Motocross oggi, GP Spagna MXGP 2021: orari, tv, programma, streaming, quando corre Tony Cairoli

Oggi, domenica 17 ottobre, nuovo round del Mondiale 2021 di Motocross. I centauri dello sterrato si cimenteranno in Spagna, sui 1720 metri della pista di Intu Xanadú-Arroyomolinos.

Nella classe regina, la MXGP, Jeffrey Herlings comanda le fila, ma il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori non è confortante. Il neerlandese può contare su un margine di 6 lunghezze sul francese Romain Febvre e di 10 sul campione in carica Tim Gajser. L’orange nel corso delle ultime apparizioni, però, ha messo in mostra una continuità mostruosa e questo è il vero aspetto che dovrà far preoccupare i rivali. Gajser, da questo punto di vista, non è al meglio ricordando l’operazione recente alla clavicola che ha dovuto affrontare.

Vorrà inserirsi nella lotta Tony Cairoli. Il siciliano, quinto in classifica a 73 lunghezze da Herlings, vorrà divertirsi in Spagna, sperando che il fisico possa sorreggerlo. Nelle ultime uscite in Francia e in Germania il nostro portacolori ha sofferto molto per quanto accaduto in Sardegna e le conseguenze di quell’incidente. Le sue prestazioni quindi sono accompagnate da un grande punto di domanda.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 MOTOCROSS

Domenica 17 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 MOTOCROSS IN TV

Il GP di Spagna di Motocross sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport solo per la classe MXGP (Gara-1 e Gara-2), mentre su Eurosport2 sarà possibile seguire le manche sia della classe MXGP che di quella MX2. L’evento godrà della copertura streaming su Raiplay (solo MXGP); su Sky Go, NOW, Eurosport Player Discovery+ e DAZN (MXGP e MX2).

Foto: MXGP.com