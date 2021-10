Napoli-Bologna oggi: orario, probabili formazioni, canale tv, streaming Serie A calcio

Dopo lo spettacolare pareggio a reti inviolate di domenica all’Olimpico i partenopei tornano al San Paolo per la sfida infrasettimanale di campionato contro il Bologna. La formazione di Sinisa Mihajlovic, a caccia della prima vittoria in trasferta della stagione, proverà a fermare la corsa del Napoli nel posticipo serale delle 20.45.

Le assenze di Soumaoro e Soriano espulsi nella rotonda sconfitta contro il Milan si faranno sentire, ma nonostante qualche defezione nell’undici iniziale il Bologna cercherà di racimolare punti importanti per mantenere la posizione in classifica. Gli azzurri hanno sempre segnato negli scontri diretti contro i felsinei dal 2012 a questa parte, mentre dal canto loro i rossoblù sono riusciti a marcare almeno un gol in otto delle nove partite finora disputate. É dunque lecito attendersi un match spettacolare senza esclusione di colpi.

Tra le file del Napoli Luciano Spalletti (squalificato per l’espulsione contro la Roma) dovrebbe concedere una giornata di riposo a Piotr Zielinski, sostituito da Elmas, mentre Politano sembra favorito su Lozano per una maglia da titolare. La squadra ospite difficilmente potrà contare sul gigante austriaco Arnautovic, che in settimana si è allenato a parte per i fastidi al flessore.

NAPOLI-BOLOGNA SERIE A: PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Luciano Spalletti (squalificato, in panchina il vice Marco Domenichini).

Bologna (3-5-2): Skorupski, Theate, Medel, De Silvestri, Skov Olsen, Schouten, Hickey, Svanberg, Dominguez, Barrow, Orsolini. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

NAPOLI-BOLOGNA SERIE A: DOVE VEDERLA

Calcio d’inizio: 20:45

Diretta TV: non disponibile

Diretta streaming: Sky Sport, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse