wilbekin non segna l’ultimo tiro.

Hines fa 0/2 dalla lunetta.

63-49 Bel canestro di Reynolds sulla sirena dei 24 secondi. Ultimi 30 secondi del terzo quarto.

63-47 DATOMEEEEEEEEE! Fondamentale canestro del sardo.

60-47 Ancora Wilbekin da tre.

60-44 Wilbekin trova il primo canestro dal campo.

60-41 Dentro il libero supplementare.

60-40 Reynolds segna con il fallo di Hines.

60-38 TRIPLAAAAAAAAA! MITOGLOUUUUUUU! Il greco infuocato dall’arco.

57-38 Canestro da tre punti di Williams. 57-35 HAAAAAAL! Triplaaaaaaa!

Tre minuti senza segnare per entrambe le squadre.

Ancora superba la difesa milanese ed infrazione di 24 secondi del Maccabi.

54-35 Hall segna in penetrazione con la mano destra.

52-33 Dentro il libero supplementare.

52-32 Nunnally segna subito con il fallo di Delaney.

SI RIPARTE!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano va negli spogliatoi sul +22 e con il pieno controllo della partita. 10 di Delaney, 9 di Mitoglou e 8 di Melli.

52-30 Dentro anche il libero supplementare per Hall.

51-30 HALL! Canestro e fallo subito dall’americano.

49-30 Un solo libero per Sorkin. 42 secondi alla fine del quarto.

49-29 Nunnally non sbaglia dalla lunetta.

49-27 1/2 di Delaney. Due minuti all’intervallo e +22 di Milano.

48-27 Un solo libero per Ricci.

Azione difensiva mostruosa di Milano ed infrazione di 24 secondi per il Maccabi.

47-27 Dentro due liberi di Delaney.

45-27 Melli arriva fino in fondo e trova due punti facili. Quattro minuti all’intervallo.

43-25 ANCORA MITOGLOU! Seconda tripla pesantissima del greco.

40-25 Due canestri troppo semplici in poco tempo per il Maccabi. Messina richiama subito la sua squadra in panchina.

Cinque minuti all’intervallo e timeout Maccabi

40-21 MILANOOOOOO VOLAAAAA! TRIPLA DI MITOGLOU! OLIMPIA SUL +19.

35-21 Ottima azione del Maccabi con Lessort che segna tutto solo in area.

35-19 MITOGLOUUUUUU! TRIPLAAAAA!

32-17 Splendida rimessa di Milano e Shields ne segna due facili.

30-17 Clamoroso autocanestro nel tocco a rimbalzo di Williams.

28-17 Canestro di Hines, che trova anche il terzo fallo di Reynolds.

26-17 Primo canestro del secondo quarto per Reynolds.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Ottimi primi dieci minuti per un’Olimpia in controllo e avanti di undici punti. Sette di Delaney e sei di Melli.

Wilbekin non trova il canestro sulla sirena.

26-15 IL CHACHO! TRIPLA DALL’ANGOLO!

23-15 Bel canestro uno contro uno di Williams.

23-13 Solo un libero per Hall. Ultimo minuto del quarto.

22-13 Ancora il Maccabi dalla lunetta e questa volta con Nunnally.

22-11 Wilbekin sblocca il Maccabi dalla lunetta.

22-9 Canestro fortunoso, ma importante per Grant. Altro timeout per il Maccabi.

20-9 Due liberi di Melli che portano Milano sul +11. Due minuti e mezzo alla prima sirena.

18-9 1/2 di Delaney dalla lunetta.

Fallo antisportivo per Wilbekin per una mano in faccia a Delaney. Timeout del Maccabi.

17-9 Melli appoggia al ferro dopo uno splendido assist di Delaney.

15-9 Giocata meravigliosa in post di Melli che trova due punti al tabellone.

13-9 Appoggio al vetro di Reynolds

13-7 DELANEY!!! TRIPLAAAAA! Ottimo inizio dell’americano.

10-7 Dentro il libero di Delaney.

Fallo tecnico fischiato ad Evans per aver pestato la riga sulla rimessa di Milano.

9-7 Delaney alza per Tarczewski che vola a schiacciare. Sei minuti alla fine del primo quarto.

7-7 Ottima entrata di Shields che arriva al ferro.

5-7 Canestro di Nunnally e poi inspiegabile fallo fischiato contro Tarczewski a palla lontana.

5-5 Tripla di Hall allo scadere dei 24 secondi.

Due brutti attacchi di Milano, ma Nunnally non punisce poi l’Olimpia dall’arco.

2-5 Lessort segna con il fallo di Melli, ma poi sbaglia il libero.

2-3 Canestro in penetrazione di Delaney.

0-3 Tripla subito dell’ex Nunnally.

SI COMINCIA!

20.25: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

20.22: Ricordiamo che sarà una settimana con il doppio impegno per Milano, visto che venerdì ospiterà al Forum l’Anadolu Efes Istanbul.

20.20: La difesa di Milano, dunque, potrà essere un fattore decisivo, in particolare se riuscirà a contenere il talento di Wilbekin, unico davvero terminale offensivo del Maccabi. Il neo acquisto Reynolds, protagonista nella serie tra Olimpia e Bayern dello scorso anno, continua a faticare (solo 8 punti in 2 partite) e c’è sicuramente curiosità nel vederlo duellare nuovamente contro Hines e poi anche con Melli.

20.17: Quella con il Maccabi è una sfida da vincere per una Milano che ha fatto davvero un’impressione sicuramente migliore in campo europeo rispetto a quello italiano. La squadra ha offerto due prestazioni di alto livello nelle prime due partite, in particolare a livello difensivo, con l’Olimpia che ha costruito le sue vittorie proprio dalla pressione messa nella propria metà del campo.

20.14: Le parole di Ettore Messina “Il Maccabi come sempre è una squadra molto ben organizzata da Coach Sfairopoulos, il che significa che anche tatticamente dovremo prepararci ad affrontare quello che proporrano con la loro difesa con i cambi o l’esecuzione del pick and roll e dovremo farlo con calma e pazienza per tutta la durata della gara. Il movimento della palla e il controllo dei rimbalzi saranno, come succede quasi sempre in Eurolega, i due fattori chiave per provare a vincere la partita”

20.10: In Eurolega il bilancio è 12-8 per il Maccabi, ma 7-3 per l’Olimpia a Milano. Indimenticabile la serie del 2014, con Milano che perse 3-1, anche a causa di una gara-1 drammatica con il fallo di Melli nel finale e i liberi poi sbagliati da Langford sulla sirena.

20.06: Una sfida dai contorni storici, visto che Olimpia e Maccabi in passato hanno dato vita ad una delle più grandi rivalità della storia del basket europeo, con Milano che ha vinto due delle sue tre Coppe dei Campioni battendo in finale proprio gli israeliani.

20.00: Buonasera cominciamo la diretta di Olimpia Milano-Maccabi.

La presentazione della sfida Olimpia-Maccabi

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, match valevole per la terza giornata di Eurolega. La squadra di Messina ha l’intento di confermare l’imbattibilità in campo europeo, dopo le due ottime vittorie con CSKA Mosca e Baskonia.

Milano si prepara ad affrontare la prima settimana con il doppio impegno in Eurolega. Al Forum arriva domani il Maccabi Tel Aviv e poi venerdì tocca all’Anadolu Efes Istanbul. Quella con gli israeliani è una sfida da vincere per una Milano che ha fatto davvero un’impressione sicuramente migliore in campo europeo rispetto a quello italiano. La squadra ha offerto due prestazioni di alto livello nelle prime due partite, in particolare a livello difensivo, con l’Olimpia che ha costruito le sue vittorie proprio dalla pressione messa nella propria metà del campo.

Il Maccabi si presenta al Forum con qualche incertezza e reduce da una brutta sconfitta casalinga contro la Stella Rossa. E’ finita 75-63 per i serbi, con i soli Wilbekin (18) e Lessort (16) a produrre qualcosa a livello offensivo, per un attacco che sta faticando molto in Europa.

La palla a due di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, match valevole per la terza giornata di Eurolega, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo