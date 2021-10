L’Olimpia Milano si prepara ad affrontare la prima settimana con il doppio impegno in Eurolega. Al Forum arriva domani il Maccabi Tel Aviv e poi venerdì tocca all’Anadolu Efes Istanbul. Una tre giorni dunque molto importante per la squadra di Messina, che ha l’intento di confermare l’imbattibilità in campo europeo, dopo le due ottime vittorie con CSKA Mosca e Baskonia.

Quella con il Maccabi è una sfida da vincere per una Milano che ha fatto davvero un’impressione sicuramente migliore in campo europeo rispetto a quello italiano. La squadra ha offerto due prestazioni di alto livello nelle prime due partite, in particolare a livello difensivo, con l’Olimpia che ha costruito le sue vittorie proprio dalla pressione messa nella propria metà del campo.

Melli ed Hines confermano di essere tra le migliori coppie di lunghi dell’Eurolega, ma anche un nuovo come Hall sta assolutamente dimostrando di essere un’ottima scelta. Rodriguez è la solita garanzia, proprio come Shields ed anche Delaney è apparso in crescita. In questa doppia settimana, però, Messina avrà bisogno di tutti i suoi giocatori ed anche di un Mitoglou decisamente più aggressivo e di un Grant che finora non ha mai davvero ingranato.

Dall’altra parte c’è un Maccabi, che si presenta al Forum con qualche incertezza e con una brutta sconfitta casalinga contro la Stella Rossa. E’ finita 75-63 per i serbi, con i soli Wilbekin (18) e Lessort (16) a produrre qualcosa a livello offensivo. Anche all’esordio l’attacco israeliano non è andato oltre i 70 punti, nel rocambolesco 69-68 con cui il Maccabi ha battuto il Bayer Monaco.

La difesa di Milano, dunque, potrà essere un fattore decisivo, in particolare se riuscirà a contenere il talento di Wilbekin, unico davvero terminale offensivo del Maccabi. Il neo acquisto Reynolds, protagonista nella serie tra Olimpia e Bayern dello scorso anno, continua a faticare (solo 8 punti in 2 partite) e c’è sicuramente curiosità nel vederlo duellare nuovamente contro Hines e poi anche con Melli.

Il Forum è pronto a vivere una settimana di fuoco. L’Olimpia Milano vuole lanciare un chiaro segnale a tutta l’Eurolega.

