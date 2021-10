LIVE Napoli-Bologna 3-0, Serie A calcio in DIRETTA: vittoria senza patemi dei partenopei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.42 Un Napoli straripante, superiore sin da subito. Spalletti ha plasmato un organico solido che gioca un gran calcio in verticale, variabile vista l’elevata scelta di soluzioni palesate.

FINISCE QUA, SENZA MINUTI DI RECUPERO AGGIUNTIVI. IL NAPOLI SCONFIGGE IL BOLOGNA 3-0 AL MARADONA.

88′ Osimhen pericolosissimo di testa, palla di poco larga sulla destra.

86′ Doppio dribbling di Mertens, stoppato al momento della conclusione. Ancora calcio d’angolo in favore dei partenopei.

85′ Buona punizione calciata da Orsolini, si rifugia in calcio d’angolo Ospina

83′ Occasionissima Osimhen! Colpisce di testa l’attaccante ex Lilla, ci arriva in tuffo Skorupski.

81′ Tiro di Fabian Ruiz murato dal neo entrato Binks, calcio d’angolo per il Napoli. Scatenato l’iberico, sempre fulcro delle azioni degli azzurri.

80′ Dentro Van Hoijdonk e Binks nel Bologna, due acquisti estivi che nelle ultime gare stanno spesso trovando il campo da subentranti.

78′ Continua a dominare in lungo ed in largo il Napoli: 14 tiri a 4 in favore dei padroni di casa.

Ancora cambi per gli azzurri: dentro Mertens fuori Anguissa.

74′ E’ dominio del Napoli, il Bologna oramai ha posto il diritto di resa e non ha le armi per reagire.

72′ Cross di Di Lorenzo, allontana Medel. Sulla ribattuta murato il tentativo di Politano.

71′ TRAVERSA DI ZAMBO ANGUISSA! Calcia dai 25 metri il centrocampista partenopeo, sfortunatissimo al termine di una perfetta esecuzione tecnica.

68′ Cross insidioso di Fabian Ruiz, devia Theate in calcio d’angolo.

66′ Impreciso Di Lorenzo nell’ultimo passaggio verso Osimhen, libero in area di rigore.

65′ Cambi da ambo le parti: fuori Insigne e Lozano, dentro POlitano e Zielinski nelle fila del Napoli. Per gli ospiti fuori Mbaye dentro Skov Olsen.

62′ Ricordiamo che da Gennaio il Napoli perderà Koulibaly, ZAmbo Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d’Africa.

61′ Comanda ancora il Napoli che gestisce il gioco, con protagonisti sopratutto Osimhen e Zambo Anguissa.

60′ INSIGNE FA 3-0 DAL DISCHETTO. Chirurgico, un’altra volta, Insigne. Calcia ancora a sinistra il calciatore azzurro, sfiora solo Skorupski che però non ci arriva.

59′ FALLO NETTISSIMO DI MBAYE, CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. IL VAR CONFERMA IL TUTTO.

58′ Il nigeriano, spesso nel vivo del gioco, è coinvolto in quasi ogni principio offensivo giocando perlopiù per i compagni e sacrificandosi.

57′ Napoli vicino al 3-0! Osimhen spalle alla porta si gira e calcia, pallone a lato di un nulla.

55′ Male anche la corsia di destra con Mbaye e Orsolini. In particolare l’ala azzurra è completamente fuori dal gioco e nei pochi dribbling personali è sempre stato chiuso senza la necessità di un raddoppio di marcatura.

54′ 74% a27% il possesso palla nella ripresa, il tutto in favore del Napoli.

52′ Primo pericolo creato dal Bologna! Il solito Musa Barrow nel vivo dell’azione fa tutto da solo: il gambiano trova lo spazio per la conclusione dai 20 metri, palla larga sulla destra.

50′ Azione personale di Insigne che viene chiuso al momento del tiro.

49′ Continua la pragmatica gestione di gara del Napoli volta al xontrollo della gara.

47′ Subito Elmas pericolosissimo!! Il macedone calcia di prima nell’area piccola, ma colpisce malissimo e consente l’intervento facile di Skorupski.

21.49 Si riparte nel secondo tempo, primo pallone al Napoli.

21.37 I numeri sono inequivocabili a favore dei partenopei: 62% di possesso palla contro il 38% degli avversari. 9 a 2 il bilancio delle conclusioni in favore dei padroni di casa.

21.35 Si va all’intervallo con il punteggio di 2-0: decidono le reti di Fabian Ruiz e Insigne. Bologna non pervenuto, in maniera arrendevole. D’altra parte continua a dimostrare continuità un Napoli bello da vedere, folgorante nel costruire la manovra e tremendamente efficace.

45′ SARANNO DUE I MINUTI DI RECUPERO.

43′ Ancora in avanti in Napoli che ha il controllo della partita.

40′ TRASFORMA INSIGNE DAL DISCHETTO, 2-0 NAPOLI. Dopo aver fallito tre degli ultimi cinque rigori, questa volta non trema il capitano. Pallone all’angolino basso, inarrivabile per l’estremo difensore polacco.

39′ Calcio di rigore per il Napoli e Medel ammonito!

38′ ATTENZIONE, POSSIBILE TOCCO DI MANO DI MEDEL IN AREA DI RIGORE! L’arbitro andrà a rivedere l’azione al Var.

37′ Poco servito il tridente felsineo, quasi avulso dalla manovra. Vignato, per esempio, è costretto prevalentemente ad un lavoro di ripiegamento.

36′ ANCORA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Mario Rui servito rasoterra in area di rigore, zona dischetto del rigore, calcia di prima intenzione. Palla di poco alta sopra la traversa, ma ancora Napoli pericoloso.

34′ Dopo un piccolo break, torna a manovrare palla a terra la squadra di Spalletti.

33′ Ammonizione in arrivo per Zambo Anguisso, reo di aver fermato fallosamente la ripartenza bolognese.

31′ Da segnalare Arthur Theate come profilo futuribile per la difesa del Bologna. Il 21enne belga, arrivato in prestito dall’Oostende (campionato belga), è stato sin da subito titolare. Fisicamente stazzato, deve ancora lavorare sui strategismi dietro al calcio italiano. Talento comunque interessante vista la giovane età.

29′ Cross di Barrow, esce Ospina che blocca il pallone.

28′ Calcia THeate dai 25 metri, pallone deviato, calcio d’angolo per il Bologna.

26′ Giro palla del Napoli che ora è leggermente rallentato.

25′ Calcio di punizione da buona posizione per il Napoli. Tuttavia il cross in mezzo viene allontanato con i pugni da Skorupski.

23′ Calcia Osimhen, pallone largo sulla destra.

22′ Statistica: Fabian Ruiz, al terzo goal in campionato, è riuscito a siglare tutte le marcature da fuori area.

20′ Azzurri meritatamente avanti e nuovamente in pressione offensiva, Bologna rintanato nella sua metà campo. Seppur il copione poteva prevedere questo andamento, va detto che per ora il Bologna non sta facendo nulla per impensierire i ragazzi allenati da Spalletti.

19′ Statistica chiara anche in termine di possesso palla: 56% a 44% in favore del Napoli.

18′ Azione orchestrata dalla fascia destra sino al centro, con Fabian Ruiz libero di pensare e mirare senza opposizione.

17′ GOAL DEL NAPOLI, 1-0 AL MARADONA! Passa avanti meritatamente il Napoli che manovra velocemente il Napoli, difesa del Bologna fuoritempo, Elmas riesce a servire al limite dell’area di rigore FAbian Ruiz che trova una conclusione chirurgica all’incrocio dei pali.

15′ Occasionissima per il Napoli! Insigne tenta lo scavetto con Skorupski mal posizionato, salva quasi sulla linea Theate.

12′ Lancio lungo verso Osimhen, anticipo puntuale di Theate.

10′ Ora a fare la partita è il Napoli, più solidoe ordinato dei primi tre minuti dove era parso un assedio rossoblù, come un lampo prima di ritornare dietro la linea della palla.

8′ Al tiro il Napoli! Prima viene murato Mario Rui, poi ci prova Elmas. Palla centrale, respinge con i pugni Skorupski.

6′ Lavora spesso con palla lunga il Napoli o con verticalizzazioni volte a cambiare gioco. Da segnalare il lavoro già prezioso di Anguissa che ha recuperato due palloni utili

5′ Cross insidioso di Mario Rui, palla troppo lunga, simil all’azione precedente.

4′ Primo schema riproposto in stile Napoli: finta a rientrare di Insigne che cerca il secondo palo, palla troppo lunga per Lozano che non ci arriva in allungo.

2′ Manovra il Bologna con personalità, il Napoli lascia il campo con la speranza di ripartire.

1′ Fuorigioco di Mbaye su un lancio lungo di Dominguez.

SI INCOMINCIA, PRIMO PALLONE MANOVRATO DAL BOLOGNA.

20.45 Ora l’inno della Serie A, poi si partirà.

20.42 A breve in campo le due squadre.

20.25 Per il Bologna sinora, 15 goal fatti e 19 subiti.

20.23 Nel Bologna spazio al giovane Vignato sulla trequarti, dopo le poche partite in stagione.

20.21 Formazione titolare per i partenopei che non operano turnover, inserendo solamente Elmas al posto di Zielinski.

20.16 I numeri per la squadra di Spalletti parlano chiaro: 19 goal fatti e 3 subiti, nettamente la miglior difesa del torneo.

20.14 Il Napoli deve rispondere al Milan, momentaneamente in testa alla classifica.

19.51 Il Napoli punta sul tridente offensivo formato da Lozano, Osimhen e Insigne, il Bologna adotterà un modulo più coperto con Barrow unico riferimento offensivo.

19.48 Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti.

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Orsolini, Vignato; Barrow. All.: Mihajlovic.

19.45 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Napoli e Bologna, valida per la 10ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-2022.

Napoli-Bologna: dove vederla e probabili formazioni

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Bologna, sfida valevole per la decima giornata di Serie A.

Il Napoli non ha ancora perso in questo inizio di campionato: nove vittorie e un pareggio il bottino dei partenopei. Gli azzurri vogliono rispondere alla continuità del Milan, che è passato momentaneamente in testa alla classifica a quota 28 punti.

Il Bologna è una squadra altalenante che ha nel proprio attacco le migliori armi: Musa Barrow va in rete da quattro partite consecutive e Arnautovic ha riscoperto una seconda giovinezza, tanto da esser oramai titolare assoluto. I ragazzi di Mihajlovic sono decimi in campionato, a quota 12 punti.

La sfida è in programma a partire dalle ore 20.45, OA Sport ve ne offrirà la DIRETTA LIVE garantendovi aggiornamenti in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Bologna (3-5-1-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini; Barrow. All. Mihajlovic.

