LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli arbitro del Mondiale. Orari e programma

GP Spagna MXGP

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross per quanto riguarda la MXGP. Si gareggia sulla pista di Intu Xanadú-Arroyomolinos, alle porte di Madrid, per l’ultimo evento del 2021 prima dei cinque GP conclusivi in programma tra Pietramurata e Mantova.

Jeffrey Herlings si presenta al GP iberico da leader della generale, dopo il successo overall in Francia, con un vantaggio di 6 punti sulla Kawasaki di Romaine Febvre, 10 sulla Honda di Tim Gajser e 62 sulla KTM del beniamino locale Jorge Prado. Quinta posizione provvisoria in campionato per l’azzurro Tony Cairoli, staccato di 73 punti dalla vetta e ormai fuori dai giochi nella corsa per il titolo.

Il nove volte campione del mondo della KTM, impegnato nell’ultima stagione della carriera nel Mondiale MXGP, non è ancora al top della forma dopo la brutta caduta di Riola Sardo (che lo ha estromesso dalla lotta per la generale) ma può comunque ambire ad un piazzamento sul podio a Intu Xanadú-Arroyomolinos.

Si comincia alle ore 13.15 con il via di gara-1 per la MXGP, mentre la seconda manche della classe regina scatterà nel pomeriggio alle ore 16.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

