LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Herlings vince gara-2, Tony Cairoli lotta ed è quarto

16.55: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE di gara-2 del GP di Spagna di MXGP. Appuntamento al 24 ottobre a Pietramurata con un round che sarà replicato il 27 ottobre e il 31. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.53: Cairoli che con questo risultato del GP di Spagna è quinto nella classifica generale guidata da Herlings (505 punti) con 86 punti di ritardo dal vertice (419 punti).

16.50: In chiave italiana, oltre al quarto posto di Cairoli, da segnalare il decimo di Lupino e il 23° di Forato.

16.48: Con questi risultati Herlings vede salire il proprio margine in classifica generale: 505 punti per l’olandese rispetto ai 493 di Febvre e ai 490 di Gajser. Un Febvre condizionato da una bruttissima partenza, non andando oltre la settima posizione di questa gara-2.

LA CLASSIFICA DI GARA-2:

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:16.305 0.000 53.652 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:20.586 4.281 53.544 22

3 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:28.022 11.717 53.357 20

4 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:33.919 17.614 53.209 18

5 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:37.931 21.626 53.109 16

6 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:40.842 24.537 53.037 15

7 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:44.332 28.027 52.951 14

8 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:56.021 39.716 52.664 13

9 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:09.064 52.759 52.347 12

10 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 36:09.707 53.402 52.331 11

11 4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 36:12.185 55.880 52.272 10

12 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 36:18.458 1:02.153 52.121 9

13 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 36:24.419 1:08.114 51.979 8

14 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:26.097 1:09.792 51.939 7

15 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 36:28.212 1:11.907 51.889 6

16 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:31.609 1:15.304 51.809 5

17 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 36:33.464 1:17.159 51.765 4

18 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:38.294 1:21.989 51.651 3

19 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:43.160 1:26.855 51.537 2

20 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 36:52.820 1:36.515 51.312 1

21 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:58.690 1:42.385 51.176 0

22 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU SS24 KTM MXGP KTM 37:03.023 1:46.718 51.076 0

23 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 35:18.537 -1 Lap 50.775 0

24 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 35:27.897 9.360 50.551 0

25 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 35:39.689 21.152 50.273 0

26 147 SIHVONEN, Miro FIN SML JWR Honda Racing Honda 36:30.520 1:11.983 49.106 0

27 667 NORDSTRÖM GRAAF, Anton SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 36:45.211 1:26.674 48.779 0

28 848 CROS, Joan ESP RFME Kawasaki 36:45.362 -5 Laps 37.937 0

16.48: Herlings, Prado e Gajser compongono quindi la top-3 di questo GP di Spagna così emozionante nell’overall.

16.46: Vince dunque l’olandese Jeffrey Herlings questa gara-2 del GP di Spagna a precedere Gajser di 4″281 e Prado di 11″717. Cairoli deve accontentarsi del quarto posto, onorevole. Una grande prestazione di Cairoli che ha cercato in tutti i modi di salire sul podio, ma non c’è stato nulla di fare.

ULTIMO GIRO – Prado purtroppo respira in questo confronto con Cairoli che non sembra averne per salire sul terzo gradino del podio, mentre Herlings si avvia a conquistare il successo di gara-2 e del GP di Spagna.

-2 giri dal termine – Un duello magnifico tra Prado e Cairoli, con l’iberico che sta chiudendo le porte per mantenere questo podio, mentre Cairoli rischia la caduta.

– 3 giri dal termine – CONTATTO TRA PRADO E CAIROLI! I due si incrociano e si scontrano, ma l’iberico con determinazione conserva la terza piazza.

-3 giri al termine – Cairoli però non molla e con grande tenacia si rimette in scia a Prado. Il siciliano vuole a qualunque costo il podio di questo GP di Spagna.

1′ – Herlings si appresta quindi a trionfare in gara-2 con 4″748 di margine su Gajser e 10″732 su Prado. Cairoli ha commesso un errore nel secondo settore e ha visto scappare lo spagnolo purtroppo.

2′ CHE DUELLO TRA PRADO E CAIROLI! Il siciliano cerca di trovare all’esterno maggior trazione per avere uno spunto migliore in uscita dalle curve.

3′ – Cairoli a caccia del podio, a 1″767 da Prado che sta soffrendo molto dal punto di vista fisico. Herlings in tutto questo ha portato a 5″ il margine su Gajser e si avvia a vincere questa manche.

5′ – Cairoli a meno di 2″ da Prado, va a caccia del podio! Febvre nel frattempo è ottavo, Lupino decimo.

7′ – Il sorpasso di Gajser si compiete, lo sloveno approfitta in maniera perfetta della trazione della sua Honda per prendersi la piazza d’onore. Ora Prado dovrà guardarsi da un Cairoli che sta girando molto forte.

8′ – Herlings va via con grande agio, con un margine su prado di oltre 2″, mentre Prado respira un po’ nel confronto con Gajser più distante ora. Cairoli girando sull’1’52″669 prova ad avvicinarsi ed è soli 2″051 da Gajser.

10′ – Prado in grandissima difficoltà dal punto di vista fisico e Gajser lo tallna ad ogni cuva, mentre Cairoli prova ad approfittarne, distante 3″796 dai duellanti.

11′ – HERLINGS SCATENATO! Si inventa un super sorpasso ai danni di Prado nell’ultimo settore e si porta al comando. Gajser si avvicina nello stesso tempo all’iberico e ora il padrone di casa deve fare attenzione. Cairoli segue a 6″408 dal leader.

13′ – Spinto letteralmente dal pubblico di casa Prado mantiene la testa, ma Herlings è lì pronto a sferrare l’attacco decisivo, mentre un grande Cairoli si prende la quarta piazza approfittando dell’errore di Bogers, ora sesto. Febvre è nono davanti a Lupino.

15′ – Duello rusticano tra Prado ed Herlings per la vittoria, con l’olandese che sta volando in questa fase e si prepara all’attacco, avendo ottenuto il tempo di 1’52″074 a 0″700 dall’iberico. Gajser segue a 3″469, mentre Cairoli è a 1″231 da Bogers.

17′ – Prepariamo al confronto Prado-Herlings visto che “L’olandese volante” ha agganciato l’iberico, mentre Gajser è a 3″615. Cairoli in quinta piazza, mette pressione a Bogers. Lupino nono tallonato da Febvre 10°.

19′ – Attenzione Herlings si avvicina a Prado in questo giro ed ora il distacco dell’olandese dal vertice è di 1″336, mentre Gajser è distante 3″615. Cairoli vicinissimo a Boger, a caccia del quarto posto, mentre Febvre è sempre decimo dietro a Lupino.

21′ – Prado spinge a più non posso per tenere la vetta di questa gara-2, con Herlings che insegue a 2″333 e rosicchia ancora qualche decimo, mentre Gajser è più distante dall’olandese (+2″014). Cairoli è quinto a 7″273, avendo realizzato ora il giro più veloce della gara in 1’52″280. Febre è decimo ed è alle spalle di Lupino.

23′ – Un nuovo giro si avvia alla conclusione con Gajser che vuol restituire il favore a Herlings. Molto vicini i due, in lotta per la seconda piazza, mentre Prado conserva un margine di 2″624 su Herlings. Cairoli è sempre 5° a 7″657 dal vertice. Fabvre è 11° e continua nella sua rimonta inesorabile.

25′ – Prado gira sull’1’52″633, realizzando il nuovo record del giro con 2″979 di margine su Herlings e 3″158 su Gajser. Lo sloveno non ha mollato l’osso ed è in scia all’olandese, mentre Cairoli è quinto a 2″479 da Boger. Bene Lupino 9°, mentre Febvre è 13°.

27′ – CHE SORPASSO DI HERLINGS! Rompe gli indugi l’olandese, prendendosi la seconda piazza ai danni di Gajser e mettendosi all’inseguimento di Prado. Cairoli è quinto e cerca di recuperare terreno su Boger. Febvre si sta producendo in una rimonta pazzesca ed è 14°.

29′ – Solito holeshot di Prado che centra la sua partenza a fionda, precedendo Gajser, Herlings, Jonass e Cairoli. Malissimo al via Febvre, solo 24°!

16.10: VIA A GARA-2!!!!

16.06: Sarà una gara molto importante visto che Herlings con il risultato della prima manche ha solo un punto di margine su Febvre in classifica generale.

16.03: L’hard pack iberico rappresenterà una grande sfida per i centauri: la pista si segnerà molto velocemente, come si è notato nel corso della prima manche, e sarà molto complicato gestire le moto. Gajser ha avuto non pochi problemi per questo.

16.00: Tra 10′ si comincia!

15.57: Si prospetta quindi una gara-2 molto interessante. Grandi motivazioni per lo spagnolo Jorge Prado per imporsi davanti al pubblico di casa.

15.54: Si spera in una reazione di Tony Cairoli, ancora sofferente dal punto di vista fisico e condizionato anche da un problema tecnico a metà di gara-1. Un settimo posto finale che si può giustificare anche così.

15.51: Sarà una gara molto difficile quella che si prevede sul tracciato iberico: un hard pack che non farà sconti e ogni errore costerà caro per quanto si è visto nel corso della prima manche. Tim Gajser ne sa sicuramente qualcosa, visto che dal possibile secondo posto è passato al quarto per due errori nelle ultime battute.

15.48: Il centauro della KTM ci riproverà in gara-2, in programma alle ore 16.10. A precedere il nostro portacolori sono stati anche lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) e il lettone Pauls Jonass (GasGas). Alessandro Lupino (KTM) ha terminato in 14ma posizione, Alberto Forato (GasGas) 21mo.

15.45: Tony Cairoli ha dovuto fare i conti con un problema meccanico quando si trovava in settima posizione. Poco dopo il via, infatti, il nove volte Campione del Mondo è scivolato al decimo posto, poi ha risolto le sue criticità ed è risalito in settima piazza.

15.42: L’alfiere della Honda, detentore del titolo iridato, ha terminato in quarta piazza e ora si trova a dodici punti di ritardo dal leader del Mondiale.

15.39: L’olandese della KTM si è reso protagonista di una rimonta semplicemente strepitosa: al via si è ritrovato fuori dalla top-10, poi è risalito grazie al suo immenso talento e ha arpionato un meraviglioso podio, grazie a un sorpasso stupendo su Tim Gajser nelle battute conclusive della corsa.

15.36: Una grande prestazione di Febvre che, recuperando dalla solita partenza a fionda di Prado, si è imposto sull’hard pack iberico. Un risultato che ha portato il transalpino a una sola lunghezza dalla leadership di Herlings.

15.33: Si è reduci da una prima manche spettacolare con la vittoria del francese Romain Febvre (Kawasaki) a precedere di 1″741 lo spagnolo Jorge Prado (KTM) e il leader della classifica mondiale Jeffrey Herlings (KTM). 4° Tim Gajser, mentre settimo Tony Cairoli.

15.30: Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-2 del GP di Spagna, round del Mondiale 2021 di MXGP.

Ci sono tutti i presupposti per una gara-2 altrettanto spettacolare, quindi vi diamo appuntamento poco prima delle ore 16.10 per seguire anche la seconda manche del GP di Spagna per la MXGP!

Con questo risultato, Febvre accorcia le distanze e si porta ad un solo punto dal leader iridato Herlings. 3° Gajser a -12 dall’olandese.

4° un deludente Gajser, 7° Cairoli. Gara negativa per gli altri italiani, con Lupino 14° e Forato 21°.

FINALE ASSURDO!! Le prime tre posizioni non cambiano, ma Herlings è arrivato a meno di 3″ dalla vittoria!! Febvre e Prado hanno rallentato tantissimo nelle ultime due tornate, consentendo all’olandese di guadagnare quasi 15″!

ULTIMO GIRO!! Herlings è scatenato e può mettere nel mirino addirittura il secondo posto!! L’olandese sta girando molto più forte di Prado e lo spagnolo è distante ormai meno di 4″.

Gajser in confusione! Un altro errore dello sloveno, che finisce fuori pista per evitare la caduta e cede il terzo posto a Herlings!

Clamoroso!!!! Caduta di Gajser!! Lo sloveno riesce a ripartire subito davanti a Herlings, che adesso vede la possibilità di salire sul podio negli ultimi due giri!

3 giri alla fine: Gajser prova l’attacco su Prado, ma lo spagnolo getta il cuore oltre l’ostacolo e resiste! Herlings sta guadagnando tantissimo su questi due piloti, ma ormai è troppo tardi.

-2′ Febvre si è costruito un buon vantaggio sugli inseguitori ed è ormai ad un passo dalla vittoria e dalla tabella rossa. Apertissimo invece il duello tra Prado e Gajser per il secondo posto.

-4′ Cairoli riesce finalmente a sbarazzarsi di Paturel e sale in settima posizione, ma il sesto posto di Jonass sembra ormai irraggiungibile (10″ di ritardo).

-5′ Febvre va in fuga grazie alla pista libera e guadagna 5″ su Prado, con Gajser 3° a 7″ dalla testa. Herlings supera Seewer ed è 4°, ma con 22″ di gap dal leader.

-7′ Herlings va all’attacco su Seewer per salire in quarta piazza e limitare i danni in ottica mondiale. Nel frattempo Cairoli ha ripreso Paturel e può puntare almeno al settimo posto.

-8′ Due posizioni guadagnate in un colpo solo per Cairoli, che passa Tonus e approfitta della caduta di Coldenhoff per riportarsi in ottava piazza.

-9′ Contatto Herlings-Coldenhoff e caduta per l’olandese della Yamaha!! Il leader del campionato ne approfitta e balza in quinta piazza.

-11′ Herlings ha già raggiunto Seewer e può mettere nel mirino anche il quarto posto di Coldenhoff, distante ormai meno di 2″.

-12′ Piccolo errore di Prado e Febvre ne approfitta immediatamente per portarsi in testa alla gara!! Adesso è il turno di Gajser, pronto ad attaccare lo spagnolo per salire in piazza d’onore.

-13′ Sembra risolto finalmente il problema tecnico di Cairoli, che torna a girare forte e si lancia all’inseguimento di Tonus per la nona piazza. Purtroppo gara-1 è ormai compromessa per TC222.

-14′ Grandissimo sorpasso all’esterno di Herlings su Paturel! La tabella rossa fa un altro passo avanti ed è 6°, con 17″ di ritardo dalla vetta ma solo 5″ di gap dal quarto posto di Coldenhoff.

-16′ Febvre mette sotto pressione Prado ma commette un piccolo errore in un tentativo di sorpasso e perde un paio di secondi.

-17′ Molto lenti i parziali di Cairoli, che potrebbe addirittura essere costretto al ritiro se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi minuti.

-19′ Problema meccanico per Cairoli!!! L’azzurro ha rallentato vistosamente ed è scivolato in decima piazza, mentre Herlings rompe gli indugi e si porta al settimo posto.

-21′ Herlings non riesce a passare Jonass e resta 9°, con un ritardo che ammonta adesso a 12″ dalla testa della gara. L’olandese è ormai tagliato fuori dalla lotta per la vittoria di manche.

-23′ Febvre ha ormai raggiunto Prado e si appresta ad affondare l’attacco per portarsi in testa a gara-1, mentre Gajser si trova a 3″ dai primi due.

-24′ Febvre virtualmente leader del Mondiale in questo momento, grazie alla brutta partenza di Herlings. La gara però è ancora lunghissima…

-25′ Pubblico spagnolo in visibilio per questa fantastica partenza di Prado, a caccia di una vittoria che sarebbe a dir poco clamorosa. Cairoli all’attacco su Paturel per tornare in sesta piazza.

-27′ Cairoli ripassa Jonass e si lancia all’inseguimento di Seewer, mentre Prado prova ad allungare e guadagna 2″ sugli inseguitori.

-28′ Cairoli perde un paio di posizioni durante il primo giro ed è 8°, con alle spalle uno scatenato Herlings!

PARTITI!!!! Holeshot di Prado! A seguire Febvre, Coldenhoff e Gajser. 6° Cairoli, fuori dalla top10 Herlings!

13.13 Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli! I piloti si stanno schierando dietro ai rispettivi cancelletti di partenza, tra due minuti il via di gara-1!!

13.11 Cairoli (ancora lontano dal top fisicamente dopo la caduta in Sardegna) non ha brillato nelle sessioni cronometrate odierne, perciò sarà penalizzato in termini di posizionamento sulla griglia di partenza. TC222 dovrà inventarsi una magia al via per puntare al podio, ma almeno altri tre piloti (Herlings, Gajser e Febvre) sembrano dotati di un passo superiore.

13.08 Prado ha dominato il GP spagnolo nel 2020, centrando una fantastica doppietta e dimostrando un ottimo feeling con la pista madrilena. Il fenomeno della KTM si presenta quest’anno all’appuntamento casalingo in condizioni fisiche precarie, dopo l’infortunio del GP di Germania e la successiva operazione.

13.04 Di seguito la classifica delle prove cronometrate, valevole anche come griglia di partenza per le due manche odierne:

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 1:48.400 7 12 0.000 0.000 55.13

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 1:48.470 10 12 0.070 0.070 55.09

3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 1:48.958 4 8 0.558 0.488 54.85

4 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 1:49.363 10 11 0.963 0.405 54.64

5 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:49.424 6 9 1.024 0.061 54.61

6 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 1:49.523 6 10 1.123 0.099 54.56

7 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 1:50.276 7 10 1.876 0.753 54.19

8 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 1:50.322 5 11 1.922 0.046 54.17

9 4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 1:50.327 10 12 1.927 0.005 54.17

10 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:50.679 4 7 2.279 0.352 53.99

11 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 1:50.693 9 12 2.293 0.014 53.99

12 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:50.762 5 10 2.362 0.069 53.95

13 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 1:50.995 9 11 2.595 0.233 53.84

14 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 1:51.159 9 10 2.759 0.164 53.76

15 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 1:51.184 8 12 2.784 0.025 53.75

16 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 1:51.382 6 10 2.982 0.198 53.65

17 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:51.433 4 11 3.033 0.051 53.63

18 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 1:51.620 7 11 3.220 0.187 53.54

19 89 VAN HOREBEEK, JeremyBEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 1:51.787 5 6 3.387 0.167 53.46

20 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU SS24 KTM MXGP KTM 1:52.027 4 8 3.627 0.240 53.34

21 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 1:52.301 8 11 3.901 0.274 53.21

22 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 1:52.700 8 9 4.300 0.399 53.03

23 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:52.709 6 9 4.309 0.009 53.02

24 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 1:52.966 8 9 4.566 0.257 52.90

25 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 1:53.146 8 12 4.746 0.180 52.82

26 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 1:53.161 7 8 4.761 0.015 52.81

27 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:53.572 4 8 5.172 0.411 52.62

28 147 SIHVONEN, Miro FIN SML JWR Honda Racing Honda 1:55.599 9 9 7.199 2.027 51.70

29 667 NORDSTRÖM GRAAF, Anton SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 1:56.669 6 10 8.269 1.070 51.22

30 848 CROS, Joan ESP RFME Kawasaki 1:59.409 7 7 11.009 2.740 50.05

13.00 Di seguito la classifica delle prove libere di stamattina:

1 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 1:51.000 9 9 0.000 0.000 53.84

2 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:52.569 7 8 1.569 1.569 53.09

3 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 1:52.724 8 9 1.724 0.155 53.01

4 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:53.075 6 7 2.075 0.351 52.85

5 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 1:53.135 6 6 2.135 0.060 52.82

6 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:53.411 7 7 2.411 0.276 52.69

7 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 1:53.684 7 8 2.684 0.273 52.57

8 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 1:53.940 7 7 2.940 0.256 52.45

9 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 1:54.056 5 7 3.056 0.116 52.40

10 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 1:54.190 6 7 3.190 0.134 52.33

11 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:54.486 6 7 3.486 0.296 52.20

12 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 1:54.723 6 7 3.723 0.237 52.09

13 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 1:54.753 7 7 3.753 0.030 52.08

14 89 VAN HOREBEEK, JeremyBEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 1:54.772 6 7 3.772 0.019 52.07

15 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:55.032 7 8 4.032 0.260 51.95

16 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 1:55.187 7 7 4.187 0.155 51.88

17 4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 1:55.364 4 7 4.364 0.177 51.80

18 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 1:55.497 6 7 4.497 0.133 51.74

19 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:55.656 7 7 4.656 0.159 51.67

20 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 1:56.150 7 8 5.150 0.494 51.45

21 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 1:56.246 5 7 5.246 0.096 51.41

22 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 1:56.451 5 6 5.451 0.205 51.32

23 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 1:56.491 7 7 5.491 0.040 51.30

24 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU SS24 KTM MXGP KTM 1:56.704 6 9 5.704 0.213 51.21

25 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 1:57.040 6 6 6.040 0.336 51.06

26 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 1:57.902 3 7 6.902 0.862 50.69

27 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 1:59.624 5 7 8.624 1.722 49.96

28 667 NORDSTRÖM GRAAF, Anton SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 2:00.255 7 7 9.255 0.631 49.69

29 147 SIHVONEN, Miro FIN SML JWR Honda Racing Honda 2:01.905 4 7 10.905 1.650 49.02

30 848 CROS, Joan ESP RFME Kawasaki 2:09.797 3 7 18.797 7.892 46.04

12.56 Quinta posizione provvisoria in campionato per l’azzurro Tony Cairoli, staccato di 73 punti dalla vetta e ormai fuori dai giochi nella corsa per il titolo dopo la brutta caduta di Riola Sardo (ed il doppio zero nel GP di Sardegna).

12.52 Jeffrey Herlings si presenta al GP iberico da leader della generale, dopo il successo overall in Francia, con un vantaggio di 6 punti su Romaine Febvre, 10 sul campione in carica Tim Gajser e 62 sul padrone di casa Jorge Prado.

12.49 Sulla pista iberica di Intu Xanadú-Arroyomolinos, alle porte di Madrid, va in scena l’ultimo evento dell’anno prima dei cinque GP conclusivi in programma in Italia tra Pietramurata e Mantova.

12.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del Gran Premio di Spagna 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross per quanto riguarda la classe MXGP.

Presentazione GP Spagna MXGP – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross per quanto riguarda la MXGP. Si gareggia sulla pista di Intu Xanadú-Arroyomolinos, alle porte di Madrid, per l’ultimo evento del 2021 prima dei cinque GP conclusivi in programma tra Pietramurata e Mantova.

Jeffrey Herlings si presenta al GP iberico da leader della generale, dopo il successo overall in Francia, con un vantaggio di 6 punti sulla Kawasaki di Romaine Febvre, 10 sulla Honda di Tim Gajser e 62 sulla KTM del beniamino locale Jorge Prado. Quinta posizione provvisoria in campionato per l’azzurro Tony Cairoli, staccato di 73 punti dalla vetta e ormai fuori dai giochi nella corsa per il titolo.

Il nove volte campione del mondo della KTM, impegnato nell’ultima stagione della carriera nel Mondiale MXGP, non è ancora al top della forma dopo la brutta caduta di Riola Sardo (che lo ha estromesso dalla lotta per la generale) ma può comunque ambire ad un piazzamento sul podio a Intu Xanadú-Arroyomolinos.

Si comincia alle ore 13.15 con il via di gara-1 per la MXGP, mentre la seconda manche della classe regina scatterà nel pomeriggio alle ore 16.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: MXGP.com